6 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 квітня, святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу та свіжого пива. У США ще й відзначають Національний день попкорну з карамеллю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Захарії Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

Всесвітній день настільного тенісу

День свіжого пива

Національний день попкорну з карамеллю у США

1327 — Вважається, що саме сьогодні відомий італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрівся зі своєю коханою Лауру. Саме вона надихнула його на створення знаменитих сонетів.

1384 — Португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші.

1722 — Петро I погодив незвичайний податок на бороду, який складав 50 карбованців у рік.

1748 — В Італії відшукали руїни Помпеї.

1818 — У Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний засіб пересування, який став прадідусем сучасних велосипедів.

1869 — Джон Веслі Гаят з Нью-Джерсі запатентовано целулоїд

1896 — В Афінах стартували Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, які були заборонено упродовж півтори тисячі років.

1909 — Офіцер Роберт Пірі зі США став першим, хто досягнув Північного полюса.

1917 - Почав працювати Всеукраїнського Національного конгресу

1941 — Німецько-італійські війська розпочали воєнні дії проти Королівства Югославія.

1968 — Гурт Pink Floyd залишив його засновник Сід Барретт.

1970 — Гурт Led Zeppelin під час свого п'ятого туру по США отримали звання почесних громадян міста Мемфіс.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ

1483 — Рафаель Санті, знаменитий італійський живописець та архітектор епохи Відродження.

1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик та драматург.

1810 — Філіп Генрі Госсе, англійський натураліст, який винайшов акваріум.

1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.

1836 — Микола Скліфосовський, відомий український і російський хірург

1890 — Антон Фоккер, голландський авіаконструктор, який відомий завдяки створенню німецьких бойових літаків.

1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.

1941 — Степан Кривенький, український поет, саме він написав пісню "Волинь моя".

1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер (Людина дощу, а також Добрий ранок, В'єтнам).

1945 — Боб Марлі, знаменитий ямайський музикант, який зробив популярною музику регі.

1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант та фронтмен культового хеві-метал-гурту Accept.

1964 — Девід Вудард, популярний американський письменник та диригент.

1965 — Едуард Драч, український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю Червона Рута-1989.

1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC та DJ українського гурту ТНМК

1975 — Гел Гілл, американський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні потеплішало, то невдовзі знову будуть нічні морози;

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;

Якщо вранці на траві видно росу, то літо буде врожайним;

Якщо сніг розтанув, то зима остаточно відступила;

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику;

Не можна виходити з дому без потреби;

Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

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