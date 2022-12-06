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7 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 грудня – середа

Сьогодні, 7 грудня, у світі відзначають Міжнародний день цивільної авіації та Всесвітній день української хустки, а віряни відзначають день Катерини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 грудня, відзначають день Катерини-санниці. З цієї дати відкривали санний шлях, дітки каталися на санках, а ті, хто старше – на санях, в які запрягали прикрашеного коня. У народі цей день називали по-різному: Катерина Санниця, Катеринин день, Катерина Женодавіца, Свята Катерина. Назва дня походить від імені великомучениці Катерини Олександрійської, яка вважається покровителькою італійської комуни Злудерно.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1678 – вперше європейська людина побачила Ніагарський водоспад.
  • 1941 – напад японських військ на порт Перл-Харбор в рамках другої світової війни.
  • 1972 – запуск корабля Аполлон-17, на якому була здійснена шоста та остання в рамках програми Аполлон висадка людей на Місяць.
  • 1975 – Індонезія вдерлася в Східний Тимор. В результаті Східний Тимор був оголошений 27-й провінцією Індонезії.
  • 1982 – в Техасі (США) вперше здійснена страта за допомогою ін'єкції.
  • 1988 – землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак, близько 25 000 загиблих. Місто було зруйноване за 30 секунд.
  • 1991 – глави республік-першозасновників СРСР підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ

  • 903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.
  • 1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П'єтро Берніні.
  • 1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.
  • 1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.
  • 1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.
  • 1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.
  • 1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.
  • 1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.
  • 1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.
  • 1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.
  • 1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.
  • 1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту "Muse".
  • 1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодної буде.
  • Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.
  • Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).
  • Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.
  • Корови трясуть задніми лапами – до морозів.
  • Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.
  • Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто займатися важким фізичним трудом сьогодні.
  • Не можна шити, вишивати, щось ремонтувати на Катеринин день.
  • Не потрібно танцювати у цей день.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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