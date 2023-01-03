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4 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, а віряни вшановують пам'ять святої Анастасії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 січня, вшановують пам'ять святої Анастасії. Її вважають покровителькою ув'язнених і вагітних. Тож цього дня варто помилитися їй з відповідним проханням. Також заведено 4 січня вишивати рушники-обереги для пологів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 4 січня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Богдана, Феодотій, Феодотія, Федот, Євтихіан, а також Борис. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день азбуки Брайля
- 1493 – Христофор Колумб, відкривши Америку, попрямував назад до Іспанії.
- 1494 – В Цетинє (сучасна Чорногорія) виданий звід православних пісень "Осмогласник" – перша книга в південнослов'янських державах, надрукована кирилицею.
- 1885 – У штаті Айова доктор Вільям Грант провів першу у світі успішну операцію з видалення апендикса.
- 1912 – Місяць опинився на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км).
- 1914 – Після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" повернулася до Лувру.
- 1919 – Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
- 1919 – Українська Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей.
- 1936 – "Billboard" надрукував перший чарт, незабаром цей чарт одержав статус офіційного всеамериканського хіт-параду.
- 1943 – Американський журнал Time підбив підсумки 1942 року і назвав "людиною року" Сталіна.
- 1948 – Після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М'янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою. Главою уряду обрано У Ну, що виконував обов'язки прем'єр-міністра в перехідному уряді.
- 1951 – Війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно взяли Сеул
- 1954 – Елвіс Преслі записав свої перші пісні.
- 1958 – Після 92 днів перебування у космосі увійшов у атмосферу і згорів перший штучний супутник Землі "Спутник 1" – перший зроблений людиною космічний об'єкт.
- 1959 – Луна-1 стає першим космічним апаратом, який досяг другої космічної швидкості, наблизився до Місяця і вийшов на геліоцентричну орбіту.
- 1970 – Учасники гурту The Beatles востаннє спільно зібрались на студії для запису пісні "Let It Be".
- 1985 – В одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон – першої у світі сурогатної матері.
- 1991 – Гурт Nirvana підписав контракт із компанією Geffen.
- 1992 – Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.
- 2004 – Марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.
- 2004 – після "революції троянд" у Грузії відбулися президентські вибори. Понад 96 % громадян підтримали Михаїла Саакашвілі.
- 2007 – Ненсі Пелосі обрана першою в історії США жінкою-спікером Палати представників.
- 2010 – Відкрито найвищий хмарочос у світі – Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).
ХТО НАРОДИВСЯ 4 СІЧНЯ
- 1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.
- 1710 – Джованні Баттіста Пергоглезі, італійський композитор.
- 1784 – Франсуа Руд, французький скульптор, автор скульптур на Тріумфальній Арці в Парижі.
- 1785 – Якоб Грімм, німецький філолог, один із відомих братів-казкарів.
- 1797 – Вільгельм Бер, німецький астроном, який склав першу карту Місяця.
- 1809 – Луї Брайль, французький тифлопедагог, розробив рельєфно-крапковий шрифт для сліпих, що використовується і дотепер.
- 1837 – Павло Житецький, український філолог, педагог та громадський діяч.
- 1857 – Еміль Коль, французький аніматор, режисер, сценарист, оператор. Увійшов в історію кінематографа та мультиплікації, як творець графічної анімації.
- 1875 – Василь Ян, письменник, мандрівник українського походження, автор відомих історичних романів "Чингісхан", "Батий", "До "останнього" моря".
- 1931 – Геннадій Баукін, український артист балету, педагог, заслужений артист України.
- 1931 – Алла Домарацька-Сметана, український хоровий диригент, заслужений працівник культури України.
- 1949 – Нетикса Тамара Іванівна — радянська розвідниця-нелегал, полковник Служби зовнішньої розвідки у відставці.
- 1956 – Бернард Самнер, гітарист відомих гуртів "Joy Division" і "New Order".
- 1960 – Майк Стайп, вокаліст і автор пісень американського гурту "R.E.M".
- 1962 – Робін Гатрі, англійський музикант-мультиінструменталіст, композитор, засновник гурту "Cocteau Twins".
- 1963 – Тілль Ліндеманн, лідер німецького рок-гурту "Rammstein".
- 1965 – Джулія Ормонд, англо-американська акторка.
- 1965 – Бетт Гіббонс, вокалістка бристольського електронного дуету "Portishead".
- 1972 – Джон Хайро Руїс, американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії (версія WBA) у 2001– 2003 і 2004 – 2005 роках.
- 1985 – Григорій Ярмаш, український футболіст. Захисник полтавської "Ворскли" та збірної України. Володар Кубка України 2009 року.
- 1987 – Сергій Приймак, український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- По погоді на Анастасію дивилися, яким буде жовтень. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.
- Якщо жінка народжує в цей день, то, згідно з повір’ями, пологи пройдуть легко, а малюк народиться міцним і здоровим. Щоб полегшити родовий процес, було заведено розв’язувати всі вузли на одязі вагітної й розплітати їй коси.
- Вагітних в цей день годували кашею, з метою запобігти викидень.
- На даху багато бурульок – рік буде врожайним.
- Хмари проти вітру пливуть – очікується буде снігопад.
- Якщо в річці води стало менше, то улов риби буде в цьому році поганий. Ще це знак, що літо буде посушливим.
- Вважається, що 4 січня сняться погані сни, які пророкують біду. Добре, якщо в цей день людині нічого не наснилося.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто лихословити у цей день
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним
- Не гоже нині зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не слід після півночі виходити з дому
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