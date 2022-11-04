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5 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 листопада – субота

Сьогодні, 5 листопада, у світі відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі, День клоуна та День рудих в Ірландії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять святого пам'ять апостола Якова. Це один з апостолів від сімдесяти, якого називали двоюрідним братом Ісуса. За однією з версій, він був сином святого Йосипа, чоловіка Діви Марії. Він народився ще до того, як Йосип взяв Марію в дружини. Вважається, що за Яків не вірив, що Ісус є Спасителем, але після воскресіння він змінив свою думку. Врешті він став першим єпископом Єрусалима, але у літньому віці язичники скинули його з храму та засипали камінням.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Яків, Петро, Микола, Єлисей, Олександр, Гнат, Володимир, Максим та Омелян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі
  • Всесвітній день клоуна
  • День захисту дітей в Південній Африці
  • День розвідувальних військ Вірменії
  • День революції на острові Негрос (Філіппіни)
  • Національний день рудих в Ірландії
  • Національний день бізонів в Сполучених Штатах
  • 1605 — Порохова змова 5 Листопада у Британії, коли група англійських католиків хотіла підірвати будівлю парламенту, щоб знищити короля Якова I, який був більш прихильним до протестантів. Це була невдала спроба держперевороту
  • 1625 — підписано Куруківську ординацію, це угода між коронним польним гетьманом Станіславом Конецпольським та козацькою делегацією на чолі з кошовим отаманом Війська Запорозького Михайлом Дорошенком
  • 1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами, яка завершилася поразкою російських військ
  • 1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії
  • 1914 — під час Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці
  • 1916 — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.
  • 1935 — випущена одна із найпопулярніших у світі настільна гра "Монополія"
  • 1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (без використання з'єднувальних матеріалів)
  • 1963 — відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" та "Завод "Більшовик" (зараз "Шулявська")
  • 1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові
  • 1965 — відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця"
  • 1968 — Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки
  • 1971 — відкриті станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська")
Shot by Cerqueira on Unsplash - фото 515274
Shot by Cerqueira on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА

  • 1494 — Ганс Сакс, німецький поет та драматург
  • 1666 — Аттіліо Малакія Аріості, знаменитий італійський бароковий композитор, який створив більше як 30 опер і ораторій, кантат та інструментальних творі
  • 1824 — Яків Щоголів, український поет та представник українського романтизму
  • 1878 — Арцибашев Михайло Петрович, український письменник
  • 1892 — Голдейн, Джон Бердон Сандерсон, британський біолог та член Лондонського королівського товариства
  • 1913 — Вів'єн Лі, британська акторка (Віднесені вітром, 1939)
  • 1919 — Віктор Міняйло, український письменник, лауреат Шевченківської премії
  • 1934 — Кіра Муратова, українська кінорежисерка (Зміна долі, Настроювач)
  • 1938 — Джо Дассен, французький співак
  • 1938 — Стефанія Шабатура, українська митець-килимарка, колишня політув'язнена в СРСР
  • 1941 — Дроботюк Борис, заслужений художник України, графік та живописець
  • 1946 — Ганна Мигович, майстер художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч
  • 1952 — Олег Блохін, український футболіст та тренер
  • 1960 — Тільда Свінтон, британська оскароносна акторка (Хроніки Нарнії, Доктор Стрендж, Костянтин: Володар темряви)
  • 1968 — Сем Роквелл, американський актор (Зелена миля, Автостопом по галактиці, Три білборди за межами Еббінга, Міссурі)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 5 листопада сипле град, то вже до 25 листопада прийде справді зимова погода;
  • Якщо у цей день сніжить і сніг не тане, то зима видасться теплою;
  • Якщо падає дощ, то наступного року буде гарний врожай;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то до негоди.
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Nastya Dulhiier on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна в'язати та вишивати;
  • Не можна займатись садівництвом;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна лінуватись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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