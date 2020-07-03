4 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 липня, відзначають Міжнародний день Дніпра, а також День судового експерта України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, у вірян святкування на честь виявлення мощей преподобного Максима Грека.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Дніпра.

День судового експерта України.

Міжнародний день кооперативів.

1630 — Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським.

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола "Аліса у Дивокраї".

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1946 — Кенігсберг перейменували на Калінінград.

Дніпро

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЛИПНЯ

1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.

1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.

1893 — Данило Демуцький, український радянський фотограф та кінооператор.

1910 — Чемпіон Джек Дюпрі (справжнє ім'я Вільям Томас Дюпрі), американський блюзовий музикант.

1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

1926 — Альфредо Ді Стефано, аргентинсько-іспанський футболіст, тренер.

1930 — Фрунзик Мкртчян, вірменський актор театру і кіно.

1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу "Сучасність".

1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад.

Ігор Римарук

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у небі довго гримить, скоро буде затяжна негода.

Радісні співи солов'їв вранці обіцяли теплу погоду.

Якщо дме північний вітер – дощу не буде, якщо вранці багато роси – буде багатий урожай.

Спекотна погода вважалася передвісником морозної зими, а дощова – сніжної.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Не варто уникати сьогодні домашньої роботи.

Заборонено обманювати близьких.

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