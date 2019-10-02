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3 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 жовтня, віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять великомученика Євстафія. Він раніше був воєначальником при імператорі Тіте і імператорі Траяні. Після того, як під час полювання він побачив образ Ісуса на хресті між рогами оленя, то вирішив прийняти християнство. Після цього хрестилися два сини Євстафія, а також дружина. Доля випробовувала Євстафія – його худоба померла, слуги загинули, а коли до влади прийшов імператор Адріан, то в країні стало процвітати язичництво. Оскільки Євстафій відмовився приносити жертву богам, за це він був замучений і убитий..
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 3 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Михайло, Олег, Тереза, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1621 – перемога війська під проводом Петра Сагайдачного під Хотином.
- 1863 – президент США Авраам Лінкольн оголосив кожен останній четвер листопада Днем подяки.
- 1906 – міжнародним сигналом лиха затвердили сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD).
- 1925 – відкриття Харківський державний театр опери та балету.
- 1945 – у віці 10 років Елвіс Преслі взяв участь у конкурсі юних талантів і завоював другий приз. За пісеньку "Стара овечка" він отримав 5 доларів.
- 1945 – створено Всесвітню федерацію профспілок.
- 1952 – Велика Британія провела випробування своєї першої ядерної бомби.
- 1952 – у Лос-Анджелесі зроблений перший відеозапис на магнітну стрічку.
- 1973 – у Києві відкритий пам’ятник поетесі Лесі Українці.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 жовтня
- 1803 – американський лікар Джон Горрі, котрий отримав перший у США патент на механічний холодильник.
- 1867 – французький живописець, постімпресіоніст П’єр Боннар.
- 1883 – видатна українська балерина Іда Рубінштейн.
- 1886 – українська і американська дизайнерка одягу, авторка сценічних костюмів для кіно та балету, співавторка сучасної балетної пачки Варвара Каринська.
- 1899 — Генрі Ларсен, канадський мореплавець, який першим у світі проплив Північно-Західним морським шляхом із заходу на схід.
- 1935 — американський астронавт, який побував на Місяці, Чарльз Дюк.
- 1939 – Віктор Канєвський, футболіст київського "Динамо" (нападник), чемпіон СРСР 1961 року.
- 1964 – народився Жан-Марк Босман, бельгійський футболіст.
- 1969 – американська співачка Гвен Стефані.
- 1976 – український плавець, заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор Денис Силантьєв.
- 1984 — американська співачка, автор пісень та акторка Ешлі Сімпсон.
- 1989 — український біатлоніст, лижник, призер Паралімпійських ігор Максим Яровий.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Павутина літає 3 жовтня – осінь буде нескоро.
- Північний вітер на Євстафія – зима буде ранньою.
- Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
- Західний вітер віщує мокру погоду і опади, а східний – сильні зливи.
- Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна лінуватися та цілий день відлежуватися вдома
- Не слід налягати на жирну їжу й алкоголь
- Наші предки вірили, що в цей день не можна гуляти самому в лісі, щоб не загубитися
- Не бажано нині сваритися та гніватися на інших, щоб до кінця року не бути у сварці
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