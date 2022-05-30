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31 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 травня, відзначають Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням і День блондинок. А от віряни вшановують пам'ять Семи дів-мучениць. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
31 травня православна церква вшановує пам'ять Семи дів-мучениць. Вони постраждали за віру у хористів у IV столітті. Страждання дів описали у працях мученика Федота, родича однієї із загиблих. До слова, Федота на Русі вважали помічником весни.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Христина, а також Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням.
- Міжнародний День розсіяного склерозу.
- Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю.
- Всесвітній день блондинок.
- 1223 – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемогли русько-половецькі сили у битві на річці Калка.
- 1859 – у Лондоні запустили знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту.
- 1868 – у Парижі відбулися перші велосипедні перегони.
- 1870 – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt запатентував асфальт ("французьке асфальтне покриття"). Вперше його застосували в липні того ж року на Вільям-стріт у Ньюарку
- 1879 – у Берліні відкрили першу у світі електричну залізницю та продемонстрували перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом.
- 1884 – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог запатентував кукурудзяні пластівці.
- 1894 – відкрили електричний трамвай у Львові.
- 1918 – у радянській Росії введено спільне навчання школярів і школярок.
- 1938 – українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран та вцілів.
- 1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.
- 1988 – Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну (World No-Tobacco Day).
- 1989 – на установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
- 1997 – підписано Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією й Україною.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ
- 1693 – Бартоломео Назарі, італійський художник-портретист.
- 1819 – Волт Вітмен, американський поет, публіцист.
- 1822 – Едвард Дембовський, польський філософ, журналіст, революціонер.
- 1845 – Юлія Жемайте, литовська письменниця.
- 1857 – Пій XI (1922 – 1939), 259-й Папа Римський.
- 1872 – Чарлз Грілі Аббот, американський астроном.
- 1887 – Сен-Жон Перс, французький поет, Нобелівський лауреат 1960 року.
- 1919 – Леонід Махновець, український літературознавець, історик, археолог, перекладач, бібліограф.
- 1930 – Клінт Іствуд, американський актор, режисер, лауреат премії "Оскар".
- 1931 – Кононенко Петро Петрович – учений-українознавець і громадський діяч.
- 1939 – Сергій Герасимчук, український радянський художник-графік.
- 1941 – Райнер Вернер Фассбіндер, німецький театральний та кінорежисер, сценарист, актор, оператор. Один з лідерів "нового німецького кіно".
- 1945 – Лоран Гбагбо, президент Кот-д'Івуару
- 1948 – Джон Бонем, британський ударник
- 1955 – Сергій Чухрай, український веслувальник
- 1965 – Брук Шилдс, американська кіноакторка ("Блакитна лагуна") та супермодель.
- 1976 – Колін Фаррелл, ірландський кіноактор
- 1980 – Імре Петерді, угорський хокеїст
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Листя дуба повністю розпустилися – чекай доброго врожаю
- Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями
- Дуб розпустив листя раніше ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде засушливим
- Сполохи грають – чекай зміни погоди
- Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
- Хмара дощова шумить – чекай граду та вітру
- До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
- Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ
- На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде
- Увечері чайки кричать – ясна погода буде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не слід надто багато працювати;
- Категорично не можна брати гроші у борг;
- Не варто зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не можна сваритися з рідними та близькими.
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