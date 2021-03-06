7 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення, а віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія і мученика Маврикія Апамейського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 7 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника і мученика Маврикія Апамейського. У народному календарі дата отримала такі назви: Маврикій або Афанасій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.

1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.

1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.

1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія".

1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.

1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

2010 — відбулася 82-а церемонія вручення премії Оскар за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 БЕРЕЗНЯ

1671 — Роб Мак-Грегор, горянин-розбійник на прізвисько Роб Рой, шотландський Робін Гуд.

1856 — Порфирій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф.

1903 — Белл Томас, американський письменник українського (лемківського) походження.

1968 — Джованні Джакометті, швейцарський художник і графік. Батько скульпторів Альберто і Дієго Джакометті та архітектора Бруно Джакометті.

1875 — Моріс Жозеф Равель, французький композитор.

1908 — Анна Маньяні, італійська актриса.

1924 — Абе Кобо, японський письменник.

1932 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор, автор повнометражного анімаційного фільму.

1957 — Клів Бурр, ударник групи Iron Maiden.

1959 — Лучано Спаллетті, італійський футболіст і тренер.

1960 — Іван Лендл, американський тенісист чеського походження; переможець Australian Open, French Open, U.S. Open.

1970 — Рейчел Вайс, англійська акторка та модель, єврейського походження.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.

Граки грають – на хорошу погоду.

Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.

Голуби воркують – до потепління.

Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.

Туманний або холодний день – до сирого літа.

Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неурожаю.

Якщо на Афанасія заметіль і завірюха, то весна затягнеться.

Сонце припікає – до зеленого року.

Високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду.

Сни під цей день віщі. Сновидіння, побачені вдень 7 березня, збудуться протягом пів року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нічого починати – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.

Заборонено планувати майбутню подорож.

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