На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 41
Сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День святої Агати. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святої Агати, яка мешкала у Сицилії ще у 231-251 роках. Після хрещення вона вирішила берегти свою цноту, і відмовила багатому римському наміснику. Його це розізлило, тож він створив рух проти християн та заарештував Агату, змусивши її катувати. Однак раптово почався сильний землетрус, через який загинуло чимало язичників. Після цього християн припинили переслідувати.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар та Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1585 — у Львові засновано Успенське ставропігійське братство
- 1816 — у Римі відбулася прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник"
- 1850 — американська компанія "Фелікс" запатентувала арифмометр — настільну механічну обчислювальну машину для виконання чотирьох арифметичних дій
- 1861 — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінематоскоп
- 1887 — у міланському театрі "Ла Скала" відбулась прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло"
- 1919 — перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язала в Німеччині Берлін і Веймар
- 1924 — радіо ВВС почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу
- 1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт
- 1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більш як 15 раундів
- 1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна "Нові часи"
- 1946 — набув чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон"
- 1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори
- 1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем'єра діснеївського фільму "Пітер Пен"
- 1958 — під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі
- 1971 — з'явився фондовий індекс NASDAQ (Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США)
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією
- 1994 — на ринку Маркале у столиці Боснії і Герцеговини Сараєво вибухнула 120-мм мінометна міна. Загинуло 68 осіб, 144 було поранено.
- 1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО
- 1840 — Гайрам Стівенс Максим, американський конструктор зброї, винахідник кулемета.
- 1840 — Джон Бойд Данлоп, шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин
- 1878 — Андре-Густав Сітроен, французький інженер і промисловець, творець однойменної автомобільної компанії.
- 1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.
- 1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.
- 1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист (Біле сонце пустелі).
- 1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер (Лаціо Рим, збірна Англії).
- 1969 — популярний англійський актор Майкл Шин (Блудний син, Добрі передвісники, Пасажири)
- 1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.
- 1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст, нападник збірної та туринського Ювентуса.
- 1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні сніжить, то влітку буде гарний врожай;
- Сонячний день сьогодні пророкує ранню весну;
- Якщо гучно чути щебетання синиць, то невдовзі вдарять морози;
- Якою буде погода після полудня, таким буде наступний січень;
- Якщо 5 лютого посилились морози, то серпень буде спекотним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною працею та рослинами;
- Не можна їсти шкідливу їжу та піддаватись поганим звичкам;
- Не можна затримувати негативні думки та засмучуватись через дрібниці;
- Не можна переходити дорогу чорним котам.
Читайте також: Фінансовий гороскоп на цей тиждень 3 – 9 лютого: Близнюкам не варто витрачатись
- 04 лютого
-
21:58Славу з НеАнгелів жорстко розкритикували через зовнішній вигляд
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
21:165 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:12Найгірша подруга 3, 4 серія: дивитись онлайн новий серіал на 1+1
-
20:56Пульс: історію української чемпіонки показали у спортивній драмі (трейлер)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:2144-річна Міла Йовович показала новонароджену донечку
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
19:42Це бомба: Alyona Alyona засвітилася у купальнику
-
19:174 несподіваних спостереження про групи крові
-
18:50Названа вартість гектара землі після відкриття ринку
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
18:18Гороскоп на 5 лютого 2020: Водоліям сьогодні пощастить
-
18:04Поліція нагадала водіям правила безпечної їзди у сніг та ожеледицю
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Гаряча Леся Нікітюк у бікіні зачарувала мережу
-
17:15Три запитання, на які треба відповісти до шлюбу
-
16:48Яка мінімальна зарплата в країнах ЄС
-
16:29Богиня балансу: відео виступу на італійському талант-шоу загіпнотизує вас
-
16:18Вперше схвалені ліки проти алергії на арахісі
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
15:54Аніта Луценко у відвертій фотосесії показала фігуру
-
15:36З навчального літака зробили крутий невеликий дім: фото
-
15:21Ці популярні сніданки насправді не такі вже й корисні
-
14:55Коли Україну засипле сніг: прогноз погоди на лютий 2020
- 04 лютого
-
21:31Саме ці жінки найбільше люблять секс
-
20:00Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів
-
18:31Як змінилися улюблені актори Поліцейської академії
-
16:00ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
-
14:15Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу
-
12:14Чи є життя після iPhone: смартфони для тих, хто хоче перейти на Android
-
11:36KHAYAT – Call for love: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
07:15Погода в Україні 4 лютого: похолодання і тумани
- 03 лютого
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
16:21День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
-
13:55Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
-
09:17Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:13Як мотивувати себе на заняття спортом
- 02 лютого
-
20:12Весілля 2020: чи справді у високосний рік не можна одружуватися
-
16:50Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
-
14:20Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились
-
10:00Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
08:00День бабака 2020: народні прикмети, які прогнозують погоду
- 01 лютого
-
21:24Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото
-
18:15Найкрутіші серіали від Apple TV+, які вийдуть у 2020
-
15:53День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох