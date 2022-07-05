Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 625
6 липня – середа - фото 1
6 липня – середа

Сьогодні, 6 липня, у світі відзначають Всесвітній день поцілунку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

6 липня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Агрипини. Вона жила в III столітті, була справжньою християнкою і прийняла мученицьку смерть за свою віру. Біля її мощей збиралася велика кількість вірян, а хворі, які приходили до її гробу, чудесним чином видужували.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Горпина, Христина, Ірина, Софія, Олександр, Олексій, Антон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день поцілунку
  • 1415 – спалений на багатті лідер чеських протестантів Ян Гус.
  • 1439 – Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію.
  • 1483 – коронований Річард III Англійський.
  • 1658 – царські слуги побили посланника патріарха Никона, що стало початком розриву царя з главою російської церкви
  • 1687 – Ісаак Ньютон опублікував в Лондоні знамениті Philosofiae naturalis principia mathematika.
  • 1785 – долар став національною валютою США.
  • 1854 – в Джексоні (Мічиган) противники рабства створили Республіканську партію США.
  • 1885 – Луї Пастер успішно випробував вакцину проти сказу на 9-річному хлопчику, якого вкусила скажена собака.
  • 1919 – перший трансатлантичний переліт дирижабля.
  • 1941 – встановлено кримінальну відповідальність за поширення неправдивих чуток.
  • 1957 – перша зустріч Джона Леннона і Пола Маккартні.
  • 1969 – дебютний альбом Led Zeppelin став золотим.
  • 1973 – англійська група Queen випустила свій перший сингл Keep Yourself Alive.
  • 1994 – на екрани США вийшов фільм Форрест Гамп.
6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 465950

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИПНЯ

  • 1766 – Олександр Вільсон, шотландський орнітолог, батько американської орнітології, поет.
  • 1781 – Стамфорд Раффлз, засновник Сінгапуру.
  • 1796 – Микола I, російський імператор (з 1825 року).
  • 1887 – Аннетт Келлерман, австралійська кіноактриса, спортсменка.
  • 1905 – Хуан О'Горман, мексиканський архітектор, забудовник Мехіко.
  • 1913 – Карсон Марк, американський учений, розробник водневої бомби.
  • 1923 – Ненсі Рейган, актриса, дружина Рональда Рейгана, 40-го президента США.
  • 1925 – Білл Хейлі, американський виконавець, з якого пішов відлік ери рок-н-ролу.
  • 1937 – Ада Роговцева, актриса театру і кіно.
  • 1946 – Сильвестр Сталлоне, американський кіноактор, сценарист і режисер.
  • 1946 – Джордж Вокер Буш, 43-й Президент США, колишній губернатор штату Техас, син 41-го президента США Джорджа Буша.
  • 1975 – Кертіс Джексон (50 cent), американський репер, актор, підприємець, виконавчий продюсер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо йде дощ, то через п'ять днів буде сонячне.
  • Якщо не чути в цей день співу солов'я, то скоро поспіє ячмінь.
  • Після дощу веселка довго тримається – до сирої погоди.
  • Увечері на ясному небі зірниця виблискує – до опадів.
  • Мурахи днем в мурашник сховалися – до негоди.
  • Сон з 5 на 6 липня віщий, але розгадати його буде непросто. Сновидіння, побачене вдень 6 липня, виповниться, але все буде навпаки, не як уві сні.
6 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 465949

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто виносити сміття
  • Не бажано сваритися з близькими людьми та злитися
  • Не можна викидати залишки зі столу

Читайте також: Магнітні бурі у липні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини