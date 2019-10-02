3 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 жовтня, віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія. Він раніше був воєначальником при імператорі Тіте і імператорі Траяні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сини Євстафія, а також дружина. Доля випробовувала Євстафія – його худоба померла, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий..

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1621 – перемога війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотином.

1863 – президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.

1906 – міжнародним сигналом лиха затвердили сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).

1925 – відкриття Харківський державний театр опери та балету.

1945 – у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав 5 доларів.

1945 – створено Всесвітню федерацію профспілок.

1952 – Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.

1952 – у Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.

1973 – у Києві відкритий пам’ятник поетесі Лесі Українці.

Уже понад 100 років використовується сигнал SOS

ХТО НАРОДИВСЯ 3 жовтня

1803 – американський лікар Джон Горрі, котрий отримав перший у США патент на механічний холодильник.

1867 – французький живописець, постімпресіоніст П’єр Боннар.

1883 – видатна українська балерина Іда Рубінштейн.

1886 – українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету, співавторка сучасної балетної пачки Варвара Каринська.

1899 — Генрі Ларсен, канадський мореплавець, який першим у світі проплив Північно-Західним морським шляхом із заходу на схід.

1935 — американський астронавт, який побував на Місяці, Чарльз Дюк.

1939 – Віктор Канєвський, футболіст київського "Динамо" (нападник), чемпіон СРСР 1961 року.

1964 – народився Жан-Марк Босман, бельгійський футболіст.

1969 – американська співачка Гвен Стефані.

1976 – український плавець, заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.

1984 — американська співачка, автор пісень та акторка Ешлі Сімпсон.

1989 — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий. ​ Український спортсмен Денис Силантьєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.

Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.

Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.

Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.

Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.​

Зверніть увагу на шишки на ялинках

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома

Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь

Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися

Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці

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