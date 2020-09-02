3 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 вересня, віряни вшановують пам'ять Святого Апостола Тадея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 3 вересня віряни вшановують пам'ять Святого Апостола Тадея. Апостол Тадей з-поміж 70-ти апостолів, за походженням єврей, народився в сирійському місті Едесі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Авраамій (Абрам), Агап, Олександр, Оникій (Іоанникій), Васса, Дорофій, Єфрем, Корнилій, Пістія, Сабіна, Тадей, Феогній, Феокліта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виникло місто Нью-Йорк.

1838 – у Києві відбулося урочисте відкриття Інституту шляхетних дівчат, на честь якого згодом була названа столична вулиця Інститутська.

1912 – у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод.

1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер, змайструвавши дослідний зразок за допомогою хусток.

1950 – завершився перший чемпіонат гонок "Формула-1".

1973 – у Києві відбулося відкриття пам'ятника Лесі Українці.

1984 – англійський лікар Алік Джеффріз винайшов, так звані, "генетичні відбитки" – властивість ДНК бути індивідуальною для кожної людини.

2000 – створена українська група "ВІА Гра".

2005 – збірна України з футболу вперше за час свого існування виборола можливість виступити на Кубку Світу.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ВЕРЕСНЯ

1856 – Луїс Салліван, архітектор, творець перших хмарочосів.

1862 – Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. Батько Арсенія Тарковського, дід Андрія Тарковського, брат Надії Тарковської, свояк і вихованець Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).

1869 – Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року "за винахід методу мікроаналізу органічних речовин".

1875 – Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку "Тигр", серії спортивних авто Porsche.

1879 – Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України з 1944. Автор праць з методики викладання математики в середній школі.

1892 – Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР.

1899 – Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1960 року "за відкриття штучної імунної толерантності" (спільно з Пітером Медаваром).

1905 – Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрону (1932), Нобелівський лауреат 1936 року.

1915 – Мемфіс Слім (справжнє ім'я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор.

1927 – Олесь Адамович, білоруський письменник.

1928 – Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap.

1953 – Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер ("Амелі", "Тривалі заручини").

1965 – Чарлі Шин (Карлос Естевес), американський кіноактор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів

Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу

Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою

Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути хорошими цілителями.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна у цей день лихословити, аби не накликати на оселю біди;

Не варто нині позичати гроші та брати у борг, бо не буде грошей в домі;

Не слід сьогодні зловживати алкоголем і переїдати.

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