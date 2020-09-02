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3 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 вересня, віряни вшановують пам'ять Святого Апостола Тадея. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 3 вересня віряни вшановують пам'ять Святого Апостола Тадея. Апостол Тадей з-поміж 70-ти апостолів, за походженням єврей, народився в сирійському місті Едесі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 3 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Авраамій (Абрам), Агап, Олександр, Оникій (Іоанникій), Васса, Дорофій, Єфрем, Корнилій, Пістія, Сабіна, Тадей, Феогній, Феокліта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виникло місто Нью-Йорк.
- 1838 – у Києві відбулося урочисте відкриття Інституту шляхетних дівчат, на честь якого згодом була названа столична вулиця Інститутська.
- 1912 – у Великій Британії запрацював перший у світі консервний завод.
- 1914 – американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер, змайструвавши дослідний зразок за допомогою хусток.
- 1950 – завершився перший чемпіонат гонок "Формула-1".
- 1973 – у Києві відбулося відкриття пам'ятника Лесі Українці.
- 1984 – англійський лікар Алік Джеффріз винайшов, так звані, "генетичні відбитки" – властивість ДНК бути індивідуальною для кожної людини.
- 2000 – створена українська група "ВІА Гра".
- 2005 – збірна України з футболу вперше за час свого існування виборола можливість виступити на Кубку Світу.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ВЕРЕСНЯ
- 1856 – Луїс Салліван, архітектор, творець перших хмарочосів.
- 1862 – Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. Батько Арсенія Тарковського, дід Андрія Тарковського, брат Надії Тарковської, свояк і вихованець Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).
- 1869 – Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року "за винахід методу мікроаналізу органічних речовин".
- 1875 – Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку "Тигр", серії спортивних авто Porsche.
- 1879 – Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України з 1944. Автор праць з методики викладання математики в середній школі.
- 1892 – Микола Ковалевський, український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР.
- 1899 – Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1960 року "за відкриття штучної імунної толерантності" (спільно з Пітером Медаваром).
- 1905 – Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрону (1932), Нобелівський лауреат 1936 року.
- 1915 – Мемфіс Слім (справжнє ім'я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор.
- 1927 – Олесь Адамович, білоруський письменник.
- 1928 – Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap.
- 1953 – Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер ("Амелі", "Тривалі заручини").
- 1965 – Чарлі Шин (Карлос Естевес), американський кіноактор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день стоїть гарна погода, то, згідно з прикметами, протягом наступних чотирьох тижнів буде теж тепло і сонячно, без дощів
- Багато жолудів вродило 3 вересня – на Різдво буде багато снігу
- Миші роблять гнізда на копицях – за прикметами, осінь буде дощовою і довгою
- Люди, які народилися 3 вересня, можуть бути хорошими цілителями.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна у цей день лихословити, аби не накликати на оселю біди;
- Не варто нині позичати гроші та брати у борг, бо не буде грошей в домі;
- Не слід сьогодні зловживати алкоголем і переїдати.
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