5 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День святої Агати. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святої Агати, яка мешкала у Сицилії ще у 231-251 роках. Після хрещення вона вирішила берегти свою цноту, і відмовила багатому римському наміснику. Його це розізлило, тож він створив рух проти християн та заарештував Агату, змусивши її катувати. Однак раптово почався сильний землетрус, через який загинуло чимало язичників. Після цього християн припинили переслідувати.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1585 — у Львові засновано Успенське ставропігійське братство

1816 — у Римі відбулася прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник"

1850 — американська компанія "Фелікс" запатентувала арифмометр — настільну механічну обчислювальну машину для виконання чотирьох арифметичних дій

1861 — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінематоскоп

1887 — у міланському театрі "Ла Скала" відбулась прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло"

1919 — перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язала в Німеччині Берлін і Веймар

1924 — радіо ВВС почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт

1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більш як 15 раундів

1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна "Нові часи"

1946 — набув чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон"

1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем'єра діснеївського фільму "Пітер Пен"

1958 — під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі

1971 — з'явився фондовий індекс NASDAQ (Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США)

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією

1994 — на ринку Маркале у столиці Боснії і Герцеговини Сараєво вибухнула 120-мм мінометна міна. Загинуло 68 осіб, 144 було поранено.

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.

Peter Pan 1953

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО

1840 — Гайрам Стівенс Максим, американський конструктор зброї, винахідник кулемета.

1840 — Джон Бойд Данлоп, шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин

1878 — Андре-Густав Сітроен, французький інженер і промисловець, творець однойменної автомобільної компанії.

1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.

1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.

1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист (Біле сонце пустелі).

1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер (Лаціо Рим, збірна Англії).

1969 — популярний англійський актор Майкл Шин (Блудний син, Добрі передвісники, Пасажири)

1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.

1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст, нападник збірної та туринського Ювентуса.

1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні сніжить, то влітку буде гарний врожай;

Сонячний день сьогодні пророкує ранню весну;

Якщо гучно чути щебетання синиць, то невдовзі вдарять морози;

Якою буде погода після полудня, таким буде наступний січень;

Якщо 5 лютого посилились морози, то серпень буде спекотним.​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею та рослинами;

Не можна їсти шкідливу їжу та піддаватись поганим звичкам;

Не можна затримувати негативні думки та засмучуватись через дрібниці;

Не можна переходити дорогу чорним котам.

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