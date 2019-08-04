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5 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 серпня, віряни вшановують Почаївську ікону Божої Матері. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
5 серпня віряни православної церкви вшановують Почаївську ікону Божої Матері. Це один із найбільш шанованих образів Богородиці в усій Україні. У самій Почаївській лаврі ікона перебуває понад 400 років, а чудеса від святої ікони засвідчені в монастирських книгах і записах вірян. До святині з молитвою зверталися про позбавлення від невиліковних недуг, звільнення від полону і напоумлення грішників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 5 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Федір, Трофим, Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1583 – англійський мореплавець Хемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Королівства Англія.
- 1772 – відбувся перший поділ Речі Посполитої.
- 1789 – у Королівстві Франція скасовано кріпосне право.
- 1858 – відкрився перший трансатлантичний телеграф. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Б'юкененом.
- 1884 – закладено перший камінь у фундамент статуї Свободи в Нью-Йорку.
- 1886 – у США вийшла перша газета українською мовою "Америка". Виходила до 22 лютого 1924 року.
- 1914 – у Клівленді (США) встановлено один з перших у світі електричних світлофорів.
- 1919 – Нестор Махно оголосив про створення повстанської армії (Революційно-повстанська армія України).
- 1924 – у Туреччині заборонено багатоженство.
- 1963 – міністри закордонних справ Великобританії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою.
- 1967 – був випущений перший альбом гурту "Pink Floyd".
- 1991 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною, стрибнувши на висоту 6 м 10 см.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 СЕРПНЯ
- 1539 – Хемфрі Гілберт, англійський військовий і мореплавець.
- 1737 – Антоніо Франконі, імпресаріо, котрий створив французький цирк.
- 1802 – Нільс Хенрік Абель, видатний норвезький математик.
- 1844 – Ілля Рєпін, український і російський художник-передвижник.
- 1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.
- 1893 – відома українська кіноакторка епохи німого кіно Віра Холодна.
- 1899 – український письменник, мовознавець Борис Антоненко-Давидович.
- 1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина на Місяці.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сови кричать – буде холодно.
- Ранкові зорі швидко гаснуть – до сильного вітру.
- Зірки надзвичайно яскраві на світанку 5 серпня – через пару днів почнуться дощі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Наші предки вірили, що у цей день не можна запрошувати чужинців до оселі, аби не накликати біду.
- Також бажано сьогодні утриматися від важкої фізичної праці та роботи на полі.
Не слід лихословити та погано думати про оточуючих.
- Не можна сумувати та налаштовуватися на негатив у цей день.
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