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6 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 квітня, святкують Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, а також Всесвітній день настільного тенісу та свіжого пива. У США ще й відзначають Національний день попкорну з карамеллю. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Захарії Печерського, а також мучеників Стефана і Петра Казанських.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 6 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
- Всесвітній день настільного тенісу
- День свіжого пива
- Національний день попкорну з карамеллю у США
- 1327 — Вважається, що саме сьогодні відомий італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрівся зі своєю коханою Лауру. Саме вона надихнула його на створення знаменитих сонетів.
- 1384 — Португальці перемогли кастильців у битві при Атолейруші.
- 1722 — Петро I погодив незвичайний податок на бороду, який складав 50 карбованців у рік.
- 1748 — В Італії відшукали руїни Помпеї.
- 1818 — У Парижі барон Карл Де Дрез показав перший двоколісний засіб пересування, який став прадідусем сучасних велосипедів.
- 1869 — Джон Веслі Гаят з Нью-Джерсі запатентовано целулоїд
- 1896 — В Афінах стартували Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, які були заборонено упродовж півтори тисячі років.
- 1909 — Офіцер Роберт Пірі зі США став першим, хто досягнув Північного полюса.
- 1917 - Почав працювати Всеукраїнського Національного конгресу
- 1941 — Німецько-італійські війська розпочали воєнні дії проти Королівства Югославія.
- 1968 — Гурт Pink Floyd залишив його засновник Сід Барретт.
- 1970 — Гурт Led Zeppelin під час свого п'ятого туру по США отримали звання почесних громадян міста Мемфіс.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 КВІТНЯ
- 1483 — Рафаель Санті, знаменитий італійський живописець та архітектор епохи Відродження.
- 1671 — Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик та драматург.
- 1810 — Філіп Генрі Госсе, англійський натураліст, який винайшов акваріум.
- 1826 — Гюстав Моро, французький художник-символіст.
- 1836 — Микола Скліфосовський, відомий український і російський хірург
- 1890 — Антон Фоккер, голландський авіаконструктор, який відомий завдяки створенню німецьких бойових літаків.
- 1927 — Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст.
- 1941 — Степан Кривенький, український поет, саме він написав пісню "Волинь моя".
- 1942 — Баррі Левінсон, американський сценарист і режисер (Людина дощу, а також Добрий ранок, В'єтнам).
- 1945 — Боб Марлі, знаменитий ямайський музикант, який зробив популярною музику регі.
- 1952 — Удо Діркшнайдер, німецький рок-музикант та фронтмен культового хеві-метал-гурту Accept.
- 1964 — Девід Вудард, популярний американський письменник та диригент.
- 1965 — Едуард Драч, український бандурист, поет, бард, лавреат фестивалю Червона Рута-1989.
- 1973 — Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC та DJ українського гурту ТНМК
- 1975 — Гел Гілл, американський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні потеплішало, то невдовзі знову будуть нічні морози;
- Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною;
- Якщо вранці на траві видно росу, то літо буде врожайним;
- Якщо сніг розтанув, то зима остаточно відступила;
- Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику;
- Не можна виходити з дому без потреби;
- Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
- Не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам
- Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.
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