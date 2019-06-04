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5 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 червня, відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Православна церква у цей день згадує Преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського та Преподобну Єфросинію Полоцьку.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Микита, Генадій, Данило, Адріан, Гнат, Борис, Андрій, Олексій, Олександр, Роман, Дмитро, Леонтій (Левко), Опанас, Василь, Петро, Костянтин, Євдокія та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- 1849 — Данія стала конституційною монархією
- 1882 — у Парижі відкрився відомий Музей Гревен
- 1894 — у Львові стартувала найбільша Загальна Крайова виставка за всю історію Галичини
- 1910 — В Києві вперше в історії у небо піднявся вітчизняний літак, який пілотував його творець Олександр Кудашев
- 1919 — В ході українсько-польської війни почаласьЧортківська операція Української Галицької Армії (УГА), в ході якої від поляків визволили Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни
- 1945 — Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції
- 1977 — у продаж надійшов перший комп'ютер Apple II
ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня
- 1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії про трудову вартість
- 1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик і механік
- 1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст
- 1895 — Михайло Яловий, український письменник (†1937).
- 1898 — Федеріко Гарсія Лорка, іспанський поет і драматург
- 1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка
- 1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер
1982 – Сергій Демидюк, український легкоатлет, а також член збірної України, який поставив 5 рекордів у межах країни
- 1941 — Барбара Брильська, польська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 5 червня сильно дощить, то врожай буде багатим
- Якщо цвіте горобина, то літо буде довгим та спекотним
- Якщо птахи літають низько, то наступні кілька днів втримається волога погода
- Якщо гарно цвіте гречка, то буде дуже тепле літо;
- Якщо листя клену опускається, то за кілька днів повернуться зливи;
- Глухий грім - до тихого дощу, а гучний - до зливи з градом.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
- Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома
- Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води
- Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.
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