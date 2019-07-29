30 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 липня, у світі святкують Міжнародний день дружби, а віряни вшановують пам'ять великомучениці Марини Антіохійської. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

30 липня церква вшановує пам'ять великомучениці Марини Антіохійської, яка стала жертвою гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана. Родом вона була з Антіохії. Батько її був язичницьким жерцем. Дівчина сповідувала себе християнкою, після чого її примушували відректися від віри й принести жертву ідолам. Після відмови це зробити, її посадили до в'язниці, а пізніше обезголовили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 липня, іменини відзначають власники таких імен: Вероніка, Леонід, Маргарита, Марина, Людмила, Петро, Улита. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день дружби

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

День працівників торгівлі України

День Незалежності Республіки Вануату

День трону у Королівстві Марокко

1502 – Христофор Колумб вперше зустрів представників народу майя.

1793 – у Канаді почалося будівництво Йорка (тепер Торонто).

1895 – у Львові відкрили музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка.

1900 – у Британії заборонена дитяча праця в шахтах.

1920 – Створено Українську військову організацію під проводом Є. Коновальця.

1956 – на американських доларах з'явилося гасло "Іn God We Trust".

1974 – Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною.

1984 – на телеканалі NBC почався показ серіалу "Санта-Барбара".

2016 – американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИПНЯ

1511 – Джорджо Вазарі, італійський архітектор, історик мистецтва.

1751 – Марія Анна Моцарт на прізвисько Наннерль, австрійська піаністка, старша сестра Вольфганга Амадея Моцарта.

1818 – Емілі Бронте, англійська письменниця, автор роману "Буремний перевал".

1863 – Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації "Форд Мотор".

1872 – Кримов Олексій Петрович, український хірург.

1898 – Генрі Спенсер Мур, видатний британський скульптор-абстракціоніст; був одружений на киянці Ірині Радецькій, яка створювала ландшафти для його скульптур.

1912 – Євген Волобуєв, український художник.

1914 – Павло Муравський, видатний український хоровий диригент і педагог.

1928 – Богдан Жружинець, український живописець.

1947 – Арнольд Шварценеггер, американський актор, культурист, політик, 38-й губернатор штату Каліфорнія.

1947 – Марк Болан, англійський співак, гітарист, засновник і лідер рок-гурту T. Rex.

1948 – Жан Рено, французький актор.

1964 – Юрген Клінсманн, німецький футболіст, тренер.

1972 – Олесь Санін, український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 30 липня, то такою буде перша половина осені.

Яскраві зірниці на небі, то до пожежі.

Чайки на воді сидять, то до сонячних і ясних днів.

Якщо день дощовий, а на небі білі хмари, то погода буде мінятися.

Ящірок не видно і багато бабок у води, то до дощу.

Комахи неспокійно поводяться, то очікуйте зливу й сильну грозу.

Якщо на небі відблиски грозові, то може пожежа трапитися.

День видався спекотним і сухим, то зима буде холодною і малосніжною.

Якщо передостанній день липня видався спекотним, а до ночі похолодало, то наступний день буде ясним і сонячним.

Сон з 29 на 30 липня виповниться через місяці. Особливо велика ймовірність його здійснення для іменинників дня. Сновидіння, побачене днем 30 липня, віще, але збудеться не скоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не бажано купатися у водоймах – є ризик нашкодити здоров'ю.

Сьогодні особливу увагу варто приділити стану вашого здоров'я – їжте дієтичні страви, не зловживайте алкоголем, відпочивайте та не нервуйтеся.

Також не радимо планувати далекі мандри. Дорога буде виснажлива, що теж негативно позначиться на вашому самопочутті.

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