7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 червня, у світі відзначають День шоколадного морозива, а також Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 червня, віряни вшановують день пам'яті Хрестителя Господнього Іоанна. В народі це свято отримало назву "Івана-гусятника", "Гусятника", або ж просто "Іванів день".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день продовольчої безпеки.

День відеомагнітофона.

День шоколадного морозива.

День сонцезахисних окулярів.

1099 – війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.

1498 – Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.

1775 – Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.

1903 – у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.

1905 – японські війська взяли Сахалін.

1919 – у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.

1919 – розпочалася Чортківська офензива УГА.

1920 – уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.

1929 – згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.

1939 – Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.

1945 – усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.

1963 – відбувся теледебют групи "Роллінґ Стоунз".

1967 – Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

1998 – в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ

1778 – Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.

1827 – Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.

1848 – Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.

1868 – Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.

1877 – Чарльз Гловер Баркла, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1917.

1883 – Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.

1886 – Кость Широцький, український мистецтвознавець.

1893 – Мирослав Крлежа, видатний хорватський письменник та драматург.

1896 – Імре Надь, угорський політик, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки під час революції 1956 року

1911 – Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".

1916 – Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.

1925 – Іван Кандиба, український дисидент.

1926 – Анатолій Базилевич, український художник-графік

1940 – Том Джонс, англійський попспівак.

1952 – Орхан Памук, турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року

1958 – Прінс, американський рок-музикант.

1978 – Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато медведяної роси 7 червня – урожай багатим буде

Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.

Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса

Горобина зацвіла пізно – осінь довгої буде

Скотина захворіла – борошниста роса напала

Роса випала 7 червня – буде хороший урожай льону і конопель

Земля сира до цього часу – прикмета того, що буде хороший урожай хліба, і навпаки

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Ні в якому разі не можна сваритися та думати погано про інших;

Не варто лінуватися та відверто байдикувати в цей день;

Не слід брати гроші у борг;

Не гоже ухвалювати важливі рішення.

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