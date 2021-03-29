30 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 березня, у світі відзначають День прогулянки в парку, а віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 30 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Олексія, чоловіка Божого. Святий був єдиним сином багатих і благочестивих батьків. У віці 6 років вони віддали Олексія в науку, де він навчався "церковного устрою" і грамоті. У народному календарі дата отримала такі назви: Олексій теплий, Олексій, чоловік Божий, пролий глечик, з гір вода, з гір потоки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 30 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Зосим, Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1870 — стала чинною 15-та поправка до Конституції США, яка забороняла дискримінацію за расовою ознакою при наданні виборчого права.

1922 — у Києві створений театр-студія "Березіль" (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).

1972 — Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.

1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи "The Sex Pistols".

1987 — картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продано за рекордну суму — 39,85 мільйона доларів. У 1987 році її було продано вже за 40,3 мільйона — а в 1997 з'явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, — підробка.

1992 — на 64 церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії найкращою картиною визнано "Мовчання ягнят" з Джоді Фостер і Ентоні Гопкінсом у головних ролях (вони отримали Оскарів як найкращі актриса та актор).

1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, що зобов'язує компанію "Philip Morris" виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети "Мальборо".

1995 — Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти та евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.

1998 — британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн.

2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — ху*ло!).

ХТО НАРОДИВСЯ 30 БЕРЕЗНЯ

1844 — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик.

1853 — Вінсент ван Гог, французький живописець-постмодерніст голландського походження.

1857 — Габріеля Запольська, польська письменниця, драматург і акторка.

1882 — Емма Юнг, психоаналітик, дружина Карла Юнга; засновниця аналітичної психології.

1892 — Стефан Банах ( Гречек ), польський та український математик, професор.

), польський та український математик, професор. 1894 — Микола Барабашов, український астроном.

1917 — Аарне-Паемурру Ельзе, композитор, професор Талліннської консерваторії.

1926 — Інґвар Кампрад, шведський підприємець та мільярдер, найбагатша людина Європи

1963 — Олексій Михайличенко, український футболіст.

1968 — Селін Діон, канадська співачка — лауреат 5 премій "Ґреммі",

1979 — Анатолій Тимощук, український футболіст, півзахисник збірної України.

1986 — Серхіо Рамос, іспанський футболіст, один і найкращих захисників світу.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Які на Олексія струмки (великі чи малі), такий і розлив.

Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди та гриби не вродять.

Якщо на Олексія тепло, то і весна теплою буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо сон з 29 на 30 березня не здійсниться через місяць, то не варто вже чекати його виконання. Сон, побачений вдень 30 березня, точний і справедливий. Однак збутися він може нескоро.

Сьогодні не можна позичати родичам гроші.

Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки триває піст.

Не варто сьогодні починати велику справу.

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