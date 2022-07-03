4 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

4 липня в православній церкві шанується день пам'яті мученика Юліана Тарсійського. Він був з міста Тарс і постраждав за християнську віру близько 305 року. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Ульянов день, Терентій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї".

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИПНЯ

1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.

1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.

1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.

1910 — Чемпіон Джек Дюпрі (справжнє ім'я Вільям Томас Дюпрі), американський блюзовий музикант.

1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

1926 — Альфредо Ді Стефано, аргентинсько-іспанський футболіст, тренер.

1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.

1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".

1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Нічна роса не просихає – до грози.

Вранці латаття ледь над водою підіймається – після обіду піде дощ.

Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.

Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.

Якщо каміння почали мокріти, то скоро випадуть опади.

Листя папороті донизу закручуються – до ясної погоди, розправляються – до сирої.

Хмари стягуються – до негоди.

Веселка зі сходу на захід простягалася – на гарну погоду.

Біля зірок червоні та білі кола – до погожих днів.

Сон з 3 на 4 липня віщий. Він в точності виповниться. Сновидіння, побачене вдень 4 липня, про щось вас попереджає, тому будьте обережні.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.

Заборонено обманювати близьких.

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