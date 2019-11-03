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4 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 листопада, у світі відзначають Міжнародний день добра, а в Україні святкують День залізничника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують свято Казанської ікони Божої Матері. Вона вважається однієї з найбільш відомих і шанованих ікон Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Максим, Герман, Олександр, Григорій, Володимир, Василь, Микола, Костянтин, Іван, Федір, Єлизавета та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день добра
- 1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.
- 1844 — у Львові з'явилась Академія технічна, яка згодом стала Львівською політехнікою.
- 1848 — Відкрито перше у світі метро у Лондоні під назвою "Metropolitan Railway" (Столична залізниця). Саме скорочення цієї довгої назви і стало усім знайомим "метро".
- 1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня, тому цей день вважається початком історії залізниць України.
- 1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.
- 1899 — Опубліковано книга Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".
- 1918 — У ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.
- 1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.
- 1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.
- 1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.
- 1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.
- 1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.
- 1984 — засновано компанію Dell.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА
- 1575 — Гвідо Рені, італійський художник.
1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з родоначальників аналітичної традиції в філософії.
1898 — Василь Кучабський (Вука, Яструб, Бой), український військовий діяч, історик, дійсний член НТШ.
1908 — Джозеф Ротблат, польський фізик, лауреат Нобелівської премії.
1910 — Ластович Семен, кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури, репресований 1939.
1911 — Дмитро Клячківський, полковник УПА, Головний командир УПА.
1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.
1938 — Віталій Дирдира, український радянський яхтсмен, олімпійський чемпіон.
1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, відомий своїми репортажами про сучасний мусульманський світ.
1965 — Вейн Статік (справжнє ім'я Вейн Річард Уельс), американський музикант а також вокаліст, гітарист, клавішник індастріал-метал гурту Static-X.
1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
1969 — Меттью Мак-Конехі, популярний американський актор
1969 — Саманта Сміт, американська акторка (Надприродне)
1969 — Шон Джон Комбз, американський репер і продюсер, відомий під псевдо Diddy.
1986 — Алекс Джонсон, американська акторка (Пункт призначення 3)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Самотні дівчата, щоб швидше вийти заміж, шукали листок берези, покритий інеєм, та заглядали, як у дзеркало, щоб приманити хлопців.
- Якщо 4 листопада падає сильний дощ, то негода затримається.
- Якщо немає дощів, то наступний рік буде неврожайним.
- Якщо вранці дуже туманно, то попереду потепління.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та вживати нецензурну лексику, а також ображати людей
- Не можна відправлятись у далеку дорогу, адже може прийти нещастя
- Не можна займатись важкою фізичною працею, а також поратись у городі
- Не можна тримати в голові погані думки
- Не можна ходити босим по росі
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