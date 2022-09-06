7 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 вересня, у світі відзначають День воєнної розвідки України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 вересня, відзначають пам'ять апостола від сімдесяти Тіта. Він був учнем апостола Павла і першим єпископом Криту. Спочатку він був язичником, але потім увірував у Христа і супроводжував апостолів Варнаву і Павла на Єрусалимський збір. Тіт був свідком страждань і смерті Спасителя, Його чудесного Воскресіння і Вознесіння на Небо.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Регіна, Іван, Ренат, Мінна, Варфоломій, Протоген.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День військової розвідки України

70 — римляни захопили Єрусалим.

1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під керівництвом полковника Сави Білого висадилася у Тамані. Саме цей день вважають початком заселення Кубані українцями.

1812 — пройшла Бородинська битва між військами Наполеона та Російської Імперії, яка завершилась перемогою французів.

1822 — Бразильська імперія проголосила свою незалежність від Королівства Португалія.

1892 — у США пройшов перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами: бійці мали боксерські рукавички, а раунд тривав 3 хвилини.

1940 — Третій Рейх почав бомбардувати Лондон.

1971 — у Києві проголосили про споріднення й братання міст Києва і Кіото.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ВЕРЕСНЯ

1533 — Єлизавета I Англійська , королева Англії.

, королева Англії. 1813 — Еміль Коритко, словенський етнограф і фольклорист, галичанин за походженням.

1861 — Коржинський Сергій Іванович, ботанік, генетик та один з основоположників фітоценології.

1875 — Олександр Мурашко, український живописець, педагог і громадський діяч.

1908 — Майкл Елліс ДеБейкі, відомий американський кардіохірург.

1914 — Джеймс Ван-Аллен, американський астрофізик, який відкрив радіаційні пояси Землі.

1915 — Сергій Солодовник, український живописець.

1917 — Джон Воркап Корнфорт, австралійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії разом з Володимиром Прелогом.

1924 — Ігор Богачевський, американський конструктор українського походження.

1934 — Літтл Мілтон, американський блюзовий і ритм-енд-блюзовий співак і гітарист (Grits Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, We're Gonna Make It).

1949 — Глорія Гейнор, американська співачка (I Will Survive, Never Can Say Goodbye).

1957 — Джон МакІнерні, фронтмен гурту євродиско-гурту Bad Boys Blue.

1979 — Пол Мара, американський хокеїст.

1981 — Пол Маккой, американський співак і музикант гурту "12 Stones".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато зерна вийшло намолотити – зима буде холодною і суворою.

Багатий урожай грибів – до затяжної зими.

Перелітні птахи на землю сідають – до ясної та теплої погоди, на дахи будинків – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Маленьких дітей в цей день в ліс брати не можна, інакше їх лісовик може вкрасти.

Не можна лаятись і сваритись.

Не можна давати у борг.

Не можна зберігати старі та поламані речі.

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