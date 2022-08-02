Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

3 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 474
3 серпня – середа - фото 1
3 серпня – середа

Сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кавуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

3 серпня в православній церкві вшановують пам'ять одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту – Єзекіїля. Він з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469397

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день кавуна
  • 1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання, щоб відкрити західний шлях в Індію.
  • 1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, яким офіційно позбулась запорізького козацтва.
  • 1778 — почав працювати один з центрів світової оперної культури, а саме театр "La Scala" у Мілані.
  • 1795 — з'явилась Паризька консерваторія.
  • 1882 — У конгресі США вирішили заборонити в'їзд до країни сновидам, злочинцям і божевільним, а також на 10 років зупинили імміграцію китайців.
  • 1904 — члени британської експедиції стали першими людьми із Заходу, які потрапили у священне місто Лхаса в Тибеті.
  • 1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.
  • 1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський.
  • 1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект, коли в ефірі зімітували стукіт дверей завдяки двом шматкам дерева.
  • 1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.
  • 1949 — у США з'явилась Національна баскетбольна асоціація (NBA).
  • 1952 — у Гельсінкі урочисто відкрились XV Олімпійські ігри, у яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.
  • 1957 — під керівництвом Сергія Корольова пройшов запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.
  • 1990 — Верховна Рада УРСР погодила закон про економічну незалежність Української РСР.
  • 1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї встановив новий світовий рекорд, стрибнувши на відстань у 6 м 12 см.
  • 1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту. Вона вигадала прилад, який мав допомагати "для хапання круглої дверної ручки.
3 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469463

ХТО НАРОДИВСЯ 3 СЕРПНЯ

  • 1803 — Джозеф Пакстон, британський архітектор, який створив Кришталевий палац у Лондоні
  • 1819 — Григорій Ґалаґан, український громадський діяч
  • 1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова "Просвіти"
  • 1880 — Кузнєцова Марія Миколаївна, оперна співачка (ліричне сопрано)
  • 1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності
  • 1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст (Неосяжний двір, Грот танцюючих оленів)
  • 1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент
  • 1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту "Metallica"
  • 1967 — Кассовіц Матьє, французький актор, режисер
  • 1992 — Карлі Клосс, американська модель, колишній ангел Victoria's Secret

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ніч холодна і свіжа, то зима буде морозна і рання.
  • Грозові дощі – до довгої та сирої осені.
  • Сороки голосно кричать – зима теплою буде.
  • Великі купи на мурашниках – до холодної зими.
  • Багато роси – до поганого урожаю льону.
  • Туман по низинах злітається – до теплої погоди.
  • Павук павутину не плете – буде дощ.
  • Якщо під час дощу сова в лісі гупає, то скоро проясниться.
  • Світлячків добре видно – до ранньої осені.
  • Дрібні риби на поверхні води плескаються – до теплих і сонячним дням.
  • Багато жолудів – рік врожайним буде.
  • Домашні гуси намагаються полетіти – скоро похолодає.
  • Тепла і волога погода – до хорошого урожаю грибів.
3 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469464

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна брати гроші у борг.
  • Не можна сваритись, лаятись та гучно розмовляти.
  • Не можна зловживати жирною їжею та спиртним.
  • Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.

Читайте також: Місячний посівний календар на серпень 2022: коли і що садити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини