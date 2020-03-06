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7 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 7 березня, віряни відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

7 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.
  • 1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
  • 1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.
  • 1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія".
  • 1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
  • 1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
  • 1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.
  • 2010 — відбулася 82-а церемонія вручення премії Оскар за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.
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Монополія

ХТО НАРОДИВСЯ 7 БЕРЕЗНЯ

  • 1671 — Роб Мак-Грегор, горянин-розбійник на прізвисько Роб Рой, шотландський Робін Гуд.
  • 1856 — Порфирій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф.
  • 1903 — Белл Томас, американський письменник українського (лемківського) походження.
  • 1968 — Джованні Джакометті, швейцарський художник і графік. Батько скульпторів Альберто і Дієго Джакометті та архітектора Бруно Джакометті.
  • 1875 — Моріс Жозеф Равель, французький композитор.
  • 1908 — Анна Маньяні, італійська актриса.
  • 1924 — Абе Кобо, японський письменник.
  • 1932 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор, автор повнометражного анімаційного фільму.
  • 1957 — Клів Бурр, ударник групи Iron Maiden.
  • 1959 — Лучано Спаллетті, італійський футболіст і тренер.
  • 1960 — Іван Лендл, американський тенісист чеського походження; переможець Australian Open [1983,1989,1990], French Open [1984, 1986, 1987], U.S. Open [1985, 1986, 1987].
  • 1970 — Рейчел Вайс, англійська акторка та модель, єврейського походження.
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Лучано Спаллетті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.
  • На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
  • Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
  • Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.
  • Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
  • Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
  • Заборонено планувати майбутню подорож.

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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