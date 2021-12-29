30 грудня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 грудня, у світі відзначають День загортання подарунків, а віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 30 грудня, вшановують пам'ять Пророка Даниїла​. Він вів надзвичайно скромне життя, а також відмовився молитися іншим богам.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Даниїл, Олександр, Денис, Данило, Степан, Іван, Петро, Микита, а також Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День загортання подарунків

1616 – Вийшов з друку "Часослов" – перша друкована книга в Києві.

1699 – указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.).

1853 – США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 – Француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд – поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год).

1927 – В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1947 – під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу.

1964 – Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку).

1965 – Фердинанд Маркос став президентом Філіппін.

1978 – в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамваю побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 – Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу – припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 – у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця"

1993 – Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979 – 2003) Саддама Хусейна.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ГРУДНЯ

39 – Тит Флавій Веспасіан, римський імператор (пом. 81 року)

1552 – Саймон Формен, англійський астролог.

1673 – Ахмед III, турецький султан.

1678 – Вільям Крофт, англійський композитор.

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник.

1838 – Еміль Лубе, французький політик, президент Франції.

1865 – Редьярд Кіплінг, англійський письменник.

1869 – Стівен Лікок, канадський письменник і економіст.

1884 – Тодзьо Хідекі, генерал, прем'єр-міністр Японії (1941-44 роки); Міжнародним трибуналом визнаний військовим злочинцем і страчений.

1888 – Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст.

1896 – Хосе Рісаль, національний герой Філіппін.

1897 – Альфредо Браккі (Alfredo Bracchi), італійський письменник.

1906 – Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч.

1912 – Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.

1935 – Омар Бонго, президент Габону у 1967 – 2009

1942 – Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик

1946 – Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор

1961 – Бен Джонсон, канадський спринтер, рекордсмен світу з бігу на 100 метрів (1988), позбавлений золотих нагород і пожиттєво дискваліфікований на Олімпійських іграх в Сеулі (1988) за вживання допінгу.

1971 – Волощук Назар Олександрович, український бандурист, співак, громадсько-політичний діяч.

1974 – Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.

1975 – Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.

1984 – Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА. (2012, 2013, 2016)

1995 – Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У Данилів день пахне святим духом і ладаном;

Цього дня потрібно так добре натопити піч, щоб тепла вистачило на два дні;

Люди вночі розводили багаття, щоб відігнати темряву і мороз;

Якщо в Данилів день на деревах іній, то на Святки буде тепло;

Заметіль на Данила обіцяє, що влітку будуть добре роїтися бджоли.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня лихословити та погано думати про інших;

Не гоже нині брати гроші у борг;

Не слід зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не можна сьогодні ухвалювати відповідальні рішення.

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