7 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 березня, віряни відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають День пам'яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 березня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1573 — Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню.

1788 — Велика кіотська пожежа в Японії, найбільша в історії Кіото.

1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грем Белл отримав патент на телефон. Його право на цей винахід неодноразово оскаржувались іншими винахідниками, проте судові рішення неодмінно виносились на користь Белла.

1933 — в американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія".

1987 — перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA.

1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

1994 — Верховний суд США прийняв рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав.

2010 — відбулася 82-а церемонія вручення премії Оскар за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Монополія

ХТО НАРОДИВСЯ 7 БЕРЕЗНЯ

1671 — Роб Мак-Грегор, горянин-розбійник на прізвисько Роб Рой, шотландський Робін Гуд.

1856 — Порфирій Мартинович, український живописець, графік, фольклорист і етнограф.

1903 — Белл Томас, американський письменник українського (лемківського) походження.

1968 — Джованні Джакометті, швейцарський художник і графік. Батько скульпторів Альберто і Дієго Джакометті та архітектора Бруно Джакометті.

1875 — Моріс Жозеф Равель, французький композитор.

1908 — Анна Маньяні, італійська актриса.

1924 — Абе Кобо, японський письменник.

1932 — Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор, автор повнометражного анімаційного фільму.

1957 — Клів Бурр, ударник групи Iron Maiden.

1959 — Лучано Спаллетті, італійський футболіст і тренер.

1960 — Іван Лендл, американський тенісист чеського походження; переможець Australian Open [1983,1989,1990], French Open [1984, 1986, 1987], U.S. Open [1985, 1986, 1987].

1970 — Рейчел Вайс, англійська акторка та модель, єврейського походження.

Лучано Спаллетті

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – це до гарної погоди потепління.

На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться.

Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже хорошою.

Якщо жінка побачила першу ластівку, їй треба вмитися молоком, щоб зберегти молодість і красу.

Якщо дата випадає на повний місяць, не можна посипати городи і поля гноєм, тому що бур'янів буде багато.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна нічого починати – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.

Заборонено планувати майбутню подорож.

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