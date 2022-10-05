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6 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 жовтня – четвер

Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 жовтня, вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди, а також зачаття Пророка та Хрестителя Господнього Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Артур, Йосип, Роксолана, Антон, Зіта та Іраїда.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день охорони місць проживання
  • 1596 — стартував Берестейський церковний собор
  • 1618 — українське військо на чолі з гетьманом Сагайдачним вирушило у бік Москви та розгромило московське військо Бутурліна
  • 1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів
  • 1701 — Києво-Могилянська колегія отримала статус академії
  • 1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля провів паротяг "Ракета", якого змайстрував британський винахідник Джордж Стефенсоном разом з сином Робертом
  • 1848 — у Відні почалося народне повстання, яке перетворилось у революцію 1848—1849 рр
  • 1917 — пройшов І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта"
  • 1918 — офіційно відчинився Київський державний український університет
  • 1927 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра першого звукового фільму
  • 1948 — в Ашгабаті трапився один із найпотужніших землетрусів у світі, загинуло чимало людей. Тому у Туркменістані відзначається День поминання.
  • 1973 — через атаку єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами
  • 1975 — київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі з рахунком 2:0

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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ

  • 1459 — Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого зі збережених до сьогодні глобуса (Земне яблуко)
  • 1732 — Невіль Маскелін, британський астроном.
  • 1835 — Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження
  • 1857 — Сергій Світославський, український маляр-пейзажист і карикатурист
  • 1877 — Іван Бурячок, український художник театру, живописець, графік, а також головний художник театру М. Садовського в Києві.
  • 1881 — Іван Кочерга, український драматург
  • 1887 — Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор
  • 1910 — Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.
  • 1924 — Лев Венедиктов, хоровий диригент
  • 1929 — Михайло Грицюк, видатний український скульптор
  • 1931 — Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження
  • 1940 — Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат
  • 1956 — Ілля Мате, український радянський борець, олімпійський чемпіон
  • 1964 — Ольга Семенова, українська радянська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор
  • 1971 — Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон
  • 1980 — Оксана Яковлєва, українська біатлоністка
  • 1986 — Олівія Тірлбі, американська акторка (Джуно, Суддя Дредд)
  • 1989 — Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор та продюсер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо у лісі ще мало грибів, то зима буде дуже морозною
  • Якщо чутно гул птахів, то скоро буде похолодання
  • Якщо на деревах залишилось мало листя, то тепла осінь буде короткою
  • Якщо вранці дуже ясна погода, то до негоди

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною працею
  • Не можна вишивати та в'язати
  • Не можна займатись садівництвом
  • Не можна вживати алкоголь
  • Не можна сваритись та ображати когось

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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