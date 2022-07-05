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6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Горпина, Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій, Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день поцілунку
- 1415 – спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
- 1439 – Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію.
- 1483 – коронований Річард III Англійський.
- 1658 – царські слуги побили посланника патріарха Никона, що стало початком розриву царя з главою російської церкви
- 1687 – Ісаак Ньютон опублікував в Лондоні знамениті Philosofiae naturalis principia mathematika.
- 1785 – долар став національною валютою США.
- 1854 – в Джексоні (Мічиган) противники рабства створили Республіканську партію США.
- 1885 – Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на 9-річному хлопчику, якого вкусила скажена собака.
- 1919 – перший трансатлантичний переліт дирижабля.
- 1941 – встановлено кримінальну відповідальність за поширення неправдивих чуток.
- 1957 – перша зустріч Джона Леннона і Пола Маккартні.
- 1969 – дебютний альбом Led Zeppelin став золотим.
- 1973 – англійська група Queen випустила свій перший сингл Keep Yourself Alive.
- 1994 – на екрани США вийшов фільм Форрест Гамп.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИПНЯ
- 1766 – Олександр Вільсон, шотландський орнітолог, батько американської орнітології, поет.
- 1781 – Стамфорд Раффлз, засновник Сінгапуру.
- 1796 – Микола I, російський імператор (з 1825 року).
- 1887 – Аннетт Келлерман, австралійська кіноактриса, спортсменка.
- 1905 – Хуан О'Горман, мексиканський архітектор, забудовник Мехіко.
- 1913 – Карсон Марк, американський учений, розробник водневої бомби.
- 1923 – Ненсі Рейган, актриса, дружина Рональда Рейгана, 40-го президента США.
- 1925 – Білл Хейлі, американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.
- 1937 – Ада Роговцева, актриса театру і кіно.
- 1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист і режисер.
- 1946 – Джордж Вокер Буш, 43-й Президент США, колишній губернатор штату Техас, син 41-го президента США Джорджа Буша.
- 1975 – Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо йде дощ, то через п'ять днів буде сонячне.
- Якщо не чути в цей день співу солов'я, то скоро поспіє ячмінь.
- Після дощу веселка довго тримається – до сирої погоди.
- Увечері на ясному небі зірниця виблискує – до опадів.
- Мурахи днем в мурашник сховалися – до негоди.
- Сон з 5 на 6 липня віщий, але розгадати його буде непросто. Сновидіння, побачене вдень 6 липня, виповниться, але все буде навпаки, не як уві сні.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто виносити сміття
- Не бажано сваритися з близькими людьми та злитися
- Не можна викидати залишки зі столу
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