6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України, а у світі відзначають День святого Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 грудня, у західних християн відзначається День святого Миколая, з якого розпочинаються Різдвяні свята в Європі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия

1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті

1637 – Кумейківський бій між козацьким та польсько-шляхетським військами, яким завершилося придушення повстання під проводом Павлюка

1741 – державний переворот у Росії, внаслідок якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I

1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії та набуття статусу незалежної держави

1917 – у порту Галіфакса вибухнув корабель, навантажений боєприпасами

1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність

1991 – набула чинності нова конституція Болгарської республіки

1991 – утворено Збройні сили України

2000 – відкритий Унунгексій – хімічний елемент з атомним номером 116

2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"

2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка

1991 – утворено Збройні сили України

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ

1421 – Генріх VI, третій та останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни та після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції

1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу

1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор, громадсько-політичний діяч, театрознавець, перекладач, один із засновників Української Центральної ради

1899 – Оглоблін Олександр, відомий український історик, історіограф та археограф, автор близько 1000 наукових праць

1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог

1913 – Микола Амосов, радянський та український кардіохірург, учений-медик, літератор

1957 – Михайло Євдокимов, артист естради, гуморист, кіноактор, заслужений артист

Микола Вороний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо на Митрофана йшов сніг і віяв північний вітер – 6 червня проллється холодний дощ

низькі хмари на небі віщують швидке похолодання

у Митрофанів день не можна сваритися та з'ясовувати стосунки

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

заборонено дарувати живі квіти

не слід нічого позичати

якщо у вас заночували гості, ні в якому разі не можна стелити господарську постіль

чоловікові та дружині не варто довго дивитися один одному у вічі

не рекомендується на цей день призначати побачення

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