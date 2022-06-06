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7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 червня – вівторок

Сьогодні, 7 червня, у світі відзначають День шоколадного морозива, а також Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 червня, віряни вшановують день пам'яті Хрестителя Господнього Іоанна. В народі це свято отримало назву "Івана-гусятника", "Гусятника", або ж просто "Іванів день".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506730

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день продовольчої безпеки.
  • День відеомагнітофона.
  • День шоколадного морозива.
  • День сонцезахисних окулярів.
  • 1099 – війська хрестоносців під час їхнього першого походу почали облогу Єрусалиму.
  • 1498 – Колумб вирушив у свою третю подорож до Нового Світу, під час якої відкрив сучасний острів Гаїті.
  • 1775 – Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки.
  • 1903 – у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
  • 1905 – японські війська взяли Сахалін.
  • 1919 – у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
  • 1919 – розпочалася Чортківська офензива УГА.
  • 1920 – уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
  • 1929 – згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
  • 1939 – Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
  • 1945 – усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
  • 1963 – відбувся теледебют групи "Роллінґ Стоунз".
  • 1967 – Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
  • 1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
  • 1998 – в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру – з 2 212 музикантів.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ

  • 1778 – Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.
  • 1827 – Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.
  • 1848 – Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.
  • 1868 – Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.
  • 1877 – Чарльз Гловер Баркла, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1917.
  • 1883 – Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.
  • 1886 – Кость Широцький, український мистецтвознавець.
  • 1893 – Мирослав Крлежа, видатний хорватський письменник та драматург.
  • 1896 – Імре Надь, угорський політик, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки під час революції 1956 року
  • 1911 – Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".
  • 1916 – Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.
  • 1925 – Іван Кандиба, український дисидент.
  • 1926 – Анатолій Базилевич, український художник-графік
  • 1940 – Том Джонс, англійський попспівак.
  • 1952 – Орхан Памук, турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року
  • 1958 – Прінс, американський рок-музикант.
  • 1978 – Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.
7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506996

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато медведяної роси 7 червня – урожай багатим буде
  • Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
  • Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса
  • Горобина зацвіла пізно – осінь довгої буде
  • Скотина захворіла – борошниста роса напала
  • Роса випала 7 червня – буде хороший урожай льону і конопель
  • Земля сира до цього часу – прикмета того, що буде хороший урожай хліба, і навпаки
7 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506997

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Ні в якому разі не можна сваритися та думати погано про інших;
  • Не варто лінуватися та відверто байдикувати в цей день;
  • Не слід брати гроші у борг;
  • Не гоже ухвалювати важливі рішення.

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