5 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 березня, православні християни відзначають день пам'яті Лева Катанського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 березня – день пам'яті Лева Катанського. Він був християнським єпископом і святителем. Жив в Сицилії у восьмому столітті. Однак на Русі цей день назвали "кругляком", а все тому що сьогодні останній раз можна було покататися з гірки. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1558 – Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Пилипом II до Мексики для вивчення рослин і продуктів харчування.

1770 – розстріл англійськими солдатами натовпу мешканців під час заворушень в Бостоні.

1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні.

1836 – Семюел Кольт представляє промисловий зразок револьвера.

1868 – в Англії запатентований степлер.

1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету Чайковського Лебедине озеро.

1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки.

1912 – Італійська армія вперше використовує авіацію у військових цілях.

1918 – Більшовики переносять столицю з Петрограда до Москви.

1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує банківський вихідний, який закрив всі банки США, і заморозив всі фінансові операції.

1933 – в Німеччині нацисти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів.

1939 – Київському університету присвоєно ім'я Тараса Шевченка.

1946 – Вінстон Черчилль використав словосполучення Залізна завіса.

1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця, виявив достатні запаси води для забезпечення людської колонії на Місяці.

2000 – англійські вчені вперше в світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Блискавка

ХТО НАРОДИВСЯ 5 березня

1 696 – Джованні Баттіста Тьєполо, італійський художник.

1760 – Кацусика Хокусай, видатний японський художник.

1820 – Август Фрідріх Зигерт, німецький живописець.

1862 – Зігберт Тарраш, один з найбільших шахістів і теоретиків шахів в історії.

1918 – Джеймс Тобін, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1981 року.

1922 – П'єр Паоло Пазоліні, італійський поет, письменник і кінорежисер.

1934 – Деніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року.

1953 – Валерій Григорович Корзун, російський космонавт.

1957 – Марк Е. Сміт, англійський співак, поет і музикант, фронтмен групи The Fall.

1960 – Девід Тибет, англійський музикант.

1974 – Єва Мендес, голлівудська актриса.

1982 – Міцуо Ікарі, ритм-гітарист, основний бек-вокаліст і один із засновників гурту Nightmare. ​

Єва Мендес

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.

Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.

Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

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