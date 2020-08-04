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5 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 серпня, віряни вшановують свято Почаївської ікони Божої Матері, а у світі відзначають День устриць. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Почаївської ікони Божої Матері, а також мучеників Трохима, Феофіла і з ними 13-и мучеників
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анна, Андрій, Михайло, Віталій, Федір та Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день устриць
- День спідньої білизни у США
- Початок карнавалу в Боготі, Колумбія
- 1420 — чеські таборити висунули свою програму, відому як "12 празьких статей". Вона вимагала скасувати іконопоклонництво, знищити розкіш.
- 1583 — мореплавець Гемфрі Гілберт проголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
- 1772 — Перший розділ Речі Посполитої.
- 1789 — у Королівстві Франція офіційно скасували кріпацтво.
- 1884 — Було закладено перший камінь у фундамент знаменитої Статуї Свободи у Нью-Йорку.
- 1886 — у США почала виходити перша газета українською мовою "Америка".
- 1914 — у Клівленді встановили перші у всьому світі електричні світлофори
- 1924 — у Туреччині заборонили багатоженство
- 1937 — початок "Великого терору", за наказом НКВС СРСР № 00447 вступила в дію Постанова Політбюро ЦК КП(б) "Про антирадянські елементи"
- 1963 — міністри закордонних справ Великої Британії, СССР і США уклали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою
- 1965 — початок війни між Індією і Пакистаном
- 1967 — у світ вийшов перший альбом гурту Pink Floyd під назвою "The Piper at the Gates of Dawn"
ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ
- 1539 — Гемфрі Гілберт, англійський військовий і мореплавець
- 1737 — Антоніо Франконі, імпресаріо, який заснував французький цирк
- 1802 — Нільс Генрік Абель, норвезький математик
- 1844 — Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження
- 1850 — Гі де Мопассан, французький письменник (Любий друг, Наше серце, Місячне сяйво)
- 1890 — Габо Наум, американський скульптор, один із лідерів світового художнього авангарду.
- 1893 — Віра Холодна, видатна українська кіноакторка епохи німого кіно.
- 1899 — Борис Антоненко-Давидович, український письменник, літературний перекладач, дослідник проблем розвитку й культури української мови, довголітній в'язень радянських концтаборів
- 1905 — Артем Мікоян, радянський авіаконструктор.
- 1930 — Ніл Армстронг, американський астронавт, який став першою людиною, яка ступила на Місяць.
- 1933 — Василь Чебаник, видатний український художник-графік, каліграф і педагог.
- 1959 — Піт Бернс, британський співак, найбільше відомий як соліст гурту "Dead or Alive", який прославився завдяки пісні "You Spin Me Round"
- 1961 — Джанет Мактір, англійська акторка театру та кіно (Джессіка Джонс, Озарк, Біла королева)
- 1966 — Джеймс Френсіс Ґанн, американський режисер та продюсер (Фільм 43, Вартові Галактики)
- 1968 — Колін Мак-Рей, шотландський ралліст, чемпіон світу 1995 року, Член Британської імперії
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці яскраво світять зірки, то починається сезон дощів;
- Якщо на світанку майже не видно зірок, то буде штормовий вітер;
- Якщо ввечері з'явився туман, то наступний день буде сонячним та сухим;
- Якщо птахи літають низько, то погода швидко зіпсується.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна довго спати;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою;
- Не можна сваритись та встрягати у конфлікти;
- Не можна витрачати багато грошей;
- Не можна ходити босоніж по росі;
- Не можна зациклюватись на негативних думках.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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