3 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 серпня, у світі відзначають Всесвітній день кавуна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

3 серпня в православній церкві вшановують пам'ять одного з чотирьох великих пророків Старого Завіту – Єзекіїля. Він з'явився на світ в місті Сарир в 622 році до н.е. Його батьком був священник. Коли Єзекіїлю виповнилося 25 років, його разом з полоненими повели до Вавилону. У полоні пророк жив біля річки Ховар.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 3 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Никодим, Іван, Лідія, Федір, Ганна, Георгій, Сергій та Тихон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день кавуна

1492 — Христофор Колумб відправився у перше плавання, щоб відкрити західний шлях в Індію.

1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, яким офіційно позбулась запорізького козацтва.

1778 — почав працювати один з центрів світової оперної культури, а саме театр "La Scala" у Мілані.

1795 — з'явилась Паризька консерваторія.

1882 — У конгресі США вирішили заборонити в'їзд до країни сновидам, злочинцям і божевільним, а також на 10 років зупинили імміграцію китайців.

1904 — члени британської експедиції стали першими людьми із Заходу, які потрапили у священне місто Лхаса в Тибеті.

1911 — вперше аероплани використано у військових цілях, коли італійці провели авіаційне вивчення дислокації турецьких позицій у Триполі.

1915 — австро-угорські війська в ході І Світової війни захопили Володимир-Волинський.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект, коли в ефірі зімітували стукіт дверей завдяки двом шматкам дерева.

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1949 — у США з'явилась Національна баскетбольна асоціація (NBA).

1952 — у Гельсінкі урочисто відкрились XV Олімпійські ігри, у яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.

1957 — під керівництвом Сергія Корольова пройшов запуск першої радянської міжконтинентальної ракети Р-7.

1990 — Верховна Рада УРСР погодила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї встановив новий світовий рекорд, стрибнувши на відстань у 6 м 12 см.

1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту. Вона вигадала прилад, який мав допомагати "для хапання круглої дверної ручки.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 СЕРПНЯ

1803 — Джозеф Пакстон, британський архітектор, який створив Кришталевий палац у Лондоні

1819 — Григорій Ґалаґан, український громадський діяч

1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова "Просвіти"

1880 — Кузнєцова Марія Миколаївна, оперна співачка (ліричне сопрано)

1883 — Жозіас Браун-Бланке, франко-швейцарський геоботанік, автор системи класифікації рослинності

1904 — Кліффорд Сімак, американський фантаст (Неосяжний двір, Грот танцюючих оленів)

1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент

1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту "Metallica"

1967 — Кассовіц Матьє, французький актор, режисер

1992 — Карлі Клосс, американська модель, колишній ангел Victoria's Secret

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ніч холодна і свіжа, то зима буде морозна і рання.

Грозові дощі – до довгої та сирої осені.

Сороки голосно кричать – зима теплою буде.

Великі купи на мурашниках – до холодної зими.

Багато роси – до поганого урожаю льону.

Туман по низинах злітається – до теплої погоди.

Павук павутину не плете – буде дощ.

Якщо під час дощу сова в лісі гупає, то скоро проясниться.

Світлячків добре видно – до ранньої осені.

Дрібні риби на поверхні води плескаються – до теплих і сонячним дням.

Багато жолудів – рік врожайним буде.

Домашні гуси намагаються полетіти – скоро похолодає.

Тепла і волога погода – до хорошого урожаю грибів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна брати гроші у борг.

Не можна сваритись, лаятись та гучно розмовляти.

Не можна зловживати жирною їжею та спиртним.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

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