Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
7 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 93
Сьогодні, 7 вересня, відзначають День військової розвідки України, а також День мережива у світі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 7 вересня вшановують пам'ять апостола від 70 Тіта, єпископа Критського, а також перенесення мощей Апостола Варфоломея.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День військової розвідки України
- День Незалежності Бразилії
- День праці в США
- День мережива
- День Конституції на Фіджі
- 70 — римляни захопили Єрусалим.
- 1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під керівництвом полковника Сави Білого висадилася у Тамані. Саме цей день вважають початком заселення Кубані українцями.
- 1812 — пройшла Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії, яка завершилась перемогою французів.
- 1822 — Бразильська імперія проголосила свою незалежність від Королівства Португалія.
- 1892 — у США пройшов перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами: бійці мали боксерські рукавички, а раунд тривав 3 хвилини.
- 1940 — Третій Рейх почав бомбардувати Лондон.
- 1971 — у Києві проголосили про споріднення й братання міст Києва і Кіото.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ВЕРЕСНЯ
- 1533 — Єлизавета I Англійська, королева Англії.
- 1813 — Еміль Коритко, словенський етнограф і фольклорист, галичанин за походженням.
- 1861 — Коржинський Сергій Іванович, ботанік, генетик та один з основоположників фітоценології.
- 1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.
- 1908 — Майкл Елліс ДеБейкі, відомий американський кардіохірург.
- 1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, який відкрив радіаційні пояси Землі.
- 1915 — Сергій Солодовник, український живописець.
- 1917 — Джон Воркап Корнфорт, австралійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії разом з Володимиром Прелогом.
- 1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження.
- 1934 — Літтл Мілтон, американський блюзовий і ритм-енд-блюзовий співак і гітарист (Grits Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, We're Gonna Make It)
- 1949 — Глорія Гейнор, американська співачка (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).
- 1957 — Джон МакІнерні, фронтмен гурту євродиско-гурту Bad Boys Blue.
- 1979 — Пол Мара, американський хокеїст.
- 1981 — Пол Маккой, американський співак і музикант гурту "12 Stones".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо і лісі багато грибів, то зима буде довгою;
- Якщо у місті чимало птахів, то найближчими днями буде хороша погода;
- Якщо на Варфоломія сухо, то зима буде морозною;
- Якщо птахи сідають на дахи, то до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити у ліс з маленькими дітьми;
- Не можна лаятись і сваритись;
- Не можна давати у борг;
- Не можна вживати жирну і шкідливу їжу;
- Не можна піддаватись поганим звичкам;
- Не можна зберігати старі та поламані речі.
Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
21:187 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50У мережі відкрили перший у світі віртуальний музей
-
20:22Учені вияснили, що під танцювальну музику неможливо не танцювати
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:19Металевий бюстгальтер та екстремальний розріз: Каменських розбурхала відвертими обрами
-
18:42Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт
-
18:14Гороскоп на 7 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Дослідники назвали найнещасливіший вік людини
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
16:54З'явилася вакансія, де треба спати на роботі дев'ять годин на день
-
16:20Ці види чаю допомагають спалити жир
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Незвичайний чайник з 60-х здивував мережу: відео
-
14:50У Великобританії відкрився готель, в якому можна провести ніч в стійлі з кіньми
-
14:22Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit
-
13:55Як спекти смачний бананово-шоколадний хліб вдома: рецепт від Меган Маркл
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:52Зваблива модель Жасмін Тукс розбурхала крихітною сукнею
-
12:23Хлопець три роки оригінально годує кота: відео
-
11:53Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
10:53Розкута Демі Роуз захопила пікантними фото в бікіні
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео