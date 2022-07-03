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4 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 липня – понеділок

Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

4 липня в православній церкві шанується день пам'яті мученика Юліана Тарсійського. Він був з міста Тарс і постраждав за християнську віру близько 305 року. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Ульянов день, Терентій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.
  • 1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.
  • 1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.
  • 1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї".
  • 1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
  • 1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИПНЯ

  • 1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.
  • 1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.
  • 1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.
  • 1910 — Чемпіон Джек Дюпрі (справжнє ім'я Вільям Томас Дюпрі), американський блюзовий музикант.
  • 1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.
  • 1926 — Альфредо Ді Стефано, аргентинсько-іспанський футболіст, тренер.
  • 1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.
  • 1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".
  • 1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Нічна роса не просихає – до грози.
  • Вранці латаття ледь над водою підіймається – після обіду піде дощ.
  • Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.
  • Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
  • Якщо каміння почали мокріти, то скоро випадуть опади.
  • Листя папороті донизу закручуються – до ясної погоди, розправляються – до сирої.
  • Хмари стягуються – до негоди.
  • Веселка зі сходу на захід простягалася – на гарну погоду.
  • Біля зірок червоні та білі кола – до погожих днів.
  • Сон з 3 на 4 липня віщий. Він в точності виповниться. Сновидіння, побачене вдень 4 липня, про щось вас попереджає, тому будьте обережні.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
  • Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.
  • Заборонено обманювати близьких.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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