Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

5 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 32
5 березня – п'ятниця - фото 1
5 березня – п'ятниця

Сьогодні, 5 березня, православні християни відзначають день пам'яті Лева Катанського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 березня – день пам'яті Лева Катанського. Він був християнським єпископом і святителем. Жив в Сицилії у восьмому столітті. Однак на Русі цей день назвали "кругляком", а все тому що сьогодні останній раз можна було покататися з гірки. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1558 – Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Пилипом II до Мексики для вивчення рослин і продуктів харчування.
  • 1770 – розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень в Бостоні.
  • 1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.
  • 1836 – Семюел Кольт представляє промисловий зразок револьвера.
  • 1868 – в Англії запатентований степлер.
  • 1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету Чайковського Лебедине озеро.
  • 1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.
  • 1912 – Італійська армія вперше використовує авіацію у військових цілях.
  • 1918 – Більшовики переносять столицю з Петрограда до Москви.
  • 1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує банківський вихідний, який закрив всі банки США, і заморозив всі фінансові операції.
  • 1933 – в Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів.
  • 1939 – Київському університету присвоєно ім'я Тараса Шевченка.
  • 1946 – Вінстон Черчилль використав словосполучення Залізна завіса.
  • 1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця, виявив достатні запаси води для забезпечення людської колонії на Місяці.
  • 2000 – англійські вчені вперше в світі провели успішну операцію з клонування свиней.
Блискавка - фото 450212
Блискавка

ХТО НАРОДИВСЯ 5 березня

  • 1 696 – Джованні Баттіста Тьєполо, італійський художник.
  • 1760 – Кацусика Хокусай, видатний японський художник.
  • 1820 – Август Фрідріх Зигерт, німецький живописець.
  • 1862 – Зігберт Тарраш, один з найбільших шахістів і теоретиків шахів в історії.
  • 1918 – Джеймс Тобін, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1981 року.
  • 1922 – П'єр Паоло Пазоліні, італійський поет, письменник і кінорежисер.
  • 1934 – Деніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року.
  • 1953 – Валерій Григорович Корзун, російський космонавт.
  • 1957 – Марк Е. Сміт, англійський співак, поет і музикант, фронтмен групи The Fall.
  • 1960 – Девід Тибет, англійський музикант.
  • 1974 – Єва Мендес, голлівудська актриса.
  • 1982 – Міцуо Ікарі, ритм-гітарист, основний бек-вокаліст і один із засновників гурту Nightmare.
Єва Мендес - фото 450213
Єва Мендес

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
  • Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
  • Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
5 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
  • Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 143
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 лютого, 19:19
  • 987
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2843920
Загрузка...
Новини