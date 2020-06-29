30 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 червня, віряни вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, а у світі відзначають Міжнародний день астероїда. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони були рідними братами, а їхній батько був знатним персом-язичником, а матір була християнкою, якими й виховувала своїх дітей.

У народі ця дата отримала такі назви: Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 червня, іменини відзначають власники таких імен: Емілія, Ізмаїл, Максим, Мануїл, Пелагея, Савелій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день астероїда

1520 – іспанські конкістадори стратили імператора ацтеків Монтесуму II

1810 – Королівство Голландія включено до складу Французької імперії

1894 – відкритий найзнаменитіший лондонський міст Тавер-бридж

1908 – у Східному Сибіру, в басейні річки Підкам'яна Тунгуска, впав та вибухнув "Тунгуський метеорит"

1908 – в Одесі пройшов перший у Російській імперії політ на аеростаті

1910 – закінчено укладання телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою

1913 – почалася Друга балканська війна

1940 – за наказом Геринга розпочалася повітряна блокада Великої Британії

1941 – Українські Національні збори у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави й створили Українське Державне Правління під проводом Ярослава Стецька

1947 – у Мюнхені відновило роботу Наукове товариство імені Тараса Шевченка, перенесене зі Львова

1948 – Вільям Шоклі, Волтер Браттейн і Джон Бардін з "Bell Laboratories" оголосили про створення транзистора

1988 – за непокору церковній реформі папа Іван Павло II відлучив від церкви французького архієпископа Лефебра

1991 – у Сімферополі закінчилася перша сесія Курултаю кримських татар, на котрій був сформовано Національний меджліс на чолі з Мустафою Джемілєвим

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЧЕРВНЯ

1470 – Карл VIII, король Франції та Неаполю

1907 – Роман Шухевич (Тарас Чупринка), український політичний і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу ОУН. Командир з боку українців українського військового підрозділу "Нахтігаль", генерал-хорунжий, головнокомандувач Української повстанської армії, голова Секретаріату УГВР

1911 – Чеслав Мілош, польський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, літературознавець, лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року

1964 – Мартін Вайнек, австрійський актор театру і кіноактор, відомий, перш за все, роллю інспектора Фріца Кунца в телесеріалі "Комісар Рекс", також він виробляє вина

1966 – Майк Тайсон, чемпіон світу з боксу, наймолодший серед професіоналів-важковаговиків

1975 – Ральф Шумахер, німецький автогонщик, пілот Формули-1

1985 – Майкл Фелпс, американський плавець, єдиний в історії спорту 14-разовий олімпійський чемпіон, 8-разовий чемпіон на одній олімпіаді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Веселка ввечері – на хорошу погоду.

Якщо дощ після полудня почався, то буде лити весь день.

Багряний захід – до вітру або бурі.

Вночі гроза – вдень хороша погода.

При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) – до ясного і теплого дня.

Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.

Часті зірниці – до багатого врожаю.

На поверхні землі з'явилися дощові черви – до опадів.

Вранці трава суха – до вечора піде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 29 на 30 червня виповниться через місяць. Якщо цього не відбудеться, то не варто чекати його виконання в майбутньому. Розповідати про те, що вам приснилося нікому не можна. Сновидіння, побачене вдень 30 червня, віще, але втілиться в життя воно не скоро.

Сьогодні не можна нехтувати своєю безпекою: не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь, не ходіть темними вулицями, не йдіть наодинці у ліс тощо.

Також у цей день не бажано провокувати конфлікти та відповідати образою на образу, адже це може спричинити бійку.

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