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7 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 березня, віряни відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.
- 1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.
- 1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.
- 1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія".
- 1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.
- 1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.
- 1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.
- 2010 — відбулася 82-а церемонія вручення премії Оскар за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.
Монополія
ХТО НАРОДИВСЯ 7 БЕРЕЗНЯ
- 1671 — Роб Мак-Грегор, горянин-розбійник на прізвисько Роб Рой, шотландський Робін Гуд.
- 1856 — Порфирій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф.
- 1903 — Белл Томас, американський письменник українського (лемківського) походження.
- 1968 — Джованні Джакометті, швейцарський художник і графік. Батько скульпторів Альберто і Дієго Джакометті та архітектора Бруно Джакометті.
- 1875 — Моріс Жозеф Равель, французький композитор.
- 1908 — Анна Маньяні, італійська актриса.
- 1924 — Абе Кобо, японський письменник.
- 1932 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор, автор повнометражного анімаційного фільму.
- 1957 — Клів Бурр, ударник групи Iron Maiden.
- 1959 — Лучано Спаллетті, італійський футболіст і тренер.
- 1960 — Іван Лендл, американський тенісист чеського походження; переможець Australian Open [1983,1989,1990], French Open [1984, 1986, 1987], U.S. Open [1985, 1986, 1987].
- 1970 — Рейчел Вайс, англійська акторка та модель, єврейського походження.
Лучано Спаллетті
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.
- На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.
- Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.
- Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.
- Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
- Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
- Заборонено планувати майбутню подорож.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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