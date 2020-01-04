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5 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 січня, віряни вшановують пам'ять Феодула. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні святкується Федулів день, вшановують пам’ять Феодула, який в III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 5 січня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.
- 1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
- 1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.
- 1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.
- 1875 – відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера" в Парижі.
- 1895 – відкриті рентгенівські промені.
- 1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.
- 1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.
- 1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.
- 1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.
- 1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.
- 1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.
- 1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.
- 1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.
- 1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок "Празькій весні".
- 1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.
- 1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.
- 1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.
- 1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.
- 2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.
- 2006 – "Intel" представив перший процесор лінійки "Core".
- 2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 СІЧНЯ
- 1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.
- 1679 – П'єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.
- 1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.
- 1838 – Каміль Жордан, французький математик.
- 1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.
- 1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.
- 1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.
- 1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.
- 1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.
- 1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.
- 1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.
- 1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.
- 1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв'язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.
- 1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.
- 1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.
- 1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.
- 1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар".
- 1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.
- 1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації "Телекритика", шеф-редактор інтернет-видання та журналу "Телекритика".
- 1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.
- 1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту "Marilyn Manson".
- 1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
- Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.
- Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.
- Кінь хропе – до сніжної бурі.
- На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.
- Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
- У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.
Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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