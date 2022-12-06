7 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 грудня, у світі відзначають Міжнародний день цивільної авіації та Всесвітній день української хустки, а віряни відзначають день Катерини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 грудня, відзначають день Катерини-санниці. З цієї дати відкривали санний шлях, дітки каталися на санках, а ті, хто старше – на санях, в які запрягали прикрашеного коня. У народі цей день називали по-різному: Катерина Санниця, Катеринин день, Катерина Женодавіца, Свята Катерина. Назва дня походить від імені великомучениці Катерини Олександрійської, яка вважається покровителькою італійської комуни Злудерно.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1678 – вперше європейська людина побачила Ніагарський водоспад.

1941 – напад японських військ на порт Перл-Харбор в рамках другої світової війни.

1972 – запуск корабля Аполлон-17, на якому була здійснена шоста та остання в рамках програми Аполлон висадка людей на Місяць.

1975 – Індонезія вдерлася в Східний Тимор. В результаті Східний Тимор був оголошений 27-й провінцією Індонезії.

1982 – в Техасі (США) вперше здійснена страта за допомогою ін'єкції.

1988 – землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак, близько 25 000 загиблих. Місто було зруйноване за 30 секунд.

1991 – глави республік-першозасновників СРСР підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ

903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.

1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П'єтро Берніні.

1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.

1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.

1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.

1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.

1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.

1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.

1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.

1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.

1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.

1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту "Muse".

1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодної буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Корови трясуть задніми лапами – до морозів.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто займатися важким фізичним трудом сьогодні.

Не можна шити, вишивати, щось ремонтувати на Катеринин день.

Не потрібно танцювати у цей день.

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