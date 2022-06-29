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30 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 червня, у світі відзначають Міжнародний день астероїда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
30 червня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. Їхній батько був знатним персом-язичником, а мама – християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі. Їх хрестив пресвітер Євноік. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 30 червня, іменини відзначають власники таких імен: Емілія, Ізмаїл, Максим, Мануїл, Пелагея, Савелій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день астероїда
- 1520 – іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II
- 1810 – Королівство Голландія включено до складу Французької імперії
- 1894 – відкритий найзнаменитіший лондонський міст Тавер-бридж
- 1908 – у Східному Сибіру, в басейні річки Підкам'яна Тунгуска, впав та вибухнув "Тунгуський метеорит"
- 1908 – в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті
- 1910 – закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою
- 1913 – почалася Друга балканська війна
- 1940 – за наказом Геринга розпочалася повітряна блокада Великої Британії
- 1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька
- 1947 – у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова
- 1948 – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора
- 1988 – за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра
- 1991 – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим
ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ
- 1470 – Карл VIII, король Франції та Неаполю
- 1907 – Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль", генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату УГВР
- 1911 – Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року
- 1964 – Мартін Вайнек, австрійський актор театру і кіноактор, відомий, перш за все, роллю інспектора Фріца Кунца в телесеріалі "Комісар Рекс", також він виробляє вина
- 1966 – Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків
- 1975 – Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1
- 1985 – Майкл Фелпс, американський плавець, єдиний в історії спорту 14-разовий олімпійський чемпіон, 8-разовий чемпіон на одній олімпіаді
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Веселка ввечері – на хорошу погоду.
- Якщо дощ після полудня почався, то буде лити весь день.
- Багряний захід – до вітру або бурі.
- Вночі гроза – вдень хороша погода.
- При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) – до ясного і теплого дня.
- Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.
- Часті зірниці – до багатого врожаю.
- На поверхні землі з'явилися дощові черви – до опадів.
- Вранці трава суха – до вечора піде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.
- Сьогодні не можна нехтувати своєю безпекою: не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь, не ходіть темними вулицями, не йдіть наодинці у ліс тощо.
- Також у цей день не бажано провокувати конфлікти та відповідати образою на образу, адже це може спричинити бійку.
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