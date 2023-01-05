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6 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 січня – п'ятниця

Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святий Вечір, переддень Різдва, а західного - Богоявлення, Хрещення Господнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Пилип, Сергій, Микола, Агафія, Євгенія та Клавдія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день дітей-сиріт війни
  • 1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об'єднання Нідерландів
  • 1681 — вперше було описано боксерську зустріч, який пройшов у Королівстві Англія між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського
  • 1709 — полки Карла XII та Івана Мазепи почали штурм Веприка
  • 1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) у майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл та Семюел Морзе показали свій перший телеграф
  • 1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко створив свій знаменитий "Заповіт"
  • 1870 — відчинила свої двері Віденська філармонія
  • 1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу
  • 1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає"
  • 1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій
  • 1939 — німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії
  • 1962 — засновано Міжнародне гляціологічне товариство
  • 1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune" (Поле чудес)
  • 1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів II Світової Війни
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною
  • 2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні
  • 2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію
  • 2021 — захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon
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Gareth Harper on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ

  • 1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка)
  • 1486 — Мартин Агрікола, німецький композитор
  • 1596 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр
  • 1655 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик, який вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, а також створив термін "інтеграл"
  • 1745 — Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям
  • 1822 — Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі
  • 1832 — Гюстав Доре, французький художник
  • 1834 — Руданський Степан Васильович, український поет
  • 1854 — Шерлок Холмс (за теорією Крістофера Морлі) — великий детектив, герой 56(58) оповідань та 4 повістей Артура Конана Дойля
  • 1868 — Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу"
  • 1893 — Михайло Геловані, грузинський актор, режисер
  • 1898 — Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі
  • 1905 — Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст
  • 1906 — Лев Долинський, український мистецтвознавець
  • 1938 — Василь Стус, український поет, правозахисник, дисидент, Герой України
  • 1938 — Адріано Челентано, італійський актор, співак
  • 1938 — Лариса Шепітько, українська радянська кінорежисерка, сценаристка, авторка стрічки "Сходження"
  • 1939 — Валерій Лобановський, український футболіст і тренер
  • 1944 — Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер
  • 1946 — Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник знаменитого гурту Pink Floyd
  • 1953 — Малколм Янґ, гітарист легендарного гурту AC/DC
  • 1955 — Ровен Аткінсон, британський актор-комік (Містер Бін)
  • 1972 — Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо відлига, то врожай буде небагатим
  • Якщо дуже сніжна погода, то рік буде щасливим
  • Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду
  • Якщо навколо Місяця серпанок, то до опадів
6 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 491041

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися та лаятися
  • Не можна запізнюватись на Святвечір
  • Молоді не можна сидіти на кутках столу
  • Не можна залишати стіл після вечері порожнім
  • Не можна не скуштувати всі 12 страв на Святвечір
  • Не можна займатись важкою фізичною працею

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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