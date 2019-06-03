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4 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 червня – вівторок

Сьогодні, 4 червня, в Україні святкують День працівників водного господарства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні передбачали погоду на найближчі дні. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василіск, Василісків день, Солов'їний день. Також православна церква згадує мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона.

Василіск постраждав за віру на початку IV століття. При правлінні імператора Максиміана Галерія його заточили в темницю. Там йому уві сні явився Господь, який обіцяв Свою допомогу і передбачив мученицьку кончину. Мученика закували в важкі кайдани та взули в мідні чоботи, всередині яких знаходилися гострі цвяхи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, Франциск. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день дітей-жертв агресії
  • Міжнародний день боротьби з карієсом
  • День працівників водного господарства України
  • День працівників місцевої промисловості України
  • Національне свято Королівства Тонга – День проголошення Незалежності
  • 907 – Завершення періоду правління в Китаї династії Тан
  • 1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор
  • 1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II
  • 1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит
  • 1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським
  • 1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк
  • 1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські
  • 1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску
  • 1775 – 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала Текелі зруйнували Запорізьку Січ
  • 1865 – в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда
  • 1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка
  • 1921 – у Франції вперше представлено парфуми Chanel №5
  • 1946 – Хуан Перон став президентом Аргентини
  • 1992 – Дата прийняття герба Казахстану

ХТО НАРОДИВСЯ 4 червня

  • 470 до н. е. – Сократ, грецький філософ
  • 1615 – Дюге Гаспар (Пуссен), італійський художник-пейзажист французького походження, представник бароко
  • 1694 – Франсуа Кене, французький економіст
  • 1704 – Бенджамін Хунцман, англійський винахідник
  • 1738 – Георг III, Король Великої Британії
  • 1744 – Патрік Фергюсон, шотландський офіцер і автор проекту гвинтівки
  • 1801 – сер Джеймс Пеннеторн, англійський архітектор
  • 1807 – Михайло Козакович, поет, член гуртка "Руська трійця"
  • 1848 – Кароль Лянцкоронський, польський мистецтвознавець, колекціонер, письменник
  • 1863 – Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор "Будинку з химерами" та костелу святого Миколая у Києві
  • 1877 – Панін Михайло Микитович, український живописець
  • 1879 – Алла Назимова, американська акторка театру та кіно
  • 1889 – Бено Гутенберг, німецький сейсмолог
  • 1907 – Розалінд Расселл, американська акторка
  • 1907 – Кирило Діденко, український скульптор
  • 1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист
  • 1910 – Крістофер Коккерелл, англійський винахідник, конструктор судна на повітряній подушці
  • 1916 – Роберт Ферчготт, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1998 року
  • 1929 – Каролос Папульяс, грецький політик
  • 1941 – Василь Литвин, український кобзар
  • 1941 – Клаус Міхаель Грюбер, німецький оперний режисер і актор
  • 1966 – Чечілія Бартолі, італійська співачка
  • 1966 – Нік Кіпреос, канадський хокеїст
  • 1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка
  • 1976 – В'ячеслав Кернозенко, український футболіст
  • 1978 – Костянтин Калмиков, український хокеїст
  • 1985 – Еван Лайсачек, американський фігурист
  • 1985 – Лукас Подольскі, німецький футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Існувало повір'я, що якщо 4 червня не зібрати в курнику всі яйця і не зварити їх, то з них може вилупитися Василіск.
  • Ще день Василіска вважали солов'їним днем. Саме в цей час птахолови підслуховували солов'їв для вилову.
  • Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки та плели з них вінки, які потім кидали в воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастю, якщо плаває на поверхні води, то це до радісних подій.
  • До цієї пори зазвичай зацвітає малина, починається виліт плодожерки, тому селяни на яблуні вішали для шкідників "пастки".
  • Якщо сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.
  • Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
  • Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.
  • Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати великий врожай огірків.
  • Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.
  • Якщо чорні кола навколо зірок, то це до негоди.
  • Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.
  • Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться у найближчий час.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.
  • Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.
  • Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Читайте також: Синоптики дали прогноз погоди на літо 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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