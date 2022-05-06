7 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 травня, у світі відзначають Міжнародний день астрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 травня, церква відзначає день пам'яті мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів, а також мучеників Євсевія, Неона, Леонтія, Лонгіна та інших.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Іван, Станіслав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День радіо

1104 – хрестоносці зазнали поразки в битві при Харані

1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера

1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербурга

1785 – француз Жан П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом вперше перетнув Ла-Манш на повітряній кулі

1824 – у Відні відбулася прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена

1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді

1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін"

1946 – в Токіо заснована компанія Токіо Цусін когьо, згодом Sony

1954 – уряди США, Франції та Великобританії відмовилися прийняти СРСР в члени НАТО

1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона П'ятий елемент

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ТРАВНЯ

1713 – Алекс Кларо, французький математик, в 18 років став наймолодшим в історії членом французької Академії наук

1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, який розробив 12-бальну шкалу сили вітру

1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор

1903 – Микола Олександрович Заболоцький, поет, перекладач Слова о полку Ігоревім

1909 – Едвін Ленд, американський винахідник, засновник компанії Polaroid

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Коль береза розпустилася або з'явилися крилаті мурахи, пора овес сіяти.

Якщо з лози й верби пух летить, то прийшов час посіву пізнього вівса.

Багато комарів в цей день – хороший знак. Урожай вівса багатим буде.

Якщо жито в дощ посіяти, то бур’яни замучать.

Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис – до сильної грози та поривчастого вітру.

Сильна зав’язь горіхів, великі нирки на осиці, урожай зморшків – до врожаю проса.

День нещасливий, але вдалий для ворожіння.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори.

Заборонено в цей день підіймати з землі знайдені речі.

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, 7 травня виключіть з раціону алкоголь.

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