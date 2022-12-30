На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
31 грудня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 188
Сьогодні, 31 грудня, у світі відзначають останній день року. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 31 грудня, вшановують пам'ять святого Севастіана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторин, Георгій, Гермоген, Еввіот, Єлизавета, Єрмил, Зоя, Кастор (Кастор), Кастул, Клавдій, Марк, Маркеллін, Мартін, Михайло, Модест, Мокей, Нікострат, Севастян, Семен, Сімфоріан, Софрон, Софія, Тивуртій, Транквіллін, Федір, Флор (Фрол), Фока, Хроматій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Останній день року
- 1904 — вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку.
- 1938 — в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1942 — "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами.
- 1968 — перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 — у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").
- 1990 — у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 — припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки — Чеська та Словацька.
- 1999 — Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.
- 2004 — на Тайвані офіційно відкрили хмарочос Тайбей 101, найвищий на той час у світі — 509 м.
- 2009 — у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ГРУДНЯ
- 1892 — Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму).
- 1937 — Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій Оскар і BAFTA.
- 1948 — Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій Ґреммі.
- 1965 — Ґун Лі, китайська акторка.
- 1984 — Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
- 1987 — Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
- 1990 — Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.
- 1995 — Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода 31 грудня, такою і липень буде.
- Як Новий рік зустрінеш, так його й проведеш.
- Якщо у Новий рік гості, то цілий рік будуть гості.
- Позичати гроші під Новий рік не можна, щоби весь наступний рік не бути у боргах.
- У кого у Новий рік буде порожньо в кишенях, той весь рік проведе у злиднях.
- Коровай та сіль на новорічному столі – до добробуту.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не слід тримати без нагляду і ножі, вилки, ножиці та будь-які гострі предмети.
- Не можна 31 грудня одягати старий чи несвіжий одяг і самому бути брудним.
- Заборонено відмовляти у гостинності та лаятися за святковим столом.
Читайте також: Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
- 01 січня
-
20:342 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:28Відлупцюй путіна й зароби грошей для ЗСУ – антистресова гра, яку створили українці
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
17:34Місячний календар стрижок на січень 2023: дні, коли стригти волосся
-
16:35Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:34Юні репери висміяли манію "понтів" у музичній прем'єрі "На тренлі"
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
13:32Гороскоп на січень 2023: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
12:31День ангела у січні 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
12:00Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у січні 2023
-
11:30Клопотенко показав, як приготувати імбирно-медове печиво: рецепт миколайчиків
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
-
09:36Чому зранку болить спина: лікарі назвали несподівані причини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 31 грудня
-
20:33СМС привітання з Новим роком 2023 – короткі новорічні побажання
-
19:371 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
17:31Володимир Ярославський приготував Брауні: простий рецепт шоколадного десерту
-
16:30Як у новорічні свята не перетворитися з Жайворонка на Сову: дієві поради
-
15:31Науковці розповіли, чим корисні для здоров'я новорічні свята
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
13:29Ектор Хіменес-Браво приготував пиріг з хурмою: рецепт від шеф-кухаря
-
12:30Ворожіння на Новий рік 2023: як і коли загадати новорічне бажання
-
11:30Привітання з Новим роком 2023 Кота (Кролика) українською – гарні новорічні вітання
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня
- 30 грудня
-
14:34Електромобілі протестували в реальних умовах: ТОП 10 машин з найбільшим запасом ходу
-
10:50"Я просто не впізнала своє місто": вчителька розповіла, який вигляд має зараз Миколаїв
- 29 грудня
-
18:53Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
-
14:43"Я такого ще ніколи не зустрічала": Любов зі Слов'янська про життя на Буковині
-
09:50Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
- 28 грудня
-
18:49Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
-
14:28Що не можна робити у середу: давні забобони, у які досі вірять
-
10:45Після всіх труднощів: ці знаки Зодіаку отримають особливі сюрпризи у 2023
- 27 грудня
-
17:50Січеславці передали "святкові вітання" окупантам – вогняне відео
-
12:52Аварійних відключень вже не буде: в Укренерго попередили про новий фейк
-
09:50Життя в окупації: лікарка розповіла, як в Херсоні викрадали людей
- 26 грудня
-
18:52Найприємніші люди за знаком знаки Зодіаку: з ким можна назвати життя ідеальним
-
15:52Польські "Краби" полюють на окупантів: у Міноборони показали нові фото
-
11:53KOZAK SYSTEM випустили запальну пісню "Різдво і Маланка" – кліп
- 25 грудня
-
19:55Гороскоп на цей тиждень 26 грудня – 1 січня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:50Вакарчук заспівав свій хіт на Антонівському мосту в Херсоні – відео
-
11:51Українські воїни зворушили "Щедриком" на фронті – відео
- 24 грудня
-
18:28Сергій Бабкін заспівав різдвяний хіт "Тиха ніч" і присвятив його українським дітям
-
14:28За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят