6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Горпина, Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій, Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день поцілунку

1415 – спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.

1439 – Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію.

1483 – коронований Річард III Англійський.

1658 – царські слуги побили посланника патріарха Никона, що стало початком розриву царя з главою російської церкви

1687 – Ісаак Ньютон опублікував в Лондоні знамениті Philosofiae naturalis principia mathematika.

1785 – долар став національною валютою США.

1854 – в Джексоні (Мічиган) противники рабства створили Республіканську партію США.

1885 – Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на 9-річному хлопчику, якого вкусила скажена собака.

1919 – перший трансатлантичний переліт дирижабля.

1941 – встановлено кримінальну відповідальність за поширення неправдивих чуток.

1957 – перша зустріч Джона Леннона і Пола Маккартні.

1969 – дебютний альбом Led Zeppelin став золотим.

1973 – англійська група Queen випустила свій перший сингл Keep Yourself Alive.

1994 – на екрани США вийшов фільм Форрест Гамп.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИПНЯ

1766 – Олександр Вільсон, шотландський орнітолог, батько американської орнітології, поет.

1781 – Стамфорд Раффлз, засновник Сінгапуру.

1796 – Микола I, російський імператор (з 1825 року).

1887 – Аннетт Келлерман, австралійська кіноактриса, спортсменка.

1905 – Хуан О'Горман, мексиканський архітектор, забудовник Мехіко.

1913 – Карсон Марк, американський учений, розробник водневої бомби.

1923 – Ненсі Рейган, актриса, дружина Рональда Рейгана, 40-го президента США.

1925 – Білл Хейлі, американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.

1937 – Ада Роговцева, актриса театру і кіно.

1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист і режисер.

1946 – Джордж Вокер Буш, 43-й Президент США, колишній губернатор штату Техас, син 41-го президента США Джорджа Буша.

1975 – Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде дощ, то через п'ять днів буде сонячне.

Якщо не чути в цей день співу солов'я, то скоро поспіє ячмінь.

Після дощу веселка довго тримається – до сирої погоди.

Увечері на ясному небі зірниця виблискує – до опадів.

Мурахи днем в мурашник сховалися – до негоди.

Сон з 5 на 6 липня віщий, але розгадати його буде непросто. Сновидіння, побачене вдень 6 липня, виповниться, але все буде навпаки, не як уві сні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто виносити сміття

Не бажано сваритися з близькими людьми та злитися

Не можна викидати залишки зі столу

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