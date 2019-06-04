5 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 червня, відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква у цей день згадує Преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського та Преподобну Єфросинію Полоцьку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Микита, Генадій, Данило, Адріан, Гнат, Борис, Андрій, Олексій, Олександр, Роман, Дмитро, Леонтій (Левко), Опанас, Василь, Петро, Костянтин, Євдокія та Марія​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день охорони навколишнього середовища

1849 — Данія стала конституційною монархією

1882 — у Парижі відкрився відомий Музей Гревен

1894 — у Львові стартувала найбільша Загальна Крайова виставка за всю історію Галичини

1910 — В Києві вперше в історії у небо піднявся вітчизняний літак, який пілотував його творець Олександр Кудашев

1919 — В ході українсько-польської війни почаласьЧортківська операція Української Галицької Армії (УГА), в ході якої від поляків визволили Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни

1945 — Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції

1977 — у продаж надійшов перший комп'ютер Apple II

ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня

1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії про трудову вартість

1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик і механік

1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст

1895 — Михайло Яловий, український письменник (†1937).

1898 — Федеріко Гарсія Лорка, іспанський поет і драматург

1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка

1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер

1982 – Сергій Демидюк, український легкоатлет, а також член збірної України, який поставив 5 рекордів у межах країни

1982 – Сергій Демидюк, український легкоатлет, а також член збірної України, який поставив 5 рекордів у межах країни 1941 — Барбара Брильська, польська актриса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 5 червня сильно дощить, то врожай буде багатим

Якщо цвіте горобина, то літо буде довгим та спекотним

Якщо птахи літають низько, то наступні кілька днів втримається волога погода

Якщо гарно цвіте гречка, то буде дуже тепле літо;

Якщо листя клену опускається, то за кілька днів повернуться зливи;

Глухий грім - до тихого дощу, а гучний - до зливи з градом.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.

Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома

Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води

Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.

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