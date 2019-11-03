4 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 листопада, у світі відзначають Міжнародний день добра, а в Україні святкують День залізничника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують свято Казанської ікони Божої Матері. Вона вважається однієї з найбільш відомих і шанованих ікон Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Максим, Герман, Олександр, Григорій, Володимир, Василь, Микола, Костянтин, Іван, Федір, Єлизавета та Анна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день добра

1708 — гетьман Іван Мазепа оголосив Петру I про свій перехід на сторону Шведської імперії та почав маневр на з'єднання з військами Карла XII.

1844 — у Львові з'явилась Академія технічна, яка згодом стала Львівською політехнікою.

1848 — Відкрито перше у світі метро у Лондоні під назвою "Metropolitan Railway" (Столична залізниця). Саме скорочення цієї довгої назви і стало усім знайомим "метро".

1861 — на Залізничний вокзал у Львові прибув перший на території сучасної України потяг з Відня, тому цей день вважається початком історії залізниць України.

1879 — Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат.

1899 — Опубліковано книга Зіґмунда Фройда "Тлумачення сновидінь".

1918 — У ніч з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль.

1922 — у Королівстві Єгипет знайшли гробницю Тутанхамона.

1946 — підписано китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.

1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.

1956 — радянські війська придушили повстання в Угорщині.

1970 — пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.

1984 — засновано компанію Dell.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИСТОПАДА

1575 — Гвідо Рені, італійський художник.

1873 — Джордж Мур, англійський філософ, один з родоначальників аналітичної традиції в філософії.

1898 — Василь Кучабський (Вука, Яструб, Бой), український військовий діяч, історик, дійсний член НТШ.

1908 — Джозеф Ротблат, польський фізик, лауреат Нобелівської премії.

1910 — Ластович Семен, кобзар, майстер, автор фундаментальної праці з історії та виготовлення бандури, репресований 1939.

1911 — Дмитро Клячківський, полковник УПА, Головний командир УПА.

1925 — Рітвік Гхатак, бенгальський та індійський письменник, режисер, продюсер, драматург і сценарист.

1938 — Віталій Дирдира, український радянський яхтсмен, олімпійський чемпіон.

1963 — Пйотр Ібрагім Кальвас, польський письменник та журналіст, відомий своїми репортажами про сучасний мусульманський світ.

1965 — Вейн Статік (справжнє ім'я Вейн Річард Уельс), американський музикант а також вокаліст, гітарист, клавішник індастріал-метал гурту Static-X.

1967 — Олена Садовнича, українська спортсменка, дворазова призерка Олімпійських ігор зі стрільби з лука.

1969 — Меттью Мак-Конехі, популярний американський актор

1969 — Саманта Сміт, американська акторка (Надприродне)

1969 — Шон Джон Комбз, американський репер і продюсер, відомий під псевдо Diddy.

1986 — Алекс Джонсон, американська акторка (Пункт призначення 3)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Самотні дівчата, щоб швидше вийти заміж, шукали листок берези, покритий інеєм, та заглядали, як у дзеркало, щоб приманити хлопців.

Якщо 4 листопада падає сильний дощ, то негода затримається.

Якщо немає дощів, то наступний рік буде неврожайним.

Якщо вранці дуже туманно, то попереду потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та вживати нецензурну лексику, а також ображати людей

Не можна відправлятись у далеку дорогу, адже може прийти нещастя

Не можна займатись важкою фізичною працею, а також поратись у городі

Не можна тримати в голові погані думки

Не можна ходити босим по росі

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