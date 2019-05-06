7 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 травня, святкують міжнародний день радіо. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 7 травня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують Єлизавету та Овсія. Також цей день називають Євсєєвим днем, Савиним днем, Овсій-овес відсій. У цей день, щоб позбавиться тяжкості, люди вмивалися свяченою водою і молилися святій Єлизаветі – покровительці цього дня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Савва, Станіслав, Фома, Людмила, Бенедикт, а також Людомир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1663 – в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але її наново відбудували на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Тепер це найстаріший театр Англії.

1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербургу.

1785 – француз Жан П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

1824 – у Відні відбулась прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.

1832 – Греція проголосила незалежність.

1861 – штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від США.

1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі понад три роки.

1895 – в Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.

1927 – заснована бразильська авіакомпанія VARIG – найбільша нині в Латинській Америці.

1941 – оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.

1946 – в Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом — "Sony".

1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

1999 – Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну Румунію.

2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

кадр з фільму Люка Бессона "П'ятий елемент"

ХТО НАРОДИВСЯ 7 травня

1713 – Алексі Клод Клеро, французький математик, геодезист і астроном.

1833 – Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент.

1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор українського походження, диригент, музично-громадський діяч .

1861 – Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат. Автор державних гімнів Індії та Бангладеш.

1885 – Микола Кащенко, український біолог.

1900 – Юрій Липа, український філософ, поет, лікар Української повстанської армії.

1946 – Володимир Бортко, кінорежисер фільмів "Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба".

1987 – Гжегож Пасют, польський хокеїст.

Рабіндранат Тагор – автор державних гімнів Індії та Бангладеш

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо береза розпустилася, то час сіяти овес.

Якщо з лози й верби летить пух, то час посіву пізнього вівса.

Якщо багато комарів в цей день, то це хороший знак. Врожай вівса буде багатим.

Якщо в дощ посіяти жито, то землю замучать бур'яни.

Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то не варто чекати дощу.

Якщо навколо зірок чорні або білі віночки, то це до дощу.

Якщо промені сонця темніють, то це до грози.

Якщо над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис, то це до сильної грози та поривчастого вітру.

Якщо сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиці, то буде врожай проса.

Цей день не дуже щасливий, проте вдалий для ворожіння.

весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Цей день здавна асоціювали з зерном, посівами тощо, тому не можна викидати хліб та борошно.

Здавна в цей день зранку вмивалися святою водою та випили три ложки святої води, щоб не чіплялися хвороби.

Також у цей день не можна сваритися та кричати. День потрібно провести без гучних криків та конфліктів.

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