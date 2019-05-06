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7 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 травня – вівторок

Сьогодні, 7 травня, святкують міжнародний день радіо. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 7 травня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують Єлизавету та Овсія. Також цей день називають Євсєєвим днем, Савиним днем, Овсій-овес відсій. У цей день, щоб позбавиться тяжкості, люди вмивалися свяченою водою і молилися святій Єлизаветі – покровительці цього дня.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Валентин, Єлизавета, Леонтій, Савва, Станіслав, Фома, Людмила, Бенедикт, а також Людомир. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1663 – в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але її наново відбудували на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Тепер це найстаріший театр Англії.
  • 1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербургу.
  • 1785 – француз Жан П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.
  • 1824 – у Відні відбулась прем'єра Дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
  • 1832 – Греція проголосила незалежність.
  • 1861 – штат Теннессі прийняв рішення про відокремлення від США.
  • 1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі понад три роки.
  • 1895 – в Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.
  • 1927 – заснована бразильська авіакомпанія VARIG – найбільша нині в Латинській Америці.
  • 1941 – оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.
  • 1946 – в Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом — "Sony".
  • 1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.
  • 1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".
  • 1999 – Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну Румунію.
  • 2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.
кадр з фільму Люка Бессона 'П'ятий елемент' - фото 324673
кадр з фільму Люка Бессона "П'ятий елемент"

ХТО НАРОДИВСЯ 7 травня

  • 1713 – Алексі Клод Клеро, французький математик, геодезист і астроном.
  • 1833 – Йоганнес Брамс, видатний німецький композитор, піаніст, диригент.
  • 1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор українського походження, диригент, музично-громадський діяч .
  • 1861 – Рабіндранат Тагор, бенгальський прозаїк, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат. Автор державних гімнів Індії та Бангладеш.
  • 1885 – Микола Кащенко, український біолог.
  • 1900 – Юрій Липа, український філософ, поет, лікар Української повстанської армії.
  • 1946 – Володимир Бортко, кінорежисер фільмів "Собаче серце", "Бандитський Петербург", "Майстер і Маргарита", "Тарас Бульба".
  • 1987 – Гжегож Пасют, польський хокеїст.
Рабіндранат Тагор – автор державних гімнів Індії та Бангладеш - фото 324674
Рабіндранат Тагор – автор державних гімнів Індії та Бангладеш

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо береза розпустилася, то час сіяти овес.
  • Якщо з лози й верби летить пух, то час посіву пізнього вівса.
  • Якщо багато комарів в цей день, то це хороший знак. Врожай вівса буде багатим.
  • Якщо в дощ посіяти жито, то землю замучать бур'яни.
  • Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то не варто чекати дощу.
  • Якщо навколо зірок чорні або білі віночки, то це до дощу.
  • Якщо промені сонця темніють, то це до грози.
  • Якщо над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис, то це до сильної грози та поривчастого вітру.
  • Якщо сильна зав'язь горіхів, великі бруньки на осиці, то буде врожай проса.
  • Цей день не дуже щасливий, проте вдалий для ворожіння.
весна - фото 324675
весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Цей день здавна асоціювали з зерном, посівами тощо, тому не можна викидати хліб та борошно.
  • Здавна в цей день зранку вмивалися святою водою та випили три ложки святої води, щоб не чіплялися хвороби.
  • Також у цей день не можна сваритися та кричати. День потрібно провести без гучних криків та конфліктів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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