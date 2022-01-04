5 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 січня, у світі відзначають Міжнародний розвантажувальний день, а віряни вшановують пам'ять Феодула. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 січня, вшановують пам'ять Феодула. Він у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 січня, іменини відзначають власники таких імен: Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1585 – засновано Ставропігійське братство у Львові.

1754 – у Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх митних зборів, які поповнювали гетьманський скарб.

1769 – Джеймс Ватт одержує патент на свою парову машину.

1870 – почався страйк львівських друкарів, перший робітничий страйк в Західній Україні.

1875 – відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера" в Парижі.

1895 – відкриті рентгенівські промені.

1911 – князівство Монако стало конституційною монархією.

1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською мовами та мовою їдиш.

1918 – більшовики скликали й розігнали на першому ж засіданні Всеросійські установчі збори.

1919 – у Мюнхені заснована Німецька робітнича партія, перетворена через рік в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було в 1937 році.

1935 – арештовано Бориса Антоненко-Давидовича.

1939 – Державне расове Бюро Німеччини визнали караїмів неєвреями ані по віросповіданню, ані по расі.

1956 – до берегів Антарктиди доставлена перша радянська Комплексна антарктична експедиція.

1968 – прихід до влади в Чехословаччині Олександра Дубчека, який поклав початок "Празькій весні".

1970 – Луганськ перейменований у Ворошиловград.

1972 – початок робіт зі створення в США багаторазового транспортного космічного корабля.

1977 – заарештовані лідери Української Гельсінкської Спілки Микола Руденко та Олекса Тихий.

1997 – Росія оголошує про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.

2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віцепрем'єра Юлії Тимошенко за звинуваченнями у контрабанді та підробці документів.

2006 – "Intel" представив перший процесор лінійки "Core".

2011 – кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 СІЧНЯ

1592 – Шах Джахан, 5-й монгольський падишах, за часів правління якого було збудовано мавзолей Тадж Махал.

1679 – П'єтро Філіппо Скарлатті, італійський композитор, органіст і хормейстер. Старший з дітей Алессандро Скарлатті, брат композитора Доменіко Скарлатті.

1762 – Констанція Моцарт, співачка, мемуарист, дружина композитора Вольфганга Амадея Моцарта, двоюрідна сестра німецького композитора Карла Марії фон Вебера, мати синів Моцарта – Карла Томаса і Франца Ксавера.

1838 – Каміль Жордан, французький математик.

1855 – Кінг Кемп Жилет, винахідник безпечної бритви.

1876 – Конрад Аденауер, німецький політик, перший канцлер Федеративної республіки Німеччина.

1876 – Люсьєн Булл, ірландський винахідник.

1880 – Верховинець Василь Миколайович, український композитор, мистецтвознавець, дослідник українського танцю.

1881 – Пабло Гаргальо, каталонський скульптор, близький до кубізму.

1900 – Ів Тангі, французький художик-сюрреаліст.

1909 – Стівен Коул Кліні, американський логік і математик, праці якого заклали основи теоретичної інформатики.

1921 – Фрідріх Дюрренматт, швейцарський романіст і драматург.

1923 – Мирослав Симчич, командир сотні УПА, політв'язень, який провів у радянських тюрмах і таборах більш як 32 роки.

1932 – Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст.

1941 – Міядзакі Хаяо, японський режисер анімаційних фільмів, автор численної манги.

1942 – Наталя Земна (Зубицька), українська фітотерапевтка.

1946 – Даян Кітон, американська кіноактриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар".

1960 – Микола Вересень (Ситник), український журналіст, громадський та політичний діяч, актор.

1962 – Наталія Лігачова-Чернолуцька, українська журналістка, голова правління громадської організації "Телекритика", шеф-редактор інтернет-видання та журналу "Телекритика".

1968 – Анджей Голота, польський боксер-професіонал, що виступає у суперважкій ваговій категорії.

1969 – Мерилін Менсон, американський музикант, художник і колишній музичний журналіст, засновник і лідер рок-гурту "Marilyn Manson".

1986 – Шемякіна Яна, українська фехтувальниця, шпажистка, чемпіонка Європи 2009 року в індивідуальних змаганнях, володарка двох бронзових нагород ЧЄ – 2009 в команді, і 2009 року – індивідуально.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.

Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.

Кінь хропе – до сніжної бурі.

На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Небажано працювати з гострими предметами (ножами, вилами, сокирами). Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.

Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.

У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

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