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6 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 квітня – вівторок - фото 1
6 квітня – вівторок

Сьогодні, 6 квітня, у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, а віряни вшановують пам'ять преподобного Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 квітня віряни вшановують пам'ять: преподобного Захарія (ченця), преподобного Захарія, постника Печерського, святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського. У народному календарі дата отримала такі назви: Артемій, Артемон – дери полоз, Захарії і Якови, Захарій-постник, Захарія, Переддень Благовіщення, Похвала.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
  • 1327 — Вважається, що саме сьогодні відомий італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрівся зі своєю коханою Лауру. Саме вона надихнула його на створення знаменитих сонетів.
  • 1384 — Португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші.
  • 1722 — Петро I погодив незвичайний податок на бороду, який складав 50 карбованців у рік.
  • 1748 — В Італії відшукали руїни Помпеї.
  • 1818 — У Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний засіб пересування, який став прадідусем сучасних велосипедів.
  • 1869 — Джон Веслі Гаят з Нью-Джерсі запатентовано целулоїд
  • 1896 — В Афінах стартували Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, які були заборонено упродовж півтори тисячі років.
  • 1909 — Офіцер Роберт Пірі зі США став першим, хто досягнув Північного полюса.
  • 1917 - Почав працювати Всеукраїнського Національного конгресу
  • 1941 — Німецько-італійські війська розпочали воєнні дії проти Королівства Югославія.
  • 1968 — Гурт Pink Floyd залишив його засновник Сід Барретт.
  • 1970 — Гурт Led Zeppelin під час свого п'ятого туру по США отримали звання почесних громадян міста Мемфіс.
6 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454083

ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ

  • 1483 — Рафаель Санті, знаменитий італійський живописець та архітектор епохи Відродження.
  • 1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик та драматург.
  • 1810 — Філіп Генрі Госсе, англійський натураліст, який винайшов акваріум.
  • 1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.
  • 1836 — Микола Скліфосовський, відомий український і російський хірург
  • 1890 — Антон Фоккер, голландський авіаконструктор, який відомий завдяки створенню німецьких бойових літаків.
  • 1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.
  • 1941 — Степан Кривенький, український поет, саме він написав пісню "Волинь моя".
  • 1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер (Людина дощу, а також Добрий ранок, В'єтнам).
  • 1945 — Боб Марлі, знаменитий ямайський музикант, який зробив популярною музику регі.
  • 1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант та фронтмен культового хеві-метал-гурту Accept.
  • 1964 — Девід Вудард, популярний американський письменник та диригент.
  • 1965 — Едуард Драч, український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю Червона Рута-1989.
  • 1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC та DJ українського гурту ТНМК
  • 1975 — Гел Гілл, американський хокеїст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ніч тепла, то весна буде дружна.
  • Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.
  • Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.
  • Дощ на Захарія – худобі легкий рік.
  • Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.
  • Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.
  • Сон з 5 на 6 квітня не виповниться.
6 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454078

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна виходити з дому без потреби.
  • Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.
  • Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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