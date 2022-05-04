5 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 травня, у світі відзначають 5 травня, у світі відзначають Всесвітній день гігієни рук, а віряни вшановують пам'ять Луки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 5 травня віряни вшановують пам'ять Луки. Його особливо шанують, адже він автор одного з Євангелій, а також Діяння святих апостолів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Всеволод, Віталій, Гаврило, Платон, Дмитро, Климент, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день гігієни рук.

Всесвітній день легеневої гіпертонії.

День Рада Європи або День Європи.

Міжнародний день акушерки.

Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю.

День карикатуристів.

1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав свій останній твір – "Хронологію" Андрія Римші (перший друкований руський календар).

1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.

1821 – На острові Святої Єлени помер Наполеон I.

1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".

1893 – у селі Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).

1900 – у селі Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ».

1912 – У Стокгольмі почалися V Олімпійські ігри (офіційна церемонія відкриття відбулася 6 липня).

1915 – у Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична організація, розширення галицької Головної Української Ради

1920 – Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.

1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1941 – В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами (перші втрати армії Канади в Другій світовій війні).

1945 – Антинімецьке повстання в Празі.

1949 – Почала діяти Рада Європи.

1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.

1961 – Алан Шепард став першим американцем, який полетів у космос.

1983 — Спеціальна комісія установила, що скандальні "щоденники Гітлера", які публікувалися в журналі "Штерн", є фальшивкою.

1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.

1992 – Кримський парламент проголосив незалежність Криму і призначив на серпень референдум про підтвердження цього статусу.

1994 – Лідери Вірменії, Нагірного Карабаху і Росії підписали договір про припинення вогню в Карабаху.

1999 – Північна Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово.

1999 – Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту

2014 – створено добровольчий полк «Азов»

2019 – в аеропорту Шереметьєво при вимушеній посадці згорів літак "Аерофлоту" SSJ-100 рейс SU1492, в якому загинуло 41 з 78 людей на борту

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ

1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.

1815 – Ежен Лабіш, французький драматург, автор "Солом'яного капелюшка".

1836 – Сидір Воробкевич (Данило Млака), український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини.

1864 – Кирило Трильовський, Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.

1877 – Георгій Сєдов, російський та український полярний дослідник та гідрограф. Народився на Донеччині. Помер на дорозі до Північного полюса.

1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.

1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка (1965).

1919 – Борис Левін, український та російський письменник.

1922 – Анатолій Дімаров, український письменник.

1927 – Сільвія Федорук, канадський фізик, ректор Саскачеванського університету, лейтенант-губернатор провінції Саскачеван. Дочка українських емігрантів.

1930 – Леонід Абалкін, радянський економіст, академік; у 1989-91 заступник голови радянського уряду і автор програми економічних реформ.

1938 – Юрій Іщенко, український композитор.

1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

1988 – Адель, британська співачка.​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо чути кування зозулі, то більше не буде морозів;

Якщо сильна гроза сьогодні, то врожай буде вдалим;

Якщо місяць повний, то до похолодання;

Якщо птахи літають низько, то скоро буде погіршення погоди;

Якщо вранці туман, то день буде теплим та сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися та лихословити;

Не гоже в цей день погано думати про рідних і близьких;

Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;

Також не варто витрачати гроші, якщо зайвих нема.

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