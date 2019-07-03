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4 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 липня, відзначають День незалежності США, а також вшановують пам'ять Юліяна Тарсійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО
За церковним календарем 4 липня вшановують Священномученика Юліяна Тарсійського. Святий мученик Юліан Тарсійський народився у малоазійській провінції Кілікія. Він був сином сенатора-язичника, мати його була християнкою.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День незалежності США
- День судового експерта України
- День поліції України
- День всіх тих, хто худне
- 1631 – у Парижі відкрилося перше агентство зайнятості – адресне бюро
- 1776 – була підписана Декларація незалежності США від Великобританії
- 1819 – з Кронштадту в навколосвітнє плавання вирушили шлюпи "Схід" і "Мирний" під командуванням Беллінсгаузена і Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент – Антарктиду
- 1862 – під час прогулянки на човні Темзою, Льюїс Керролл розповів Алісі Ліддел та її сестрам вигадану історію про дівчинку, яка провалилася в кролячу нору
- 1886 – у Нью-Йорк була доставлена статуя Свободи
- 1991 – у Києві вийшов перший номер газети "Україна молода"
ХТО НАРОДИВСЯ 4 липня
- 1790 – Джордж Еверест, англійський геодезист, на честь якого назвали виміряну ним Джомолунгму
- 1891 – Петро Панч, український письменник
- 1902 – Джордж Мерфі, американський актор, танцюрист, політичний діяч, сенатор США
- 1926 – Альфредо ді Стефано, аргентино-іспанський футболіст, форвард. Видатний футболіст світового класу. Всього в лігових матчах провів 521 гру і забив 377 голів
- 1927 – Джина Лоллобріджида, відома італійська актриса
- 1958 – український поет Ігор Римарук
- 1992 – українська біатлоністка Ірина Варвинець
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди
- Якщо рослини 4 липня уражені борошнистою росою – саме сьогодні потрібно боротися з цим шкідником
- Квіти липи, зібрані цього дня, будуть володіти цілющою силою
- На Ульянів день, 4 липня, збирати липу, яка, згідно з давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту
- Якщо 4 липня після дощу душно, до вечора знову буде дощ
- Грім гримить на Уляна протяжно – негода затримається надовго
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна рубати липу у цей день, аби не заблукати в лісі;
- Також у цей день не можна погано думати про інших;
- Наші предки вірили, що у цей день не можна бути жадібним, аби не накликати бідність;
- Не варто цього дня самому гуляти в лісі;
- Крім того, не слід 4 липня виконувати важку фізичну працю.
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