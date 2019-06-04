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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

5 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 червня – середа

Сьогодні, 5 червня, відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Православна церква у цей день згадує Преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського та Преподобну Єфросинію Полоцьку.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Севастян, Микита, Генадій, Данило, Адріан, Гнат, Борис, Андрій, Олексій, Олександр, Роман, Дмитро, Леонтій (Левко), Опанас, Василь, Петро, Костянтин, Євдокія та Марія​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день охорони навколишнього середовища
  • 1849 — Данія стала конституційною монархією
  • 1882 — у Парижі відкрився відомий Музей Гревен
  • 1894 — у Львові стартувала найбільша Загальна Крайова виставка за всю історію Галичини
  • 1910 — В Києві вперше в історії у небо піднявся вітчизняний літак, який пілотував його творець Олександр Кудашев
  • 1919 — В ході українсько-польської війни почаласьЧортківська операція Української Галицької Армії (УГА), в ході якої від поляків визволили Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни
  • 1945 — Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії та Франції
  • 1977 — у продаж надійшов перший комп'ютер Apple II
Почали продавати перший комп'ютер Apple II - фото 331894

ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня

  • 1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії про трудову вартість
  • 1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик і механік
  • 1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст
  • 1895 — Михайло Яловий, український письменник (†1937).
  • 1898 — Федеріко Гарсія Лорка, іспанський поет і драматург
  • 1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка
  • 1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер
    1982 – Сергій Демидюк, український легкоатлет, а також член збірної України, який поставив 5 рекордів у межах країни
  • 1941 — Барбара Брильська, польська актриса
5 червня народилась Барбара Брильська - фото 331892

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 5 червня сильно дощить, то врожай буде багатим
  • Якщо цвіте горобина, то літо буде довгим та спекотним
  • Якщо птахи літають низько, то наступні кілька днів втримається волога погода
  • Якщо гарно цвіте гречка, то буде дуже тепле літо;
  • Якщо листя клену опускається, то за кілька днів повернуться зливи;
  • Глухий грім - до тихого дощу, а гучний - до зливи з градом.
5 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 330323

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею, ходити у спортзал та прибирати вдома
  • Не можна плавати у водоймах та надто довго перебувати біля води
  • Не можна думати погано про когось, а також зосереджуватись на негативі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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