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7 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 січня – субота

Сьогодні, 7 січня, віряни відзначають Різдво Христове. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 січня, віряни згадують величезне диво – Народження Ісуса Христа. Вони відвідують храми, де відбуваються святкові богослужіння. Також 7 січня всі намагалися відвідати рідних та близьких, щоб поділити з ними святкову трапезу. Збереглася традиція ходити в гості до батьків та хрещених.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 січня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Різдво Христове
  • 1610 – відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера Галілео Галілеєм
  • 1839 – День народження фотографії, Франсуа Араго на засіданні Французької академії наук докладно повідомляє про перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображень
  • 1928 – Перший політ літака У-2 (Кукурудзник) конструкції Н. Н. Полікарпова
  • 1953 – заява президента США Гаррі Трумена про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби
  • 1979 – в'єтнамськими військами повалено режим Пол Пота в Камбоджі
  • 1980 – Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністром Індії
  • 1989 – наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей
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Різдво

ХТО НАРОДИВСЯ 7 СІЧНЯ

  • 1342 – Філіп II Сміливий, герцог Бургундії
  • 1502 – Григорій XIII, римський папа (1572-1585 рр.), здійснив реформу календаря (григоріанський календар)
  • 1827 – Сендфорд Флемінг – інженер, який створив залізничну мережу Канади
  • 1903 – Антанас Снечкус, литовський комуністичний діяч, перший секретар Литовської Комуністичної партії
  • 1911 – Марія Володимирівна Миронова, актриса театру, кіно та естради
  • 1916 – Олена Чаушеску, дружина президента та голови комуністичної партії Румунії Ніколає Чаушеску
  • 1956 – Девід Карузо, американський кіноактор
  • 1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер
  • 1985 – Льюїс Хемільтон, британський автогонщик, чемпіон формули-1 2008 року
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Ніколас Кейдж

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • якщо на Різдво відлига – весна буде теплою та ранньою
  • вдарили морози на Різдво – так само холодно буде і на Водохреще
  • якщо на Різдво кішка кігтями стіну дере, значить, незабаром погода зіпсується
  • кішка згорнулася в клубок до сильних морозів
  • високі кучугури 7 січня віщують хороший рік
  • ясний місяць на небі – до сильних морозів
  • зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу
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Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Дівчатам та жінкам цього дня не варто першими переступати поріг будинку
  • Під суворою забороною будь-яка фізична праця
  • Не рекомендується одягати темний (особливо чорний) одяг
  • Не можна 7 січня не тільки лаятись і лихословити, а й з'ясовувати стосунки

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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