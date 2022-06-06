На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 534
Сьогодні, 7 червня, у світі відзначають День шоколадного морозива, а також Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 червня, віряни вшановують день пам'яті Хрестителя Господнього Іоанна. В народі це свято отримало назву "Івана-гусятника", "Гусятника", або ж просто "Іванів день".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день продовольчої безпеки.
- День відеомагнітофона.
- День шоколадного морозива.
- День сонцезахисних окулярів.
- 1099 – війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.
- 1498 – Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.
- 1775 – Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.
- 1903 – у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
- 1905 – японські війська взяли Сахалін.
- 1919 – у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
- 1919 – розпочалася Чортківська офензива УГА.
- 1920 – уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
- 1929 – згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
- 1939 – Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
- 1945 – усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
- 1963 – відбувся теледебют групи "Роллінґ Стоунз".
- 1967 – Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
- 1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
- 1998 – в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ
- 1778 – Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.
- 1827 – Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.
- 1848 – Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.
- 1868 – Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.
- 1877 – Чарльз Гловер Баркла, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1917.
- 1883 – Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.
- 1886 – Кость Широцький, український мистецтвознавець.
- 1893 – Мирослав Крлежа, видатний хорватський письменник та драматург.
- 1896 – Імре Надь, угорський політик, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки під час революції 1956 року
- 1911 – Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".
- 1916 – Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.
- 1925 – Іван Кандиба, український дисидент.
- 1926 – Анатолій Базилевич, український художник-графік
- 1940 – Том Джонс, англійський попспівак.
- 1952 – Орхан Памук, турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року
- 1958 – Прінс, американський рок-музикант.
- 1978 – Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато медведяної роси 7 червня – урожай багатим буде
- Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
- Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса
- Горобина зацвіла пізно – осінь довгої буде
- Скотина захворіла – борошниста роса напала
- Роса випала 7 червня – буде хороший урожай льону і конопель
- Земля сира до цього часу – прикмета того, що буде хороший урожай хліба, і навпаки
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Ні в якому разі не можна сваритися та думати погано про інших;
- Не варто лінуватися та відверто байдикувати в цей день;
- Не слід брати гроші у борг;
- Не гоже ухвалювати важливі рішення.
Читайте також: Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
-
08:22Як пережити спеку: дієві поради від МОЗ
- 06 червня
-
20:517 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:22Фільм "Я працюю на цвинтарі" виклали у мережу: дивіться і допомагайте ЗСУ
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:22Архітектори показали, як може виглядати термінал у Гостомелі, якщо там відкриють аеропорт
-
18:53Аркадій Войтюк проникливо виконав пісню Марії Бурмаки "Чорні черешні"
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
17:49Я так хочу додому: Павло Зібров представив зворушливу пісню про українських біженців
-
17:22Ірма Вітовська продекламувала вірш Ліни Костенко у понищеній окупантами квартирі
-
16:51У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи: зворушливе відео
-
16:19Українські військові показали в дії "саморобну" РСЗВ: б'є по ворогові з кузова пікапа
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:18Як виспатись в умовах війни: дієві поради
-
14:52"Русскій воєнний корабль… ВСЬО": коли можна буде купити останню партію марок від Укрпошти
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
13:55Спекотне літо повертається: прогноз погоди на 7 червня в Україні
-
13:27Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників
-
12:54Ектор Хіменес-Браво розповів, чому тренується з військовими
-
12:20В Африці представили свою версію марки з російським кораблем
-
11:52Сезон полювання триває: Січеславці збили ворожий вертоліт "Алігатор"
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
10:53Як приготувати полуничне морозиво: простий рецепт від Тетяни Литвинової
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 06 червня
-
19:55У Дії можна буде отримати витяг про місце проживання: інструкція
-
18:21У нас немає сумнівів: міністр культури заявив, що Україна прийматиме Євробачення 2023
-
15:53Українська Вікіпедія назвала статті, які найчастіше читали від початку війни
-
14:23Не стидайся – то твоя земля: маленький Леон з Ірпеня заспівав хіт Скрябіна
-
11:19Стосунки на відстані: як підтримувати близькість з коханими
-
09:27ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
- 05 червня
-
18:52Засіває поле, а росія тліє: блогери зняли епічну пародію на хіт "Стефанія"
-
16:21Уельс – Україна: де дивитися фінал плей-оф відбору на ЧС-2022
-
12:54Відомо, кого жителі країн Східної Європи вважають винними у війні проти України
-
09:22Найпопулярніші мобільні застосунки серед українців – рейтинг
- 04 червня
-
19:19У бункері здохло пуйло: Леся Нікітюк переспівала хіт Степана Гіги "Цей сон"
-
15:51Найкращі серіали червня 2022: ТОП 7 новинок, які варто подивитись
-
12:25У Львові переселенці зможуть безплатно освоїти 7 нових професій: перелік
-
09:20Скільки українців мають роботу під час війни – результати опитування
- 03 червня
-
19:52Туреччина офіційно стала Türkiye англійською мовою – навіщо країна змінила назву
-
16:53На 100 день війни Лобода випустила свою третю україномовну пісню "Молитва"
-
13:22Артем Пивоваров та DOROFEEVA випустили щемливу пісню "Думи" на вірш Шевченка
-
10:55Чи буде голод в Україні: три фейки, які активно ширяться в мережі
- 02 червня
-
19:29У Києві посилюють контроль за дотриманням комендантської години
-
15:22Мавка. Лісова пісня: дивіться уривок фільму з піснею від ДахаБраха
-
12:24Біллі Айліш виступила з українським прапором від Jerry Heil
-
08:5510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
- 01 червня
-
19:30Рейтинг країни, які найактивніше допомагають Україні у протистоянні російській агресії
-
15:51В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС