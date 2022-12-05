Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 300
6 грудня – вівторок - фото 1
6 грудня – вівторок

Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України, а у світі відзначають День святого Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 грудня, у західних християн відзначається День святого Миколая, з якого розпочинаються Різдвяні свята в Європі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486876

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия
  • 1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті
  • 1637 – Кумейківський бій між козацьким та польсько-шляхетським військами, яким завершилося придушення повстання під проводом Павлюка
  • 1741 – державний переворот у Росії, внаслідок якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I
  • 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії та набуття статусу незалежної держави
  • 1917 – у порту Галіфакса вибухнув корабель, навантажений боєприпасами
  • 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність
  • 1991 – набула чинності нова конституція Болгарської республіки
  • 1991 – утворено Збройні сили України
  • 2000 – відкритий Унунгексій – хімічний елемент з атомним номером 116
  • 2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"
  • 2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка
6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 487254
1991 – утворено Збройні сили України

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ

  • 1421 – Генріх VI, третій та останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни та після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції
  • 1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу
  • 1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор, громадсько-політичний діяч, театрознавець, перекладач, один із засновників Української Центральної ради
  • 1899 – Оглоблін Олександр, відомий український історик, історіограф та археограф, автор близько 1000 наукових праць
  • 1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог
  • 1913 – Микола Амосов, радянський та український кардіохірург, учений-медик, літератор
  • 1957 – Михайло Євдокимов, артист естради, гуморист, кіноактор, заслужений артист
6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 487255
Микола Вороний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • якщо на Митрофана йшов сніг і віяв північний вітер – 6 червня проллється холодний дощ
  • низькі хмари на небі віщують швидке похолодання
  • у Митрофанів день не можна сваритися та з'ясовувати стосунки
6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486880

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • заборонено дарувати живі квіти
  • не слід нічого позичати
  • якщо у вас заночували гості, ні в якому разі не можна стелити господарську постіль
  • чоловікові та дружині не варто довго дивитися один одному у вічі
  • не рекомендується на цей день призначати побачення

Читайте також: Ці три знаки Зодіаку отримають подарунки від долі наприкінці 2022 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини