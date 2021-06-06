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7 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 7 червня, у світі святкують День шоколадного морозива, День сонцезахисних окулярів та Всесвітній день продовольчої безпеки, а віряни відзначають Третє знайдення голови Івана Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 червня, віряни відзначають Третє знайдення голови Івана Предтечі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день продовольчої безпеки.
  • День відеомагнітофона.
  • День шоколадного морозива.
  • День сонцезахисних окулярів.
  • 1903 — у Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі.
  • 1905 — японські війська взяли Сахалін.
  • 1919 — у Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія.
  • 1920 — уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці до Жмеринки.
  • 1929 — згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан.
  • 1939 — Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією.
  • 1945 — усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді.
  • 1967 — Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.
  • 1991 — Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.
  • 1998 — в Ешфорді (Велика Британія) відбувся концерт найбільшого у світі оркестру — з 2 212 музикантів.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ

  • 1778 — Джордж Браммел, денді, законодавець мод та вишуканих смаків великосвітської Англії. Ввів у моду сучасний чоловічий чорний костюм з краваткою або шийною хусткою.
  • 1827 — Георгій Андрузький, український громадський діяч, вчений-юрист, поет.
  • 1848 — Поль Гоген, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму.
  • 1868 — Чарльз Макінтош, шотландський архітектор і дизайнер.
  • 1877 — Чарльз Гловер Баркла, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1917.
  • 1883 — Шевченко Олександр Васильович, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.
  • 1886 — Кость Широцький, український мистецтвознавець.
  • 1893 — Мирослав Крлежа, видатний хорватський письменник та драматург.
  • 1896 — Імре Надь, угорський політик, прем'єр-міністр Угорської Народної Республіки під час революції 1956 року
  • 1911 — Стівенс Брукс, інженер, творець мотоциклів "Harley-Davidson".
  • 1916 — Петро Дужий, український письменник, референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста Львова.
  • 1925 — Іван Кандиба, український дисидент.
  • 1926 — Анатолій Базилевич, український художник-графік.
  • 1940 — Том Джонс, англійський попспівак.
  • 1952 — Орхан Памук, турецький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 2006 року
  • 1958 — Прінс, американський рок-музикант.
  • 1978 — Піскунов Владислав, український легкоатлет, бронзовий призер чемпіонату світу 1999 року у метанні молота.
  • 1981 — Анна Курникова, російська тенісистка, фотомодель.
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Піскунов Владислав

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • На горобині багато квітів – буде врожай хліба.
  • Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
  • Багато роси – до хорошого урожаю.
  • Велика роса – до врожаю конопель та льону.
  • Сон з 6 на 7 червня віщий, але здійсниться не скоро.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено одягати темний одяг.
  • Закоханим не варто сидіти або стояти біля паркану.
  • Не можна проводити косметичні процедури.
  • Виходячи з дому, не дивіться відразу на небо.

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