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7 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, а у вірян – Різдво Іоанна Предтечі або День Івана Купала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
7 липня в православній церкві відзначає Різдво Іоанна Предтечі або День Івана Купала.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Антоній, Яків, Микита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівника природно-заповідної справи.
- 1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.
- 1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.
- 1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.
- 1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на УКХ-станції Мемфіса.
- 1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.
- 1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".
- 1977 — США провели перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.
- 1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.
- 1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим.
- 1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.
- 1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.
- 2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.
- 2009 — поховали "короля поп-музики" Майкла Джексона.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИПНЯ
- 1901 — Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.
- 1904 — Михайло Мороз, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.
- 1907 — Роберт Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.
- 1921 — Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.
- 1927 — Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.
- 1930 — Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.
- 1932 — Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.
- 1940 — Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles).
- 1944 — Тото Кутуньйо (Сальваторе Кутуньо), італійський композитор, співак.
- 1975 — Захар Прилєпін (справжнє ім'я: Євген Придєпін), російський політик, письменник, пропагандист, публіцист.
- 1981 — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф.
- 1984 — Олексій Гончарук, 17-ий прем'єр-міністр України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Трава дуже сильно пахне – скоро почнеться дощ.
- Вранці випадає велика роса на Івана Купала – прикмета того, що буде хороший урожай огірків.
- Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів.
- Дощ під час сінокосу 7 липня – сіну погано буде.
- Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нікому давати в борг і брати в борг.
- У ніч на Івана Купала заборонено лягати спати.l
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