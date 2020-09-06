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7 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 вересня – понеділок

Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України, а також День мережива у світі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 7 вересня вшановують пам'ять апостола від 70 Тіта, єпископа Критського, а також перенесення мощей Апостола Варфоломея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 7 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День військової розвідки України
  • День Незалежності Бразилії
  • День праці в США
  • День мережива
  • День Конституції на Фіджі
  • 70 — римляни захопили Єрусалим.
  • 1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під керівництвом полковника Сави Білого висадилася у Тамані. Саме цей день вважають початком заселення Кубані українцями.
  • 1812 — пройшла Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії, яка завершилась перемогою французів.
  • 1822 — Бразильська імперія проголосила свою незалежність від Королівства Португалія.
  • 1892 — у США пройшов перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами: бійці мали боксерські рукавички, а раунд тривав 3 хвилини.
  • 1940 — Третій Рейх почав бомбардувати Лондон.
  • 1971 — у Києві проголосили про споріднення й братання міст Києва і Кіото.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ВЕРЕСНЯ

  • 1533 — Єлизавета I Англійська, королева Англії.
  • 1813 — Еміль Коритко, словенський етнограф і фольклорист, галичанин за походженням.
  • 1861 — Коржинський Сергій Іванович, ботанік, генетик та один з основоположників фітоценології.
  • 1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.
  • 1908 — Майкл Елліс ДеБейкі, відомий американський кардіохірург.
  • 1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, який відкрив радіаційні пояси Землі.
  • 1915 — Сергій Солодовник, український живописець.
  • 1917 — Джон Воркап Корнфорт, австралійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії разом з Володимиром Прелогом.
  • 1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження.
  • 1934 — Літтл Мілтон, американський блюзовий і ритм-енд-блюзовий співак і гітарист (Grits Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, We're Gonna Make It)
  • 1949 — Глорія Гейнор, американська співачка (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).
  • 1957 — Джон МакІнерні, фронтмен гурту євродиско-гурту Bad Boys Blue.
  • 1979 — Пол Мара, американський хокеїст.
  • 1981 — Пол Маккой, американський співак і музикант гурту "12 Stones".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо і лісі багато грибів, то зима буде довгою;
  • Якщо у місті чимало птахів, то найближчими днями буде хороша погода;
  • Якщо на Варфоломія сухо, то зима буде морозною;
  • Якщо птахи сідають на дахи, то до негоди.
7 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 423944

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити у ліс з маленькими дітьми;
  • Не можна лаятись і сваритись;
  • Не можна давати у борг;
  • Не можна вживати жирну і шкідливу їжу;
  • Не можна піддаватись поганим звичкам;
  • Не можна зберігати старі та поламані речі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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