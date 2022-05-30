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31 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 травня – вівторок

Сьогодні, 31 травня, відзначають Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням і День блондинок. А от віряни вшановують пам'ять Семи дів-мучениць. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 травня православна церква вшановує пам'ять Семи дів-мучениць. Вони постраждали за віру у хористів у IV столітті. Страждання дів описали у працях мученика Федота, родича однієї із загиблих. До слова, Федота на Русі вважали помічником весни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Христина, а також Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням.
  • Міжнародний День розсіяного склерозу.
  • Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю.
  • Всесвітній день блондинок.
  • 1223 – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.
  • 1859 – у Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
  • 1868 – у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.
  • 1870 – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт ("французьке асфальтне покриття"). Вперше його застосували в липні того ж року на Вільям-стріт у Ньюарку
  • 1879 – у Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.
  • 1884 – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
  • 1894 – відкрили електричний трамвай у Львові.
  • 1918 – у радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.
  • 1938 – українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
  • 1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.
  • 1988 – Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
  • 1989 – на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
  • 1997 – підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.
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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ

  • 1693 – Бартоломео Назарі, італійський художник-портретист.
  • 1819 – Волт Вітмен, американський поет, публіцист.
  • 1822 – Едвард Дембовський, польський філософ, журналіст, революціонер.
  • 1845 – Юлія Жемайте, литовська письменниця.
  • 1857 – Пій XI (1922 – 1939), 259-й Папа Римський.
  • 1872 – Чарлз Грілі Аббот, американський астроном.
  • 1887 – Сен-Жон Перс, французький поет, Нобелівський лауреат 1960 року.
  • 1919 – Леонід Махновець, український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
  • 1930 – Клінт Іствуд, американський актор, режисер, лауреат премії "Оскар".
  • 1931 – Кононенко Петро Петрович – учений-українознавець і громадський діяч.
  • 1939 – Сергій Герасимчук, український радянський художник-графік.
  • 1941 – Райнер Вернер Фассбіндер, німецький театральний та кінорежисер, сценарист, актор, оператор. Один з лідерів "нового німецького кіно".
  • 1945 – Лоран Гбагбо, президент Кот-д'Івуару
  • 1948 – Джон Бонем, британський ударник
  • 1955 – Сергій Чухрай, український веслувальник
  • 1965 – Брук Шилдс, американська кіноакторка ("Блакитна лагуна") та супермодель.
  • 1976 – Колін Фаррелл, ірландський кіноактор
  • 1980 – Імре Петерді, угорський хокеїст
31 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506488

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю
  • Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями
  • Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим
  • Сполохи грають – чекай зміни погоди
  • Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
  • Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру
  • До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
  • Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
  • На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде
  • Увечері чайки кричать – ясна погода буде.

31 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 506489

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не слід надто багато працювати;
  • Категорично не можна брати гроші у борг;
  • Не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не можна сваритися з рідними та близькими.

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