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4 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 листопада – понеділок

Сьогодні, 4 листопада, у світі відзначають Міжнародний день добра, а в Україні святкують День залізничника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують свято Казанської ікони Божої Матері. Вона вважається однієї з найбільш відомих і шанованих ікон Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Максим, Герман, Олександр, Григорій, Володимир, Василь, Микола, Костянтин, Іван, Федір, Єлизавета та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 359972

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день добра
  • 1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.
  • 1844 — у Львові з'явилась Академія технічна, яка згодом стала Львівською політехнікою.
  • 1848 — Відкрито перше у світі метро у Лондоні під назвою "Metropolitan Railway" (Столична залізниця). Саме скорочення цієї довгої назви і стало усім знайомим "метро".
  • 1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня, тому цей день вважається початком історії залізниць України.
  • 1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.
  • 1899 — Опубліковано книга Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".
  • 1918 — У ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.
  • 1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.
  • 1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.
  • 1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.
  • 1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.
  • 1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
  • 1984 — засновано компанію Dell.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА

  • 1575 — Гвідо Рені, італійський художник.
    1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з родоначальників аналітичної традиції в філософії.
    1898 — Василь Кучабський (Вука, Яструб, Бой), український військовий діяч, історик, дійсний член НТШ.
    1908 — Джозеф Ротблат, польський фізик, лауреат Нобелівської премії.
    1910 — Ластович Семен, кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури, репресований 1939.
    1911 — Дмитро Клячківський, полковник УПА, Головний командир УПА.
    1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.
    1938 — Віталій Дирдира, український радянський яхтсмен, олімпійський чемпіон.
    1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, відомий своїми репортажами про сучасний мусульманський світ.
    1965 — Вейн Статік (справжнє ім'я Вейн Річард Уельс), американський музикант а також вокаліст, гітарист, клавішник індастріал-метал гурту Static-X.
    1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
    1969 — Меттью Мак-Конехі, популярний американський актор
    1969 — Саманта Сміт, американська акторка (Надприродне)
    1969 — Шон Джон Комбз, американський репер і продюсер, відомий під псевдо Diddy.
    1986 — Алекс Джонсон, американська акторка (Пункт призначення 3)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Самотні дівчата, щоб швидше вийти заміж, шукали листок берези, покритий інеєм, та заглядали, як у дзеркало, щоб приманити хлопців.
  • Якщо 4 листопада падає сильний дощ, то негода затримається.
  • Якщо немає дощів, то наступний рік буде неврожайним.
  • Якщо вранці дуже туманно, то попереду потепління.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та вживати нецензурну лексику, а також ображати людей
  • Не можна відправлятись у далеку дорогу, адже може прийти нещастя
  • Не можна займатись важкою фізичною працею, а також поратись у городі
  • Не можна тримати в голові погані думки
  • Не можна ходити босим по росі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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