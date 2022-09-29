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30 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 вересня, в Україні відзначають День бібліотеки, а віряни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 30 вересня, вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 30 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Надія, Любов, а також Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день перекладача
- Всеукраїнський день бібліотек
- День усиновлених дітей в Україні
- 1452 – У друкарні Йогана Ґутенберґа вийшла у світ перша в Європі друкована книга – Біблія
- 1614 – Між козацькою старшиною і комісарами Речі Посполитої підписано угоду, якою обмежувалися козацькі права і реєстрове козацтво зобов'язувалося нести сторожову службу і жити лише в Запоріжжі
- 1791 – у Відні відбулася прем'єра останньої опери Моцарта "Чарівна флейта"
- 1876 – Журнал "Київська старовина" вперше опублікував біографію Григорія Сковороди
- 1895 – Мадагаскар став протекторатом Французької республіки
- 1919 – Рада народних міністрів УНР на чолі з соціал-демократом Ісааком Мазепою ухвалила законопроєкт про скасування станів в Україні
- 1920 – Армія УНР звільнила Жмеринку
- 1929 – Британська служба BBC уперше провела телетрансляцію
- 1929 – У Франкфурті-на-Майні німецький авіаконструктор Фрітц фон Опель зробив політ на планері з ракетними двигунами. За 75 секунд польоту він подолав відстань 3 км
- 1939 – У Парижі створено Уряд Польщі у вигнанні, який згодом переїхав до Лондона
- 1944 – Засновано агентство Франс Пресс (АФП) – одне з провідних інформаційних агентств світу
- 1945 – Перемога підрозділів УПА під Угневом над військами НКВС
- 1946 – оголошено перші вироки нацистським злочинцям на Нюрнберзькому процесі
- 1954 – Став до ладу перший атомний підводний човен "Наутілус" (США)
- 1967 – вперше в космосі здійснене автоматичне стикування космічних апаратів, ними стали радянські "Космос-186" і "Космос-188"
- 1980 – опубліковано першу специфікацію Ethernet
- 1990 – на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом "Ні – новому Союзному договору!", санкціонований президією Київської міської ради
- 1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні
- 1992 – Відправлено у відставку прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна
- 1994 – Рада співробітництва країн Перської затоки оголосила про припинення економічного бойкоту Ізраїлю (тривав 46 років)
- 2007 – в Україні відбулися дострокові парламентські вибори, після яких було утворено коаліцію фракціями БЮТ і НУНС
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ВЕРЕСНЯ
- 1149 – Чанд Бардай, індійський поет, автор епічної поеми "Прітхвірадж-расо".
- 1207 – Джалаледдін Румі, класик перської поезії, філософ-суфій.
- 1700 – Станіслав Конарський, польський письменник, реформатор освіти, поет, драматург.
- 1715 – Етьєн Бонно де Кондільяк, абат, французький філософ. Рідний брат філософа, історика і дипломата Маблі і двоюрідний брат філософа-енциклопедиста, фізика, математика д'Аламбера.
- 1728 – Мартин Почобут-Одляницький, білоруський і литовський просвітник, астроном, математик, ректор Головної Віленської школи.
- 1835 – Федір Заревич, український письменник, журналіст.
- 1841 – Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ.
- 1859 – Альфред Єнсен, шведський історик, слов'янознавець, перекладач, симпатик українського національного відродження.
- 1871 – Григорій Кузневич, український скульптор-монументаліст.
- 1893 – Дмитро Гунькевич, український письменник-драматург.
- 1899 – Гендрік Марсман, нідерландський поет, письменник і перекладач.
- 1899 – Андрій Панів, український поет, журналіст, перекладач.
- 1905 – Невілл Френсіс Мотт, британський фізик, лавреат Нобелівської премії з фізики 1977 року
- 1908 – Давид Ойстрах, радянський скрипаль, диригент і педагог. Батько Ігоря Ойстраха.
- 1918 – Любомир Мацюк, український співак, диригент
- 1920 – Чжан Айлін, китайська письменниця, сценарист.
- 1924 – Трумен Капоте, американський письменник.
- 1928 – Елі Візель, письменник, журналіст, громадський діяч. Лавреат Нобелівської премії миру.
- 1946 – Ден О'Бенон, американський сценарист і режисер. Працював над такими легендарними фільмами як: "Дюна", "Зоряні війни", "Чужий".
- 1948 – Віктор Бурбела, український літературознавець, поет, вчений секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України.
- 1950 – Любов Дубровіна, український джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи.
- 1951 – Баррі Джеймс Маршалл, австралійський мікробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 2005 року.
- 1964 – Моніка Беллуччі, італійська акторка, модель.
- 1969 – Емілі Ландекер, американська акторка.
- 1971 – Дмитро Ярош, український громадський і політичний діяч, націоналіст.
- 1975 – Маріон Котіяр, французька акторка театру, телебачення та кіно, лауреат таких премій як Оскар, Золотий глобус та BAFTA.
- 1977 – Пилип Іллєнко, український актор, продюсер, політик
- 1980 – Мартіна Хінґіс, швейцарська тенісистка.
- 1981 – Сесілія Агерн, ірландська письменниця, автор багатьох любовних романів.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- 30 вересня вважається небезпечним і нещасливим днем.
- Весілля, заручини і весілля 30 вересня не проводять – погана прикмета.
- Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами.
- Народні прикмети говорять, що цей день завжди холодно і дощитиме.
- Після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.
- Якщо журавлі полетять у цей день, то на Покров буде мороз, а ні, то зима буде пізніше. Зазвичай слідом журавлям кричали : "колесом дорога", для того, щоб навесні вони знову повернулися в рідні місця.
- Якщо в цей день пішов дощ, буде рання весна.
- На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна цього дня сваритися та гніватися
- Не варто нині зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не слід у цей день ходити після сходу сонця у гості
- Не можна сьогодні брати гроші у борг, а також позичати
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