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4 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 квітня, у світі відзначають День веб-майстра, а також Всесвітній день щура. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. А ще для християн триває Великий піст перед Великоднем.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Священномученика Василя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 4 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Василина, Василь, Сергій, Клавдій, Таїсія, Аглая, Поліна, Дарина, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День веб-майстра.
- Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням.
- Всесвітній день щура.
- 1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста.
- 1887 — в Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція.
- 1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C.
- 1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).
- 1960 — на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 Оскарів дісталося фільму "Бен Гур". Це досягнення зумів повторити тільки фільм "Титанік".
- 1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту "Бітлз". Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
- 1973 — у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки.
- 2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.
Лос-Анджелес
ХТО НАРОДИВСЯ 4 КВІТНЯ
- 1915 — Микола Лемик, український політичний діяч, член ОУН.
- 1920 — Ерік Ромер, французький кінорежисер.
- 1928 — Майя Енджелоу, американська письменниця і поетеса.
- 1932 — Андрій Тарковський, радянський кінорежисер.
- 1952 — Гері Мур, ірландський блюз-роковий гітарист, співак, автор пісень.
- 1953 — Квітка Цісик, американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних пісень.
- 1954 — Фіорелла Манноя, італійська співачка.
- 1960 — Віктор Мішалов, бандурист, дослідник кобзарства, композитор, диригент.
- 1965 — Роберт Дауні-молодший, американський актор.
- 1979 — Гіт Леджер, австралійський актор, нагороджений премією Оскар посмертно.
- 1979 — Роберто Луонго, канадський хокеїст.
Роберт Дауні-молодший
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на небі сині хмари – буде теплий дощ.
Сніг 4 квітня зійшов, і на цьому місці почала укладатися павутинка – швидше за все, потрібно чекати перешкод в урожаї, він буде небагатим
Сніг на мурашнику зійшов з північного боку – чекай теплого і довгого літа. Якщо ж сніг розтанув з південного боку мурашника – прикмета до того, що літо буде прохолодним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна виносити сміття з двору оскільки можна було накликати біду.
Також не можна прати, адже люди говорили, що за допомогою вивішених у дворі речей у дім може залізти всяка нечисть.
- Не можна зловживати м'ясними стравами.
Читайте також: Вихідні й свята в квітні 2020: коли й скільки буде вихідних на Пасху
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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