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4 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 липня – четвер

Сьогодні, 4 липня, відзначають День незалежності США, а також вшановують пам'ять Юліяна Тарсійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 4 липня вшановують Священномученика Юліяна Тарсійського. Святий мученик Юліан Тарсійський народився у малоазійській провінції Кілікія. Він був сином сенатора-язичника, мати його була християнкою.

4 липня вшановують Священномученика Юліяна Тарсійського - фото 338016

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 4 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День незалежності США
  • День судового експерта України
  • День поліції України
  • День всіх тих, хто худне
  • 1631 – у Парижі відкрилося перше агентство зайнятості – адресне бюро
  • 1776 – була підписана Декларація незалежності США від Великобританії
  • 1819 – з Кронштадту в навколосвітнє плавання вирушили шлюпи "Схід" і "Мирний" під командуванням Беллінсгаузена і Лазарєва. Ця експедиція відкрила шостий континент – Антарктиду
  • 1862 – під час прогулянки на човні Темзою, Льюїс Керролл розповів Алісі Ліддел та її сестрам вигадану історію про дівчинку, яка провалилася в кролячу нору
  • 1886 – у Нью-Йорк була доставлена статуя Свободи
  • 1991 – у Києві вийшов перший номер газети "Україна молода"
4 липня святкують День незалежності США - фото 338020

ХТО НАРОДИВСЯ 4 липня

  • 1790 – Джордж Еверест, англійський геодезист, на честь якого назвали виміряну ним Джомолунгму
  • 1891 – Петро Панч, український письменник
  • 1902 – Джордж Мерфі, американський актор, танцюрист, політичний діяч, сенатор США
  • 1926 – Альфредо ді Стефано, аргентино-іспанський футболіст, форвард. Видатний футболіст світового класу. Всього в лігових матчах провів 521 гру і забив 377 голів
  • 1927 – Джина Лоллобріджида, відома італійська актриса
  • 1958 – український поет Ігор Римарук
  • 1992 – українська біатлоністка Ірина Варвинець
День народження святкує біатлоністка Ірина Варвинець - фото 338021

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди
  • Якщо рослини 4 липня уражені борошнистою росою – саме сьогодні потрібно боротися з цим шкідником
  • Квіти липи, зібрані цього дня, будуть володіти цілющою силою
  • На Ульянів день, 4 липня, збирати липу, яка, згідно з давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту
  • Якщо 4 липня після дощу душно, до вечора знову буде дощ
  • Грім гримить на Уляна протяжно – негода затримається надовго
У народі вірили у цілющі властивості липи - фото 338022

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна рубати липу у цей день, аби не заблукати в лісі;
  • Також у цей день не можна погано думати про інших;
  • Наші предки вірили, що у цей день не можна бути жадібним, аби не накликати бідність;
  • Не варто цього дня самому гуляти в лісі;
  • Крім того, не слід 4 липня виконувати важку фізичну працю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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