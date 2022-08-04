5 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мучеників Феофіла, Трофима та тих, котрі з ними.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Аполлінарій, Аполлон, Віталій, Стелла, Трохим, а також Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пива

Всесвітній день устриць

1420 – чеські таборити висунули свою програму ("12 празьких статей"), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва.

1583 – англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.

1772 – відбувся перший розділ Речі Посполитої.

1789 – у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.

1884 – закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.

1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.

1886 – у США вийшла перша газета українською мовою "Америка".

1914 – у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори

1924 – у Туреччині заборонене багатоженство

1937 – початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи"

1963 – міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою

1965 – почалася війна між Індією і Пакистаном

1967 – випущений перший альбом гурту "Pink Floyd"

1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 метрів 10 сантиметрів.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ

1461 – Олександр Ягеллончик, онук Ягайла, великий князь литовський, король Польщі.

1539 – Гемфрі Гілберт, англійський військовик і мореплавець.

1737 – Антоніо Франконі, імпресаріо, що створив французький цирк.

1802 – Нільс Генрік Абель, норвезький математик.

1844 – Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження.

1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.

1890 – Габо Наум, американський скульптор, один із лідерів світового художнього авангарду. Молодший брат французького скульптора Антуана Певзнера.

1893 – Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.

1899 – Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в'язень радянських концтаборів.

1903 – Борис Гмиря, український співак-бас.

1905 – Артем Мікоян, радянський авіаконструктор.

1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.

1933 – Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.

1968 – Колін Мак-Рей, шотландський ралліст, чемпіон світу 1995 року, Член Британської імперії.

1968 – Олег Лужний, колишній гравець збірної України з футболу, тренер.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Філін гупає гучно – до похолодання.

Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – іде потепління.

На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.

Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.

Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна цього дня байдикувати;

Не гоже нині лихословити та погано думати про рідних;

Не варто цього дня приймати серйозних рішень;

Не слід у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати.

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