4 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 лютого, віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Тимофія, а у світі відзначають день боротьби проти раку. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Тимофій, Петро, Гаврило, Юрій, Макар, Іван, Леонтій, Емануїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби проти раку

1708 – кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха.

1720 – аби завадити проникненню злочинців у Петербург, Петро I видав указ встановити в місті шлагбауми. Їх встановлювали в кінці вулиць і опускали на ніч.

1789 – у Філадельфії на засіданні виборців, які представляли 10 з 11-и штатів, що ратифікували конституцію США, одноголосно, 69 голосами, було обрано першого президента Сполучених Штатів Америки – Джорджа Вашингтона.

1793 – Другий поділ Речі Посполитої, внаслідок якого Волинь і Поділля приєднано до Російської імперії.

1906 – департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців.

1943 – у Цюриху, що у Швейцарії, відбулася прем'єра "Доброї людини з Сезуана" Бертольда Брехта.

1944 – в Парижі відбулася прем'єра "Антігони" Жана Ануя.

1945 – у Лівадії, що у Криму, відкрилася Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1971 – оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс".

1974 – після двох років дресування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово.

1998 – в обличчя Білу Гейтсу в Брюсселі поцілили тортом.

2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

2005 – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛЮТОГО

1483 – Рідольфо Гірландайо, італійський живописець, син Доменіко Гірландайо.

1494 – Франсуа Рабле, французький письменник, автор "Гаргантюа та Пантагрюель".

1667 – Алессандро Маньяско, італійський живописець доби бароко, представник генуезької школи живопису.

1682 – Йоганн Фрідріх Беттгер, німецький алхімік, винахідник європейської порцеляни.

1688 – П'єр Карле де Шамблен Маріво, французький драматург.

1746 – Тадеуш Костюшко, військовий та політичний діяч, учасник війни за незалежність північноамериканських колоній, керівник антиросійського Польського повстання.

1820 – Божена Нємцова, чеська письменниця.

1854 – Сидір Мидловський, актор, театральний діяч і письменник.

1875 – Людвіґ Прандтль, німецький фізик, батько аеродинаміки, творець аеродинамічної труби.

1880 – Климент Квітка , музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки).

, музикознавець та фольклорист, чоловік Лариси Косач (Лесі Українки). 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог.

1881 – Фернан Леже, французький художник, скульптор, графік, кераміст, прихильник естетики машинних форм і механічного мистецтва.

1885 – Степан Балей, український і польський психолог. Автор "Нарису психології" – першого українського підручника з психології в Галичині, дві праці присвятив психології творчості Т. Г. Шевченка.

1900 – Жак Превер, французький поет і кіносценарист.

1902 – Чарльз Ліндберг, американський пілот (перший окремий переліт через Атлантику).

1906 – Клайд Томбо, американський астроном, який відкрив Плутон, дев'яту планету Сонячної системи.

1919 – Геннадій Команов, фахівець в галузі ракетної техніки.

1932 – Фукуда Сіґео, японський скульптор, графік, один з найцікавіших дизайнерів XX століття.

1939 – Джордж Ромеро, американський кінорежисер, класик жанр хоррор.

1941 – Джон Стіл, барабанщик гурту "Animals".

1948 – Еліс Купер, рок-музикант.

1974 – Оскар Де Ла Хойя, американський боксер, чемпіон Олімпійських ігор 1992 року, абсолютний чемпіон серед професіоналів у середній вазі.

1981 – Гордій Остапович, український спортсмен, який представляв Україну на Чемпіонаті Світу зі спортивного запам'ятовування.

Климент Квітка з Лесею Українкою

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в мороз спітніли рами та віконниці, то наближається потепління.

Якщо опівдні сонце видно, то весна буде рання.

Якщо мете заметіль, то весь тиждень заметільний буде.

Снігопад на Тимофія віщує багатий урожай влітку.

Якщо в бджолянику бджоли ледь чутно гудуть, то переносять зиму легко. Неспокійне гудіння вказує на проблеми бджолиної сім'ї.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни, які наснилися з 3 на 4 лютого, вважаються віщими. Не розповідайте про них нікому.

У цей день не варто ризикувати та грати в азартні ігри. Вам вистачить й природного адреналіну, тож будьте обережні.

Також не провокуйте агресорів, які можуть нашкодити вам, – контролюйте те, що говорите.

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