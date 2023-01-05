На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
6 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 86
Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святий Вечір, переддень Різдва, а західного - Богоявлення, Хрещення Господнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Пилип, Сергій, Микола, Агафія, Євгенія та Клавдія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день дітей-сиріт війни
- 1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об'єднання Нідерландів
- 1681 — вперше було описано боксерську зустріч, який пройшов у Королівстві Англія між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського
- 1709 — полки Карла XII та Івана Мазепи почали штурм Веприка
- 1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) у майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл та Семюел Морзе показали свій перший телеграф
- 1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко створив свій знаменитий "Заповіт"
- 1870 — відчинила свої двері Віденська філармонія
- 1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу
- 1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає"
- 1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій
- 1939 — німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії
- 1962 — засновано Міжнародне гляціологічне товариство
- 1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune" (Поле чудес)
- 1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів II Світової Війни
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною
- 2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні
- 2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію
- 2021 — захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon
ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ
- 1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка)
- 1486 — Мартин Агрікола, німецький композитор
- 1596 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр
- 1655 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик, який вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, а також створив термін "інтеграл"
- 1745 — Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям
- 1822 — Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі
- 1832 — Гюстав Доре, французький художник
- 1834 — Руданський Степан Васильович, український поет
- 1854 — Шерлок Холмс (за теорією Крістофера Морлі) — великий детектив, герой 56(58) оповідань та 4 повістей Артура Конана Дойля
- 1868 — Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу"
- 1893 — Михайло Геловані, грузинський актор, режисер
- 1898 — Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі
- 1905 — Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст
- 1906 — Лев Долинський, український мистецтвознавець
- 1938 — Василь Стус, український поет, правозахисник, дисидент, Герой України
- 1938 — Адріано Челентано, італійський актор, співак
- 1938 — Лариса Шепітько, українська радянська кінорежисерка, сценаристка, авторка стрічки "Сходження"
- 1939 — Валерій Лобановський, український футболіст і тренер
- 1944 — Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер
- 1946 — Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник знаменитого гурту Pink Floyd
- 1953 — Малколм Янґ, гітарист легендарного гурту AC/DC
- 1955 — Ровен Аткінсон, британський актор-комік (Містер Бін)
- 1972 — Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо"
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо відлига, то врожай буде небагатим
- Якщо дуже сніжна погода, то рік буде щасливим
- Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду
- Якщо навколо Місяця серпанок, то до опадів
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися та лаятися
- Не можна запізнюватись на Святвечір
- Молоді не можна сидіти на кутках столу
- Не можна залишати стіл після вечері порожнім
- Не можна не скуштувати всі 12 страв на Святвечір
- Не можна займатись важкою фізичною працею
Читайте також: Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
19:40Різдвяна зірка для Вертепу своїми руками – ідеї, як зробити звізду на Коляду
-
18:48Коли колядують, щедрують, посівають в Україні на різдвяні свята 2023 – дати
-
17:426 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:46Погода на Різдво: чого чекати українцям 6 та 7 січня 2023 року
-
15:36Дослідники розповіли, чи шкідливо спати після обіду
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
14:48Інтерв'ю з Максом Міллером: про волонтерство під час війни, шлях у дрифті та "проєкт мрії"
-
13:38Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
-
12:31ТОП 5 лідерів ринку нових комерційних авто за 2022 рік
-
11:35Ребра по-техаськи від Клопотенка – традиційний американський рецепт на Різдво
-
10:37"Музика" – слухайте новий трек від українського виконавця АСАФАТОV
-
09:45Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
-
08:33Що відбувається з організмом під час кріпатури
- 04 січня
-
20:36ТОП 10 найпопулярніших моделей авто у 2022 році серед українців
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:31Професор з окопу – в Ужгороді встановили мініскульптурку на честь викладача
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
17:385 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:31Щедрівки для дітей і дорослих на Старий Новий рік – тексти українських пісень з відео
-
15:37Погода 5 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли прийде мороз
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
13:31У Держспецзв'язку пояснили, як працює конфіденційний режим у Gmail
-
12:37Клопотенко приготував 3 намазки з кисломолочного сиру: рецепти, коли немає світла
-
11:35Гурт KAZKA та Євген Хмара записали акустичну чуттєву версію пісні "Свята"
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
-
18:48Коли колядують, щедрують, посівають в Україні на різдвяні свята 2023 – дати
-
14:48Інтерв'ю з Максом Міллером: про волонтерство під час війни, шлях у дрифті та "проєкт мрії"
-
09:45Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
- 04 січня
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
14:34Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці
-
10:31За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять