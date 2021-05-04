На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 5 травня, у світі відзначають Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, а також Всесвітній день гігієни рук. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять апостолів Нафанаїла, Луки, Климента, а також монаха Преподобного Віталія.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Лука, Гаврило, Федір, Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день акушерки
- Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю
- Всесвітній день гігієни рук
- День Рада Європи або День Європи
- День карикатуристів
- 1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір, а саме "Хронологію" Андрія Римші
- 1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі
- 1836 — У Бельгії запрацювала перша в Європі залізниця
- 1865 — У штаті Огайо трапилось перше у США пограбування поїзда
- 1891 — у Нью-Йорку відкрився концертний зал "Карнегі-хол"
- 1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство під назвою "Січ"
- 1912 — У Стокгольмі стартували V Олімпійські ігри
- 1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради
- 1920 — Війська Директорії УНР та польські війська захопили Київ
- 1920 — автокефалія Української православної церкви
- 1921 — Коко Шанель у Франції вперше презентувала парфуми "Шанель № 5". які швидко лідером продажів у світі
- 1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні)
- 1945 — Антинімецьке повстання у Празі
- 1949 — Почала діяльність Рада Європи
- 1956 — У Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо
- 1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос
- 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні "щоденники Гітлера", які з'явились в журналі "Штерн", є обманом
- 1988 — Перша телетрансляція з вершини гори Еверест
- 1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму та призначив референдум про підтвердження цього статусу
- 1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
- 1999 — Вперше в історії Шотландії пройшли вибори власного парламенту
- 2014 — створено добровольчий полк "Азов"
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ
- 1813 — Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, засновник екзистенціалізму
- 1815 — Ежен Лабіш, французький драматург, автор "Солом'яного капелюшка"
- 1864 — Кирило Трильовський, Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", член Національної Ради ЗУНР
- 1900 — Юрій Липа, громадський діяч, письменник та поет, а також ідеолог українського націоналізму
- 1907 — Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка
- 1922 — Анатолій Дімаров, український письменник.
- 1927 — Сільвія Федорук, канадська фізик, ректорка Саскачеванського університету
- 1930 — Леонід Абалкін, радянський економіст, академік; у 1989-91 заступник голови радянського уряду і автор програми економічних реформ
- 1938 — Юрій Іщенко, український композитор
- 1988 — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу 2011
- 1988 — Адель, британська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чути кування зозулі, то більше не буде морозів;
- Якщо сильна гроза сьогодні, то врожай буде вдалим;
- Якщо місяць повний, то до похолодання;
- Якщо птахи літають низько, то скоро буде погіршення погоди;
- Якщо вранці туман, то день буде теплим та сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна сваритись та лаятись;
- Не можна довго спати;
- Не можна тримати в домі поламані та старі речі;
- Не можна брати та давати у борг;
- Не можна відмовляти у допомозі.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
20:505 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21З'явився трейлер мінісеріалу Холстон з Юеном Макгрегором
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
19:25Астролог попередив 4 знаки Зодіаку про різкі зміни в житті на початку травня
-
18:49Ексдружина Андрія Богдана назвала головну мету своєї участі в шоу Холостяк
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:18Гороскоп на 5 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:05Прибирання кухні: поради від професійних клінерів
-
17:47Названий найпопулярніший напій на планеті
-
17:15Переможниця Холостяка-10 Даша Ульянова спокусливо вигнулася на березі океану
-
16:45Перше авто: яку машину обрати водію-початківцю
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
16:18Такий, як всі: розповнілий Вілл Сміт підкорив шанувальників своїм виглядом
-
15:41Чому денна сонливість може бути тривожним симптомом
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:15Сексуальна американська серфінгістка позувала топлес на пляжі (18+)
-
14:42Що таке голковколювання і чи є від нього користь
-
14:16У США продають маєток для автоколекціонера: тут є величезний гараж, майстерня і АЗС
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
13:21Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю
-
12:48Горе-водій задивився на дівчат і влаштував епічне ДТП: відео аварії
-
12:18Електронні vs паперові: які книги продаються краще – свіже дослідження
-
11:47Білл і Мелінда Гейтс подали на розлучення: відома причина
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:52Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження.
-
19:52Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
-
16:30Іменний астероїд, власна марка та присвята дизайнерів: цікаві факти про Одрі Хепберн
-
13:50Як стати щасливим за 30 секунд: дієвий лайфхак від професора психології
-
11:15Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 травня
-
07:10ТОП-5 ідеальних прохолодних напоїв для весни
- 03 травня
-
20:13Що означають кольорові смужки на тюбиках зубної пасти
-
18:33Популярні пісні квітня: плейлист нових треків за місяць
-
15:00День кондитера: найкращі традиційні десерти з різних країн
-
12:21Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 травня
- 02 травня
-
20:50Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою
-
18:48Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
14:50Як українські зірки відзначають Великдень 2021: святкові фото з паскою
-
11:55МОЗ оновило карантинні зони: хто залишився у "червоних" регіонах
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 травня
-
08:14Привітання з Великоднем у прозі: вітання з Пасхою 2021 своїми словами
- 01 травня
-
20:47Чи допомагає нічний режим краще спати власникам смартфонів: цікаве дослідження
-
18:19Три доступні продукти, які роблять наш сон здоровим і міцним
-
15:17Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
-
12:18Про що таємно мріють усі знаки Зодіаку
-
09:54Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 травня
-
08:32Як виглядає дерев'яна копія Land Rover Defender
- 30 квітня
-
20:22Позитивний вплив на сексуальне життя гарантовано: чому каву корисно пити чоловікам
-
17:254 речі, за які ніколи не варто просити вибачення