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5 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 серпня, у світі відзначають Міжнародний день пива. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
5 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мучеників Феофіла, Трофима та тих, котрі з ними.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Аполлінарій, Аполлон, Віталій, Стелла, Трохим, а також Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день пива
- Всесвітній день устриць
- 1420 – чеські таборити висунули свою програму ("12 празьких статей"), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, скасування іконопоклонництва.
- 1583 – англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
- 1772 – відбувся перший розділ Речі Посполитої.
- 1789 – у Королівстві Франція скасоване кріпацтво.
- 1884 – закладено перший камінь у фундамент Статуї Свободи у Нью-Йорку.
- 1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.
- 1886 – у США вийшла перша газета українською мовою "Америка".
- 1914 – у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори
- 1924 – у Туреччині заборонене багатоженство
- 1937 – початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи"
- 1963 – міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою
- 1965 – почалася війна між Індією і Пакистаном
- 1967 – випущений перший альбом гурту "Pink Floyd"
- 1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 метрів 10 сантиметрів.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ
- 1461 – Олександр Ягеллончик, онук Ягайла, великий князь литовський, король Польщі.
- 1539 – Гемфрі Гілберт, англійський військовик і мореплавець.
- 1737 – Антоніо Франконі, імпресаріо, що створив французький цирк.
- 1802 – Нільс Генрік Абель, норвезький математик.
- 1844 – Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження.
- 1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.
- 1890 – Габо Наум, американський скульптор, один із лідерів світового художнього авангарду. Молодший брат французького скульптора Антуана Певзнера.
- 1893 – Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.
- 1899 – Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в'язень радянських концтаборів.
- 1903 – Борис Гмиря, український співак-бас.
- 1905 – Артем Мікоян, радянський авіаконструктор.
- 1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.
- 1933 – Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.
- 1968 – Колін Мак-Рей, шотландський ралліст, чемпіон світу 1995 року, Член Британської імперії.
- 1968 – Олег Лужний, колишній гравець збірної України з футболу, тренер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Філін гупає гучно – до похолодання.
- Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – іде потепління.
- На світанку яскраво зірки мерехтять – через кілька днів почнуться дощі.
- Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.
- Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня байдикувати;
- Не гоже нині лихословити та погано думати про рідних;
- Не варто цього дня приймати серйозних рішень;
- Не слід у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати.
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