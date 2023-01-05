6 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір, а у світі День дітей-сиріт війни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 січня, віряни східного обряду відзначають Святий Вечір, переддень Різдва, а західного - Богоявлення, Хрещення Господнє.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Пилип, Сергій, Микола, Агафія, Євгенія та Клавдія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день дітей-сиріт війни

1579 — укладена Арраська унія, початок процесу об'єднання Нідерландів

1681 — вперше було описано боксерську зустріч, який пройшов у Королівстві Англія між дворецьким та м'ясником герцога Альбемарльського

1709 — полки Карла XII та Івана Мазепи почали штурм Веприка

1838 — у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) у майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл та Семюел Морзе показали свій перший телеграф

1846 — в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко створив свій знаменитий "Заповіт"

1870 — відчинила свої двері Віденська філармонія

1912 — Альфред Веґенер представив дрифтову гіпотезу

1919 — нота-відповідь Раднаркому Росії на ноту уряду УНР з приводу військової агресії Радянської Росії проти УНР: "Радянська Росія не воює проти УНР і російських військ (Червоної армії) в Україні немає"

1928 — вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі сформовано виборчий блок національних меншин — представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій

1939 — німецькі фізики Отто Ган та Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії

1962 — засновано Міжнародне гляціологічне товариство

1975 — на американському телеканалі NBC вперше вийшла в ефір гра "Wheel of Fortune" (Поле чудес)

1978 — Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій — корону святого Іштвана, яка зберігалася в США з часів II Світової Війни

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною

2015 — Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ та НТВ-Мир — за перекручення інформації про події в Україні

2019 — Православна церква України отримала томос про автокефалію

2021 — захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon

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ХТО НАРОДИВСЯ 6 СІЧНЯ

1412 — Жанна д'Арк, національна героїня Франції, католицька свята (спалена англійцями в Руані як єретичка)

1486 — Мартин Агрікола, німецький композитор

1596 — Богдан Хмельницький, український гетьман, очолив Національно-визвольну війну 1648–1657 рр

1655 — Якоб Бернуллі, швейцарський математик, який вивів та проінтегрував диференціальне рівняння, а також створив термін "інтеграл"

1745 — Жак-Етьєнн Монгольф'є, архітектор, молодший з двох братів Монгольф'є, винахідників "монгольф'єрів"; 1783 року брати Монгольф'є піднялися в повітря на повітряній кулі, наповненій гарячим повітрям

1822 — Генріх Шліман, німецький археолог, керівник розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі

1832 — Гюстав Доре, французький художник

1834 — Руданський Степан Васильович, український поет

1854 — Шерлок Холмс (за теорією Крістофера Морлі) — великий детектив, герой 56(58) оповідань та 4 повістей Артура Конана Дойля

1868 — Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор, автор знаменитого "Чардашу"

1893 — Михайло Геловані, грузинський актор, режисер

1898 — Володимир Сосюра, український поет, один з найяскравіших ліриків в українській літературі

1905 — Ерік Френк Расселл, англійський письменник-фантаст

1906 — Лев Долинський, український мистецтвознавець

1938 — Василь Стус, український поет, правозахисник, дисидент, Герой України

1938 — Адріано Челентано, італійський актор, співак

1938 — Лариса Шепітько, українська радянська кінорежисерка, сценаристка, авторка стрічки "Сходження"

1939 — Валерій Лобановський, український футболіст і тренер

1944 — Вен Маккой, американський вокаліст, піаніст, композитор, продюсер

1946 — Сід Барретт, англійський співак, композитор, гітарист, учасник знаменитого гурту Pink Floyd

1953 — Малколм Янґ, гітарист легендарного гурту AC/DC

1955 — Ровен Аткінсон, британський актор-комік (Містер Бін)

1972 — Олександр Головко, український футболіст, захисник збірної України та клубів "Таврія", "Динамо"

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо відлига, то врожай буде небагатим

Якщо дуже сніжна погода, то рік буде щасливим

Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду

Якщо навколо Місяця серпанок, то до опадів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися та лаятися

Не можна запізнюватись на Святвечір

Молоді не можна сидіти на кутках столу

Не можна залишати стіл після вечері порожнім

Не можна не скуштувати всі 12 страв на Святвечір

Не можна займатись важкою фізичною працею

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