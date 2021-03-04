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5 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 березня, православні християни відзначають день пам'яті Лева Катанського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
5 березня – день пам'яті Лева Катанського. Він був християнським єпископом і святителем. Жив в Сицилії у восьмому столітті. Однак на Русі цей день назвали "кругляком", а все тому що сьогодні останній раз можна було покататися з гірки. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1558 – Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Пилипом II до Мексики для вивчення рослин і продуктів харчування.
- 1770 – розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень в Бостоні.
- 1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.
- 1836 – Семюел Кольт представляє промисловий зразок револьвера.
- 1868 – в Англії запатентований степлер.
- 1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету Чайковського Лебедине озеро.
- 1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.
- 1912 – Італійська армія вперше використовує авіацію у військових цілях.
- 1918 – Більшовики переносять столицю з Петрограда до Москви.
- 1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує банківський вихідний, який закрив всі банки США, і заморозив всі фінансові операції.
- 1933 – в Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів.
- 1939 – Київському університету присвоєно ім'я Тараса Шевченка.
- 1946 – Вінстон Черчилль використав словосполучення Залізна завіса.
- 1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця, виявив достатні запаси води для забезпечення людської колонії на Місяці.
- 2000 – англійські вчені вперше в світі провели успішну операцію з клонування свиней.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 березня
- 1 696 – Джованні Баттіста Тьєполо, італійський художник.
- 1760 – Кацусика Хокусай, видатний японський художник.
- 1820 – Август Фрідріх Зигерт, німецький живописець.
- 1862 – Зігберт Тарраш, один з найбільших шахістів і теоретиків шахів в історії.
- 1918 – Джеймс Тобін, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1981 року.
- 1922 – П'єр Паоло Пазоліні, італійський поет, письменник і кінорежисер.
- 1934 – Деніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року.
- 1953 – Валерій Григорович Корзун, російський космонавт.
- 1957 – Марк Е. Сміт, англійський співак, поет і музикант, фронтмен групи The Fall.
- 1960 – Девід Тибет, англійський музикант.
- 1974 – Єва Мендес, голлівудська актриса.
- 1982 – Міцуо Ікарі, ритм-гітарист, основний бек-вокаліст і один із засновників гурту Nightmare.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
- Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
- Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
- Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
- Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.
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