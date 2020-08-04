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5 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 серпня – середа

Сьогодні, 5 серпня, віряни вшановують свято Почаївської ікони Божої Матері, а у світі відзначають День устриць. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Почаївської ікони Божої Матері, а також мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13-и мучеників

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Андрій, Михайло, Віталій, Федір та Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день устриць
  • День спідньої білизни у США
  • Початок карнавалу в Боготі, Колумбія
  • 1420 — чеські таборити висунули свою програму, відому як "12 празьких статей". Вона вимагала скасувати іконопоклонництво, знищити розкіш.
  • 1583 — мореплавець Гемфрі Гілберт проголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
  • 1772 — Перший розділ Речі Посполитої.
  • 1789 — у Королівстві Франція офіційно скасували кріпацтво.
  • 1884 — Було закладено перший камінь у фундамент знаменитої Статуї Свободи у Нью-Йорку.
  • 1886 — у США почала виходити перша газета українською мовою "Америка".
  • 1914 — у Клівленді встановили перші у всьому світі електричні світлофори
  • 1924 — у Туреччині заборонили багатоженство
  • 1937 — початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи"
  • 1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США уклали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою
  • 1965 — початок війни між Індією і Пакистаном
  • 1967 — у світ вийшов перший альбом гурту Pink Floyd під назвою "The Piper at the Gates of Dawn"
5 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 419145

ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ

  • 1539 — Гемфрі Гілберт, англійський військовий і мореплавець
  • 1737 — Антоніо Франконі, імпресаріо, який заснував французький цирк
  • 1802 — Нільс Генрік Абель, норвезький математик
  • 1844 — Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження
  • 1850 — Гі де Мопассан, французький письменник (Любий друг, Наше серце, Місячне сяйво)
  • 1890 — Габо Наум, американський скульптор, один із лідерів світового художнього авангарду.
  • 1893 — Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.
  • 1899 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в'язень радянських концтаборів
  • 1905 — Артем Мікоян, радянський авіаконструктор.
  • 1930 — Ніл Армстронг, американський астронавт, який став першою людиною, яка ступила на Місяць.
  • 1933 — Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.
  • 1959 — Піт Бернс, британський співак, найбільше відомий як соліст гурту "Dead or Alive", який прославився завдяки пісні "You Spin Me Round"
  • 1961 — Джанет Мактір, англійська акторка театру та кіно (Джессіка Джонс, Озарк, Біла королева)
  • 1966 — Джеймс Френсіс Ґанн, американський режисер та продюсер (Фільм 43, Вартові Галактики)
  • 1968 — Колін Мак-Рей, шотландський ралліст, чемпіон світу 1995 року, Член Британської імперії

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вранці яскраво світять зірки, то починається сезон дощів;
  • Якщо на світанку майже не видно зірок, то буде штормовий вітер;
  • Якщо ввечері з'явився туман, то наступний день буде сонячним та сухим;
  • Якщо птахи літають низько, то погода швидко зіпсується.
5 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 418452

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна довго спати;
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою;
  • Не можна сваритись та встрягати у конфлікти;
  • Не можна витрачати багато грошей;
  • Не можна ходити босоніж по росі;
  • Не можна зациклюватись на негативних думках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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