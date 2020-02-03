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4 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 лютого – вівторок

Сьогодні, 4 лютого, віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Тимофія, а у світі відзначають день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби проти раку
  • 1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.
  • 1720 – аби завадити проникненню злочинців у Петербург, Петро I видав указ встановити в місті шлагбауми. Їх встановлювали в кінці вулиць і опускали на ніч.
  • 1789 – у Філадельфії на засіданні виборців, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69 голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – Джорджа Вашингтона.
  • 1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.
  • 1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.
  • 1943 – у Цюриху, що у Швейцарії, відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.
  • 1944 – в Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.
  • 1945 – у Лівадії, що у Криму, відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
  • 1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".
  • 1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.
  • 1998 – в обличчя Білу Гейтсу в Брюсселі поцілили тортом.
  • 2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.
  • 2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО

  • 1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.
  • 1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Гаргантюа та Пантагрюель".
  • 1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.
  • 1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.
  • 1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.
  • 1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній, керівник антиросійського Польського повстання.
  • 1820 – Божена Нємцова, чеська письменниця.
  • 1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.
  • 1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби.
  • 1880 – Климент Квітка, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).
  • 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог.
  • 1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник естетики машинних форм і механічного мистецтва.
  • 1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.
  • 1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.
  • 1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший окремий переліт через Атлантику).
  • 1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи.
  • 1919 – Геннадій Команов, фахівець в галузі ракетної техніки.
  • 1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.
  • 1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик жанр хоррор.
  • 1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".
  • 1948 – Еліс Купер, рок-музикант.
  • 1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.
  • 1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування.
Климент Квітка з Лесею Українкою - фото 383672
Климент Квітка з Лесею Українкою

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.
  • Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.
  • Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.
  • Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.
  • Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.
  • У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.
  • Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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