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3 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 травня, у світі відзначають Всесвітній день свободи преси та День Сонця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 3 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна. Він народився у Константинополі та був сином багатих батьків, який відмовився від слави та багатства й пішов у пустельний монастир, де весь час проводив у пості та молитві.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, а також Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день свободи преси
- 1783 – російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
- 1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі та другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
- 1815 – утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
- 1841 – Нова Зеландія оголошена британською колонією.
- 1880 – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
- 1991 – у столиці Намібії підписана "Віндхукська декларація", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
- 1995 – указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
- 2004 – протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
- 2014 – створено добровольчий батальйон "Айдар".
ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ
- 1469 – Нікколо Макіавеллі, політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції.
- 1606 – Лоренцо Ліппі, італійський художник та поет доби бароко.
- 1686 – Антоніо Гаї, венеційський скульптор.
- 1892 – Джордж Паджет Томсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року.
- 1897 – Януарій Бортник, український режисер і актор.
- 1898 – Голда Меїр, ізраїльська державна діячка родом з України. Одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю.
- 1900 – Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях.
- 1917 – Киро Глигоров, перший президент Північної Македонії.
- 1930 – Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо весна дружна, то земля посівною зробилася, прийшов час сіяти пшеницю.
- Багато шишок на ялині – до врожаю пшениці.
- Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
- Сильний і гучний перший грім – до хорошого урожаю.
- У дощ жито сіяти не можна, інакше буде багато бур'янів.
- Якщо в травні пройде три хороші дощі, то три роки буде багато хліба.
- Якщо травень дощовий і холодний, то меду не буде.
- Що першим рушить в зростання: трава або жито – тому й урожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня сваритися та гніватися.
- Не можна нині витрачати багато грошей, а також укладати важливі угоди.
- Не слід у цей день будувати нові стосунки.
- Не можна сьогодні відмовляти людям у допомозі.
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