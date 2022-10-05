6 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 жовтня, вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди, а також зачаття Пророка та Хрестителя Господнього Іоанна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Артур, Йосип, Роксолана, Антон, Зіта та Іраїда.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день охорони місць проживання

1596 — стартував Берестейський церковний собор

1618 — українське військо на чолі з гетьманом Сагайдачним вирушило у бік Москви та розгромило московське військо Бутурліна

1648 — війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів

1701 — Києво-Могилянська колегія отримала статус академії

1829 — перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля провів паротяг "Ракета", якого змайстрував британський винахідник Джордж Стефенсоном разом з сином Робертом

1848 — у Відні почалося народне повстання, яке перетворилось у революцію 1848—1849 рр

1917 — пройшов І Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта"

1918 — офіційно відчинився Київський державний український університет

1927 — у Нью-Йорку пройшла прем'єра першого звукового фільму

1948 — в Ашгабаті трапився один із найпотужніших землетрусів у світі, загинуло чимало людей. Тому у Туркменістані відзначається День поминання.

1973 — через атаку єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами

1975 — київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі з рахунком 2:0

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ

1459 — Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого зі збережених до сьогодні глобуса (Земне яблуко)

1732 — Невіль Маскелін, британський астроном.

1835 — Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження

1857 — Сергій Світославський, український маляр-пейзажист і карикатурист

1877 — Іван Бурячок, український художник театру, живописець, графік, а також головний художник театру М. Садовського в Києві.

1881 — Іван Кочерга, український драматург

1887 — Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор

1910 — Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.

1924 — Лев Венедиктов, хоровий диригент

1929 — Михайло Грицюк, видатний український скульптор

1931 — Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження

1940 — Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат

1956 — Ілля Мате, український радянський борець, олімпійський чемпіон

1964 — Ольга Семенова, українська радянська гандболістка, бронзовий призер Олімпійських ігор

1971 — Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон

1980 — Оксана Яковлєва, українська біатлоністка

1986 — Олівія Тірлбі, американська акторка (Джуно, Суддя Дредд)

1989 — Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор та продюсер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у лісі ще мало грибів, то зима буде дуже морозною

Якщо чутно гул птахів, то скоро буде похолодання

Якщо на деревах залишилось мало листя, то тепла осінь буде короткою

Якщо вранці дуже ясна погода, то до негоди

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна вишивати та в'язати

Не можна займатись садівництвом

Не можна вживати алкоголь

Не можна сваритись та ображати когось

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