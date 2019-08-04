5 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 серпня, віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 серпня віряни православної церкви вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Це один із найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні. У самій Почаївській лаврі ікона перебуває понад 400 років, а чудеса від святої ікони засвідчені в монастирських книгах і записах вірян. До святині з молитвою зверталися про позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників.

Почаївська ікона Божої Матері

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Федір, Трофим, Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1583 – англійський мореплавець Хемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.

1772 – відбувся перший поділ Речі Посполитої.

1789 – у Королівстві Франція скасовано кріпосне право.

1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.

1884 – закладено перший камінь у фундамент статуї Свободи в Нью-Йорку.

1886 – у США вийшла перша газета українською мовою "Америка". Виходила до 22 лютого 1924 року.

1914 – у Клівленді (США) встановлено один з перших у світі електричних світлофорів.

1919 – Нестор Махно оголосив про створення повстанської армії (Революційно-повстанська армія України).

1924 – у Туреччині заборонено багатоженство.

1963 – міністри закордонних справ Великобританії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.

1967 – був випущений перший альбом гурту "Pink Floyd".

1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною, стрибнувши на висоту 6 м 10 см.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ

1539 – Хемфрі Гілберт, англійський військовий і мореплавець.

1737 – Антоніо Франконі, імпресаріо, котрий створив французький цирк.

1802 – Нільс Хенрік Абель, видатний норвезький математик.

1844 – Ілля Рєпін, український і російський художник-передвижник.

1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.

1893 – відома українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна.

1899 – український письменник, мовознавець Борис Антоненко-Давидович.

1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.

Віра Холодна – українська актриса німого кіно

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сови кричать – буде холодно.

Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.

Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.

Сови кричать до холодів

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Наші предки вірили, що у цей день не можна запрошувати чужинців до оселі, аби не накликати біду.

Також бажано сьогодні утриматися від важкої фізичної праці та роботи на полі.

Не слід лихословити та погано думати про оточуючих.

Не слід лихословити та погано думати про оточуючих. Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.

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