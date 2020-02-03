Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
4 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 45
Сьогодні, 4 лютого, віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Тимофія, а у світі відзначають день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби проти раку
- 1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.
- 1720 – аби завадити проникненню злочинців у Петербург, Петро I видав указ встановити в місті шлагбауми. Їх встановлювали в кінці вулиць і опускали на ніч.
- 1789 – у Філадельфії на засіданні виборців, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69 голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – Джорджа Вашингтона.
- 1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
- 1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
- 1943 – у Цюриху, що у Швейцарії, відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.
- 1944 – в Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.
- 1945 – у Лівадії, що у Криму, відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
- 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".
- 1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
- 1998 – в обличчя Білу Гейтсу в Брюсселі поцілили тортом.
- 2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
- 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО
- 1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.
- 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Гаргантюа та Пантагрюель".
- 1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.
- 1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.
- 1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.
- 1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній, керівник антиросійського Польського повстання.
- 1820 – Божена Нємцова, чеська письменниця.
- 1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.
- 1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби.
- 1880 – Климент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).
- 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог.
- 1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник естетики машинних форм і механічного мистецтва.
- 1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.
- 1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.
- 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший окремий переліт через Атлантику).
- 1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи.
- 1919 – Геннадій Команов, фахівець в галузі ракетної техніки.
- 1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.
- 1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик жанр хоррор.
- 1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".
- 1948 – Еліс Купер, рок-музикант.
- 1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.
- 1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування.
Климент Квітка з Лесею Українкою
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.
- Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.
- Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.
- Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.
- Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.
- У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.
- Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.
Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
22:22Xiaomi знову затримує вихід Android 10 для Mi A3
-
21:45MARUV у відвертій сукенці показала знімки з Балі
-
21:21У Microsoft пояснили причину погіршення Windows 10
-
21:004 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:52Регіна Тодоренко підкорила мережу фото з сином
-
20:43Кінець епохи: коли з вітрин зникнуть усі смартфони BlackBerry
-
20:22Ці смаколики захистять від вірусів
-
20:14Названо найкращі міста для святкування Дня Святого Валентина
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
19:51У кого зі знаменитостей найвищий IQ
-
19:41Dodge показав на відео екстремальний кросовер Durango SRT Hellcat
-
19:22Послухайте, як шумить сонячний вітер
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:134 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому
-
19:03Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
18:41Чудернацький гаджет: інсайдер показав Samsung Galaxy Z Flip на відео
-
18:30Будиночок на щастя 2 сезон 1, 2, 3, 4 серія: дивитись онлайн комедію
-
18:20Названий найкращий незалежний фільм року
-
18:13Фінська школа щастя оголосила про набір викладачів
-
18:00Гороскоп на 4 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:56Настя Каменських у спокусливому міні зачарувала мережу
-
17:42Кішка у куртці: користувачів мережі розвеселила нова оптична ілюзія
-
22:53ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння
-
20:00Шакіра показала язик під час виступу на Super Bowl 2020 – і це новий мем
-
18:55Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку
-
16:21День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
-
13:55Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
-
09:17Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:13Як мотивувати себе на заняття спортом
- 02 лютого
-
20:12Весілля 2020: чи справді у високосний рік не можна одружуватися
-
16:50Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
-
14:20Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
-
12:15Телепрограми з Кузьмою Скрябіним, які ми всі дивились
-
10:00Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
08:00День бабака 2020: народні прикмети, які прогнозують погоду
- 01 лютого
-
21:24Як у слона: Настю Каменських у бікіні розкритикували через невдале фото
-
18:15Найкрутіші серіали від Apple TV+, які вийдуть у 2020
-
15:53День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
-
12:20Місячний календар стрижок на лютий 2020: дні, коли стригти волосся
-
08:145 типових помилок при провітрюванні квартири взимку
- 31 січня
-
21:32Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом
-
19:23ТЕСТ: Який ти у сексі?
-
18:00Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
12:57Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото
-
10:40Здивуйся по максимуму! 5 книг, які можна не лише читати
Радіо Максимум › Новини › Україна ›