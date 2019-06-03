4 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 червня, в Україні святкують День працівників водного господарства. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні передбачали погоду на найближчі дні. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Василіск, Василісків день, Солов'їний день. Також православна церква згадує мученика Василіска, який був племінником Феодора Тирона.

Василіск постраждав за віру на початку IV століття. При правлінні імператора Максиміана Галерія його заточили в темницю. Там йому уві сні явився Господь, який обіцяв Свою допомогу і передбачив мученицьку кончину. Мученика закували в важкі кайдани та взули в мідні чоботи, всередині яких знаходилися гострі цвяхи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, Франциск. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дітей-жертв агресії

Міжнародний день боротьби з карієсом

День працівників водного господарства України

День працівників місцевої промисловості України

Національне свято Королівства Тонга – День проголошення Незалежності

907 – Завершення періоду правління в Китаї династії Тан

1070 – перша письмова згадка про сир Рокфор

1286 – Королівство Єрусалимське було об'єднане під владою короля Кіпра Генріха II

1500 – Київ, згідно з Магдебурзьким правом, був звільнений від усіх торгових мит

1630 – Тарас Трясило під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським

1664 – Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк

1665 – Іспанська королева Марія Анна Австрійська підписала указ про перейменування Розбійничих островів (так названих Фернаном Магелланом) на Маріанські

1771 – Дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкрив Аляску

1775 – 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала Текелі зруйнували Запорізьку Січ

1865 – в американському штаті Огайо скоєно перше в історії пограбування поїзда

1874 – відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка

1921 – у Франції вперше представлено парфуми Chanel №5

1946 – Хуан Перон став президентом Аргентини

1992 – Дата прийняття герба Казахстану

ХТО НАРОДИВСЯ 4 червня

470 до н. е. – Сократ, грецький філософ

1615 – Дюге Гаспар (Пуссен), італійський художник-пейзажист французького походження, представник бароко

1694 – Франсуа Кене, французький економіст

1704 – Бенджамін Хунцман, англійський винахідник

1738 – Георг III, Король Великої Британії

1744 – Патрік Фергюсон, шотландський офіцер і автор проекту гвинтівки

1801 – сер Джеймс Пеннеторн, англійський архітектор

1807 – Михайло Козакович, поет, член гуртка "Руська трійця"

1848 – Кароль Лянцкоронський, польський мистецтвознавець, колекціонер, письменник

1863 – Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор "Будинку з химерами" та костелу святого Миколая у Києві

1877 – Панін Михайло Микитович, український живописець

1879 – Алла Назимова, американська акторка театру та кіно

1889 – Бено Гутенберг, німецький сейсмолог

1907 – Розалінд Расселл, американська акторка

1907 – Кирило Діденко, український скульптор

1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист

1910 – Крістофер Коккерелл, англійський винахідник, конструктор судна на повітряній подушці

1916 – Роберт Ферчготт, американський біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1998 року

1929 – Каролос Папульяс, грецький політик

1941 – Василь Литвин, український кобзар

1941 – Клаус Міхаель Грюбер, німецький оперний режисер і актор

1966 – Чечілія Бартолі, італійська співачка

1966 – Нік Кіпреос, канадський хокеїст

1975 – Анджеліна Джолі, американська акторка

1976 – В'ячеслав Кернозенко, український футболіст

1978 – Костянтин Калмиков, український хокеїст

1985 – Еван Лайсачек, американський фігурист

1985 – Лукас Подольскі, німецький футболіст

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Існувало повір'я, що якщо 4 червня не зібрати в курнику всі яйця і не зварити їх, то з них може вилупитися Василіск.

Ще день Василіска вважали солов'їним днем. Саме в цей час птахолови підслуховували солов'їв для вилову.

Дівчата в цей день прикрашали стрічками молоду березу, зривали з дерева гілочки та плели з них вінки, які потім кидали в воду. Якщо вінок потонув, то бути нещастю, якщо плаває на поверхні води, то це до радісних подій.

До цієї пори зазвичай зацвітає малина, починається виліт плодожерки, тому селяни на яблуні вішали для шкідників "пастки".

Якщо сильний туман і рясні роси, то це до хорошого врожаю.

Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.

Якщо птахи весело співають, то буде гарна погода.

Якщо з'явилося багато оводів і павуків, то вийде зібрати великий врожай огірків.

Якщо вночі заспівав соловей, то це до ясної погоди.

Якщо чорні кола навколо зірок, то це до негоди.

Якщо ввечері голосно квакають жаби, то це до вітру.

Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться у найближчий час.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

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