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6 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 жовтня, вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди, а також зачаття Пророка та Хрестителя Господнього Іоанна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Артур, Йосип, Роксолана, Антон, Зіта та Іраїда. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день охорони місць проживання
- 1596 — стартував Берестейський церковний собор
- 1618 — українське військо на чолі з гетьманом Сагайдачним вирушило у бік Москви та розгромило московське військо Бутурліна
- 1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів
- 1701 — Києво-Могилянська колегія отримала статус академії
- 1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля провів паротяг "Ракета", якого змайстрував британський винахідник Джордж Стефенсоном разом з сином Робертом
- 1848 — у Відні почалося народне повстання, яке перетворилось у революцію 1848—1849 рр
- 1917 — пройшов І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта"
- 1918 — офіційно відчинився Київський державний український університет
- 1927 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра першого звукового фільму
- 1948 — в Ашгабаті трапився один із найпотужніших землетрусів у світі, загинуло чимало людей. Тому у Туркменістані відзначається День поминання.
- 1973 — через атаку єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами
- 1975 — київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі з рахунком 2:0
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ
- 1459 — Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого зі збережених до сьогодні глобуса (Земне яблуко)
- 1732 — Невіль Маскелін, британський астроном.
- 1835 — Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження
- 1857 — Сергій Світославський, український маляр-пейзажист і карикатурист
- 1877 — Іван Бурячок, український художник театру, живописець, графік, а також головний художник театру М. Садовського в Києві.
- 1881 — Іван Кочерга, український драматург
- 1887 — Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор
- 1910 — Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.
- 1924 — Лев Венедиктов, хоровий диригент
- 1929 — Михайло Грицюк, видатний український скульптор
- 1931 — Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження
- 1940 — Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат
- 1956 — Ілля Мате, український радянський борець, олімпійський чемпіон
- 1964 — Ольга Семенова, українська радянська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор
- 1971 — Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон
- 1980 — Оксана Яковлєва, українська біатлоністка
- 1986 — Олівія Тірлбі, американська акторка (Джуно, Суддя Дредд)
- 1989 — Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор та продюсер
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у лісі ще мало грибів, то зима буде дуже морозною
- Якщо чутно гул птахів, то скоро буде похолодання
- Якщо на деревах залишилось мало листя, то тепла осінь буде короткою
- Якщо вранці дуже ясна погода, то до негоди
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись важкою фізичною працею
- Не можна вишивати та в'язати
- Не можна займатись садівництвом
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна сваритись та ображати когось
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