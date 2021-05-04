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5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 травня – середа - фото 1
5 травня – середа

Сьогодні, 5 травня, у світі відзначають Всесвітній день акушерки, Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, а також Всесвітній день гігієни рук. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять апостолів Нафанаїла, Луки, Климента, а також монаха Преподобного Віталія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Лука, Гаврило, Федір, Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день акушерки
  • Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю
  • Всесвітній день гігієни рук
  • День Рада Європи або День Європи
  • День карикатуристів
  • 1581 — в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір, а саме "Хронологію" Андрія Римші
  • 1789 — Відкриття Генеральних Штатів у Версалі
  • 1836 — У Бельгії запрацювала перша в Європі залізниця
  • 1865 — У штаті Огайо трапилось перше у США пограбування поїзда
  • 1891 — у Нью-Йорку відкрився концертний зал "Карнегі-хол"
  • 1900 — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство під назвою "Січ"
  • 1912 — У Стокгольмі стартували V Олімпійські ігри
  • 1915 — у Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради
  • 1920 — Війська Директорії УНР та польські війська захопили Київ
  • 1920 — автокефалія Української православної церкви
  • 1921 — Коко Шанель у Франції вперше презентувала парфуми "Шанель № 5". які швидко лідером продажів у світі
  • 1941 — В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні)
  • 1945 — Антинімецьке повстання у Празі
  • 1949 — Почала діяльність Рада Європи
  • 1956 — У Токіо стартував перший чемпіонат світу з дзюдо
  • 1961 — Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос
  • 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні "щоденники Гітлера", які з'явились в журналі "Штерн", є обманом
  • 1988 — Перша телетрансляція з вершини гори Еверест
  • 1992 — Кримський парламент проголосив незалежність Криму та призначив референдум про підтвердження цього статусу
  • 1994 — Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
  • 1999 — Вперше в історії Шотландії пройшли вибори власного парламенту
  • 2014 — створено добровольчий полк "Азов"
5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458079

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ

  • 1813 — Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, засновник екзистенціалізму
  • 1815 — Ежен Лабіш, французький драматург, автор "Солом'яного капелюшка"
  • 1864 — Кирило Трильовський, Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", член Національної Ради ЗУНР
  • 1900 — Юрій Липа, громадський діяч, письменник та поет, а також ідеолог українського націоналізму
  • 1907 — Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка
  • 1922 — Анатолій Дімаров, український письменник.
  • 1927 — Сільвія Федорук, канадська фізик, ректорка Саскачеванського університету
  • 1930 — Леонід Абалкін, радянський економіст, академік; у 1989-91 заступник голови радянського уряду і автор програми економічних реформ
  • 1938 — Юрій Іщенко, український композитор
  • 1988 — Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор, срібний призер чемпіонату світу 2011
  • 1988 — Адель, британська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо чути кування зозулі, то більше не буде морозів;
  • Якщо сильна гроза сьогодні, то врожай буде вдалим;
  • Якщо місяць повний, то до похолодання;
  • Якщо птахи літають низько, то скоро буде погіршення погоди;
  • Якщо вранці туман, то день буде теплим та сонячним.
5 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 458078

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна сваритись та лаятись;
  • Не можна довго спати;
  • Не можна тримати в домі поламані та старі речі;
  • Не можна брати та давати у борг;
  • Не можна відмовляти у допомозі.

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