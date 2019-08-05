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6 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 серпня – вівторок

Сьогодні, 6 серпня, святкують всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї, а віряни вшановують пам'ять Бориса і Гліба. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 серпня церква вшановує пам'ять синів київського князя Володимира Святославовича, які були вбиті в 1015 році своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу. Брати стали першими святими на Русі, канонізованими в лику мучеників-страстотерпців. Це святі Борис і Гліб.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • "Лікарі світу за мир" від ООН
  • Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
  • День Повітряних Сил Збройних Сил України
  • День дитини в Аргентині
  • День незалежності Барбадосу
  • День незалежності Болівії
  • День незалежності Ямайки
  • 988 – умовна дата Водохрещення Русі, прийняття християнства київським князем Володимиром.
  • 1181 – Китайські і японські астрономи фіксують спалах наднової зорі.
  • 1497 – до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.
  • 1889 – у Лондоні відкритий готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері.
  • 1890 – вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці.
  • 1926 – 19-річна Гертруда Едерле першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.
  • 1932 – відкрився перший Венеційський кінофестиваль.
  • 1945 – американський бомбардувальник "Енола Ґей" скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 СЕРПНЯ

  • 1180 – імператор Ґо-Тоба, 82-й імператор Японії, синтоїстське божество.
  • 1504 – Метт'ю Паркер, архієпископ Кентерберійський, капелан короля-багатоженця Генріха VIII.
  • 1766 – Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій. Відкрив незалежно від Йоганна Вільгельма Ріттера ультрафіолетове випромінювання.
  • 1795 – Розе Генріх, німецький хімік.
  • 1881 – Александер Флемінг, шотландський бактеріолог, першим винайшов антібіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини 1945 року.
  • 1882 – Ірина Коссакова, українська драматична актриса.
  • 1886 – Степан Бондарчук, актор, театральний діяч.
  • 1903 – Володимир Фатальчук, український художник.
  • 1928 – Ніна Божко, українська художниця.
  • 1928 – Енді Воргол, американський художник, українського (лемківського) походження, засновник художньої школи поп-арту.
  • 1928 – Чань Це Юнь, засновник південнокорейської автокомпанії Hyundai.
  • 1930 – Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка.
  • 1937 – Чарлі Гейден, американський джазовий контрабасист і композитор.
  • 1938 – Борис Дерев'янко, український журналіст, сценарист.
  • 1938 – Пол Бартел, американський сценарист, режисер, актор.
  • 1970 – М. Найт Ш'ямалан, режисер "Шосте чуття", "Таємничий ліс".
  • 1972 – Джері Галлівелл, колишня лідерка гурту "Spice Girls".
  • 1980 – Вітантоніо Ліуцці, італійський автогонщик, пілот Формули-1.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • По погоді дня визначали, якою буде зима: якщо тепло і сонячно, то холодною; якщо дощ йде, то сніжною і теплою.
  • Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
  • Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
  • Південний вітер – до негоди.
  • Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
  • Роса до полудня – буде гроза.
  • З осики пух полетів – пора збирати підосичники.
  • Якщо 6 серпня випадає на повний місяць, то не можна рубати ліс для будівництва будинку. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.
  • Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.
  • Чайки на воду часто сідають – буде дощ.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна ставити до їжі без поваги, особливо до хліба. Викидати їжу – під забороною.
  • Також не можна виїжджати на город та не можна братися за польові роботи.
  • Ще в цей день не можна вирубати дерева, окрім берези. Здавна було заведено заготовлювати березові віники для лазні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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