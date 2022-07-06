7 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 липня, в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи, а у вірян – Різдво Іоанна Предтечі або День Івана Купала. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

7 липня в православній церкві відзначає Різдво Іоанна Предтечі або День Івана Купала.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 7 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Антоній, Яків, Микита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівника природно-заповідної справи.

1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1923 — у Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова.

1940 — у Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

1954 — відбувся радіодебют Елвіса Преслі — його пісня "That's All Right (Mama)" прозвучала на УКХ-станції Мемфіса.

1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1967 — у Великій Британії The Beatles випустили свій хіт "All You Need Is Love".

1977 — США провели перше випробування "гуманної" зброї — нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі і техніка залишаються неушкодженими.

1978 — проголошено незалежність Соломонових островів.

1987 — у Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим.

1989 — в Сімферополі почалася видаватися газета кримськотатарською мовою.

1990 — в Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас. Концерт був добродійною акцією, а запис виступу співаків розійшовся рекордним тиражем в історії класичної музики.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — поховали "короля поп-музики" Майкла Джексона.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИПНЯ

1901 — Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор, один з видатних діячів італійського та світового кіно.

1904 — Михайло Мороз, видатний український художник, працював у США, відомий своїми експресіоністськими пейзажами.

1907 — Роберт Гайнлайн, американський письменник, один з основоположників наукової фантастики.

1921 — Петро Яцик, канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп.

1927 — Григорій Гавриленко, український художник, графік, майстер книжкової ілюстрації.

1930 — Генк Моблі, американський джазовий саксофоніст.

1932 — Джо Завінул, австрійсько-американський джазовий музика і композитор.

1940 — Рінґо Старр (Річард Старкі), рок-музикант (The Beatles).

1944 — Тото Кутуньйо (Сальваторе Кутуньо), італійський композитор, співак.

1975 — Захар Прилєпін (справжнє ім'я: Євген Придєпін), російський політик, письменник, пропагандист, публіцист.

1981 — Макс Левін, український фотокореспондент, документальний фотограф.

1984 — Олексій Гончарук, 17-ий прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Трава дуже сильно пахне – скоро почнеться дощ.

Вранці випадає велика роса на Івана Купала – прикмета того, що буде хороший урожай огірків.

Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів.

Дощ під час сінокосу 7 липня – сіну погано буде.

Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нікому давати в борг і брати в борг.

У ніч на Івана Купала заборонено лягати спати.l

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