4 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 квітня, у світі відзначають Міжнародний день бродячих тварин, а віряни вшановують пам'ять святого Василя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 квітня віряни вшановують пам'ять святого Василя, пресвітера Анкірського, який жив в IV столітті на території Малої Азії. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василь теплий, Василь парник, Василь Крапельник, Василь соняшник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василина, Василь, Сергій, Клавдій, Таїсія, Аглая, Поліна, Дарина, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.

1887 — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.

1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.

1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).

1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 Оскарів дісталося фільму "Бен Гур". Це досягнення зумів повторити тільки фільм "Титанік".

1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту "Бітлз". Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.

1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.

2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 КВІТНЯ

1915 — Микола Лемик, український політичний діяч, член ОУН.

1920 — Ерік Ромер, французький кінорежисер.

1928 — Мая Енджелоу, американська письменниця і поетеса.

1932 — Андрій Тарковський, радянський кінорежисер.

1952 — Гері Мур, ірландський блюз-роковий гітарист, співак, автор пісень.

1953 — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.

1954 — Фіорелла Манноя, італійська співачка.

1960 — Віктор Мішалов, бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент.

1965 — Роберт Дауні-молодший, американський актор.

1979 — Гіт Леджер, австралійський актор, нагороджений премією Оскар посмертно.

1979 — Роберто Луонго, канадський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Рано вранці в цей день обов'язково дивилися на сонце: якщо воно в колах – бути багатому врожаю.

Якщо при сході сонця з'явилися червоні кола на небі, то рік буде родючим.

Сині хмари по небу пливуть – до тепла і дощу.

Сніг на мурашнику з північного боку зійшов – до теплого і довгого літа. Якщо ж сніг з південного боку мурашника розтанув, то літо буде прохолодне.

Сніг зійшов, а на його місці з'явилася павутина – буде перешкода хорошому врожаю.

Сни з 3 на 4 квітня точні. Вони виконаються через 7-10 днів. Сновидіння, що приснилося вдень 4 квітня, попереджає про події, які відбудуться в найближчому майбутньому.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна виносити сміття з двору оскільки можна було накликати біду.

Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.

Не можна зловживати м'ясними стравами.

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