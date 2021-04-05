6 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 квітня, у світі відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, а віряни вшановують пам'ять преподобного Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 квітня віряни вшановують пам'ять: преподобного Захарія (ченця), преподобного Захарія, постника Печерського, святителя Артемія (Артемона) Солунського, преподобного Якова, єпископа Катанського. У народному календарі дата отримала такі назви: Артемій, Артемон – дери полоз, Захарії і Якови, Захарій-постник, Захарія, Переддень Благовіщення, Похвала.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

1327 — Вважається, що саме сьогодні відомий італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрівся зі своєю коханою Лауру. Саме вона надихнула його на створення знаменитих сонетів.

1384 — Португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші.

1722 — Петро I погодив незвичайний податок на бороду, який складав 50 карбованців у рік.

1748 — В Італії відшукали руїни Помпеї.

1818 — У Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний засіб пересування, який став прадідусем сучасних велосипедів.

1869 — Джон Веслі Гаят з Нью-Джерсі запатентовано целулоїд

1896 — В Афінах стартували Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, які були заборонено упродовж півтори тисячі років.

1909 — Офіцер Роберт Пірі зі США став першим, хто досягнув Північного полюса.

1917 - Почав працювати Всеукраїнського Національного конгресу

1941 — Німецько-італійські війська розпочали воєнні дії проти Королівства Югославія.

1968 — Гурт Pink Floyd залишив його засновник Сід Барретт.

1970 — Гурт Led Zeppelin під час свого п'ятого туру по США отримали звання почесних громадян міста Мемфіс.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ

1483 — Рафаель Санті, знаменитий італійський живописець та архітектор епохи Відродження.

1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик та драматург.

1810 — Філіп Генрі Госсе, англійський натураліст, який винайшов акваріум.

1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.

1836 — Микола Скліфосовський, відомий український і російський хірург

1890 — Антон Фоккер, голландський авіаконструктор, який відомий завдяки створенню німецьких бойових літаків.

1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.

1941 — Степан Кривенький, український поет, саме він написав пісню "Волинь моя".

1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер (Людина дощу, а також Добрий ранок, В'єтнам).

1945 — Боб Марлі, знаменитий ямайський музикант, який зробив популярною музику регі.

1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант та фронтмен культового хеві-метал-гурту Accept.

1964 — Девід Вудард, популярний американський письменник та диригент.

1965 — Едуард Драч, український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю Червона Рута-1989.

1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC та DJ українського гурту ТНМК

1975 — Гел Гілл, американський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч тепла, то весна буде дружна.

Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.

Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.

Дощ на Захарія – худобі легкий рік.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.

Сон з 5 на 6 квітня не виповниться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.

Не можна виходити з дому без потреби.

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

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