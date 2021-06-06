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7 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 червня, у світі святкують День шоколадного морозива, День сонцезахисних окулярів та Всесвітній день продовольчої безпеки, а віряни відзначають Третє знайдення голови Івана Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 червня, віряни відзначають Третє знайдення голови Івана Предтечі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день продовольчої безпеки.
- День відеомагнітофона.
- День шоколадного морозива.
- День сонцезахисних окулярів.
- 1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
- 1905 — японські війська взяли Сахалін.
- 1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
- 1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
- 1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
- 1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
- 1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
- 1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
- 1991 — Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
- 1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 212 музикантів.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ
- 1778 — Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.
- 1827 — Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.
- 1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.
- 1868 — Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.
- 1877 — Чарльз Гловер Баркла, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1917.
- 1883 — Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.
- 1886 — Кость Широцький, український мистецтвознавець.
- 1893 — Мирослав Крлежа, видатний хорватський письменник та драматург.
- 1896 — Імре Надь, угорський політик, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки під час революції 1956 року
- 1911 — Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".
- 1916 — Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.
- 1925 — Іван Кандиба, український дисидент.
- 1926 — Анатолій Базилевич, український художник-графік.
- 1940 — Том Джонс, англійський попспівак.
- 1952 — Орхан Памук, турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року
- 1958 — Прінс, американський рок-музикант.
- 1978 — Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.
- 1981 — Анна Курникова, російська тенісистка, фотомодель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- На горобині багато квітів – буде врожай хліба.
- Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
- Багато роси – до хорошого урожаю.
- Велика роса – до врожаю конопель та льону.
- Сон з 6 на 7 червня віщий, але здійсниться не скоро.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено одягати темний одяг.
- Закоханим не варто сидіти або стояти біля паркану.
- Не можна проводити косметичні процедури.
- Виходячи з дому, не дивіться відразу на небо.
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