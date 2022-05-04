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5 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 травня, у світі відзначають 5 травня, у світі відзначають Всесвітній день гігієни рук, а віряни вшановують пам'ять Луки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 5 травня віряни вшановують пам'ять Луки. Його особливо шанують, адже він автор одного з Євангелій, а також Діяння святих апостолів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Віталій, Гаврило, Платон, Дмитро, Климент, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день гігієни рук.
- Всесвітній день легеневої гіпертонії.
- День Рада Європи або День Європи.
- Міжнародний день акушерки.
- Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.
- День карикатуристів.
- 1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір – "Хронологію" Андрія Римші (перший друкований руський календар).
- 1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.
- 1821 – На острові Святої Єлени помер Наполеон I.
- 1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
- 1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
- 1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".
- 1893 – у селі Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
- 1900 – у селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ».
- 1912 – У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня).
- 1915 – у Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради
- 1920 – Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
- 1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.
- 1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
- 1941 – В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).
- 1945 – Антинімецьке повстання в Празі.
- 1949 – Почала діяти Рада Європи.
- 1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
- 1961 – Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.
- 1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні "щоденники Гітлера", які публікувалися в журналі "Штерн", є фальшивкою.
- 1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.
- 1992 – Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.
- 1994 – Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.
- 1999 – Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово.
- 1999 – Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту
- 2014 – створено добровольчий полк «Азов»
- 2019 – в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак "Аерофлоту" SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ
- 1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.
- 1815 – Ежен Лабіш, французький драматург, автор "Солом'яного капелюшка".
- 1836 – Сидір Воробкевич (Данило Млака), український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини.
- 1864 – Кирило Трильовський, Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.
- 1877 – Георгій Сєдов, російський та український полярний дослідник та гідрограф. Народився на Донеччині. Помер на дорозі до Північного полюса.
- 1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.
- 1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1965).
- 1919 – Борис Левін, український та російський письменник.
- 1922 – Анатолій Дімаров, український письменник.
- 1927 – Сільвія Федорук, канадський фізик, ректор Саскачеванського університету, лейтенант-губернатор провінції Саскачеван. Дочка українських емігрантів.
- 1930 – Леонід Абалкін, радянський економіст, академік; у 1989-91 заступник голови радянського уряду і автор програми економічних реформ.
- 1938 – Юрій Іщенко, український композитор.
- 1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.
- 1988 – Адель, британська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо чути кування зозулі, то більше не буде морозів;
- Якщо сильна гроза сьогодні, то врожай буде вдалим;
- Якщо місяць повний, то до похолодання;
- Якщо птахи літають низько, то скоро буде погіршення погоди;
- Якщо вранці туман, то день буде теплим та сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися та лихословити;
- Не гоже в цей день погано думати про рідних і близьких;
- Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Також не варто витрачати гроші, якщо зайвих нема.
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