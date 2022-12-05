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6 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України, а у світі відзначають День святого Миколая. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 грудня, у західних християн відзначається День святого Миколая, з якого розпочинаються Різдвяні свята в Європі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия
- 1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті
- 1637 – Кумейківський бій між козацьким та польсько-шляхетським військами, яким завершилося придушення повстання під проводом Павлюка
- 1741 – державний переворот у Росії, внаслідок якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I
- 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії та набуття статусу незалежної держави
- 1917 – у порту Галіфакса вибухнув корабель, навантажений боєприпасами
- 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія здобула незалежність
- 1991 – набула чинності нова конституція Болгарської республіки
- 1991 – утворено Збройні сили України
- 2000 – відкритий Унунгексій – хімічний елемент з атомним номером 116
- 2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"
- 2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ
- 1421 – Генріх VI, третій та останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни та після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції
- 1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу
- 1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор, громадсько-політичний діяч, театрознавець, перекладач, один із засновників Української Центральної ради
- 1899 – Оглоблін Олександр, відомий український історик, історіограф та археограф, автор близько 1000 наукових праць
- 1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог
- 1913 – Микола Амосов, радянський та український кардіохірург, учений-медик, літератор
- 1957 – Михайло Євдокимов, артист естради, гуморист, кіноактор, заслужений артист
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- якщо на Митрофана йшов сніг і віяв північний вітер – 6 червня проллється холодний дощ
- низькі хмари на небі віщують швидке похолодання
- у Митрофанів день не можна сваритися та з'ясовувати стосунки
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- заборонено дарувати живі квіти
- не слід нічого позичати
- якщо у вас заночували гості, ні в якому разі не можна стелити господарську постіль
- чоловікові та дружині не варто довго дивитися один одному у вічі
- не рекомендується на цей день призначати побачення
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