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30 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 грудня, у світі відзначають День загортання подарунків, а віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 30 грудня, вшановують пам'ять Пророка Даниїла. Він вів надзвичайно скромне життя, а також відмовився молитися іншим богам.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Даниїл, Олександр, Денис, Данило, Степан, Іван, Петро, Микита, а також Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День загортання подарунків
- 1616 – Вийшов з друку "Часослов" – перша друкована книга в Києві.
- 1699 – указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).
- 1853 – США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.
- 1905 – Француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд – поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).
- 1927 – В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.
- 1947 – під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.
- 1964 – Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).
- 1965 – Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.
- 1978 – в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.
- 1981 – Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу – припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.
- 1992 – у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця"
- 1993 – Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.
- 1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.
- 2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979 – 2003) Саддама Хусейна.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ГРУДНЯ
- 39 – Тит Флавій Веспасіан, римський імператор (пом. 81 року)
- 1552 – Саймон Формен, англійський астролог.
- 1673 – Ахмед III, турецький султан.
- 1678 – Вільям Крофт, англійський композитор.
- 1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник.
- 1838 – Еміль Лубе, французький політик, президент Франції.
- 1865 – Редьярд Кіплінг, англійський письменник.
- 1869 – Стівен Лікок, канадський письменник і економіст.
- 1884 – Тодзьо Хідекі, генерал, прем'єр-міністр Японії (1941-44 роки); Міжнародним трибуналом визнаний військовим злочинцем і страчений.
- 1888 – Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст.
- 1896 – Хосе Рісаль, національний герой Філіппін.
- 1897 – Альфредо Браккі (Alfredo Bracchi), італійський письменник.
- 1906 – Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч.
- 1912 – Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.
- 1935 – Омар Бонго, президент Габону у 1967 – 2009
- 1942 – Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик
- 1946 – Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор
- 1961 – Бен Джонсон, канадський спринтер, рекордсмен світу з бігу на 100 метрів (1988), позбавлений золотих нагород і пожиттєво дискваліфікований на Олімпійських іграх в Сеулі (1988) за вживання допінгу.
- 1971 – Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч.
- 1974 – Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.
- 1975 – Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.
- 1984 – Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА. (2012, 2013, 2016)
- 1995 – Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У Данилів день пахне святим духом і ладаном;
- Цього дня потрібно так добре натопити піч, щоб тепла вистачило на два дні;
- Люди вночі розводили багаття, щоб відігнати темряву і мороз;
- Якщо в Данилів день на деревах іній, то на Святки буде тепло;
- Заметіль на Данила обіцяє, що влітку будуть добре роїтися бджоли.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;
- Не гоже нині брати гроші у борг;
- Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не можна сьогодні ухвалювати відповідальні рішення.
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