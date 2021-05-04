5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 травня, у світі відзначають Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, а також Всесвітній день гігієни рук. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять апостолів Нафанаїла, Луки, Климента, а також монаха Преподобного Віталія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Лука, Гаврило, Федір, Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день акушерки

Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю

Всесвітній день гігієни рук

День Рада Європи або День Європи

День карикатуристів

1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір, а саме "Хронологію" Андрія Римші

1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі

1836 — У Бельгії запрацювала перша в Європі залізниця

1865 — У штаті Огайо трапилось перше у США пограбування поїзда

1891 — у Нью-Йорку відкрився концертний зал "Карнегі-хол"

1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство під назвою "Січ"

1912 — У Стокгольмі стартували V Олімпійські ігри

1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради

1920 — Війська Директорії УНР та польські війська захопили Київ

1920 — автокефалія Української православної церкви

1921 — Коко Шанель у Франції вперше презентувала парфуми "Шанель № 5". які швидко лідером продажів у світі

1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні)

1945 — Антинімецьке повстання у Празі

1949 — Почала діяльність Рада Європи

1956 — У Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо

1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос

1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні "щоденники Гітлера", які з'явились в журналі "Штерн", є обманом

1988 — Перша телетрансляція з вершини гори Еверест

1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму та призначив референдум про підтвердження цього статусу

1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.

1999 — Вперше в історії Шотландії пройшли вибори власного парламенту

2014 — створено добровольчий полк "Азов"

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ

1813 — Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, засновник екзистенціалізму

1815 — Ежен Лабіш, французький драматург, автор "Солом'яного капелюшка"

1864 — Кирило Трильовський, Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", член Національної Ради ЗУНР

1900 — Юрій Липа, громадський діяч, письменник та поет, а також ідеолог українського націоналізму

1907 — Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка

1922 — Анатолій Дімаров, український письменник.

1927 — Сільвія Федорук, канадська фізик, ректорка Саскачеванського університету

1930 — Леонід Абалкін, радянський економіст, академік; у 1989-91 заступник голови радянського уряду і автор програми економічних реформ

1938 — Юрій Іщенко, український композитор

1988 — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу 2011

1988 — Адель, британська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чути кування зозулі, то більше не буде морозів;

Якщо сильна гроза сьогодні, то врожай буде вдалим;

Якщо місяць повний, то до похолодання;

Якщо птахи літають низько, то скоро буде погіршення погоди;

Якщо вранці туман, то день буде теплим та сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати алкоголь;

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна довго спати;

Не можна тримати в домі поламані та старі речі;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна відмовляти у допомозі.

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